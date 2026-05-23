México

Ceci Flores denuncia amenazas y acusa a autoridades de desacreditar hallazgo en Lagos de Moreno, Jalisco

La líder del colectivo Madres Buscadoras de Sonora aseguró que las amenazas son para evitar una nueva jornada de búsqueda en Guadalajara

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Ceci Flores le pidió a la Presidenta cumplir con el compromiso de apoyar a las madres buscadoras. | X-Ceci Flores
Ceci Flores denunció amenazas | X-Ceci Flores

La activista y fundadora del colectivo de madres buscadoras, Ceci Flores Armenta denunció públicamente que las autoridades están intentando minimizar los hallazgos realizados en un rancho ubicado en las inmediaciones de Lagos de Moreno, al asegurar que el sitio no corresponde a “un crematorio”, como han señalado madres buscadoras y colectivos de búsqueda.

A través de un video difundido en redes sociales, la líder de Madres Buscadoras de Sonora afirmó que existen pruebas suficientes para sostener que en el predio se realizaban actividades relacionadas con la desaparición de personas, basándose en fotografías y videos compartidos por colectivos ciudadanos.

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Flores Armenta sostuvo que una de las estrategias de las autoridades para cambiar la narrativa consiste en desacreditar y amedrentar a las madres buscadoras, quienes desde hace años realizan trabajos de localización ante la falta de resultados oficiales.

“Una forma que tienen para cambiar la narrativa es amenazando y amedrentando a las madres buscadoras”, expresó la activista en el mensaje difundido en plataformas digitales.

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Denuncia amenazas previo a jornada de búsqueda

Ceci Flores, activista social ha denunciado amenazas y lo hizo a través de un video que compartio en sus redes sociales.

La fundadora del colectivo señaló que recientemente recibió amenazas para impedir la búsqueda programada para este fin de semana en Guadalajara y zonas cercanas a Lagos de Moreno.

Sin embargo, aseguró que, aunque ella no pudiera asistir físicamente, las labores continuarán debido a que existen familias que mantienen la esperanza de encontrar a sus seres queridos desaparecidos.

“El que no vaya a la búsqueda no quiere decir que la búsqueda se va a acabar”, afirmó Ceci Flores, al tiempo que recordó que en el sitio se han localizado objetos personales como credenciales, teléfonos celulares y prendas de vestir que han sido reconocidos por familiares de personas desaparecidas.

La activista destacó que muchas familias tienen la certeza de que sus familiares estuvieron en ese lugar, por lo que insistió en que las investigaciones no deben detenerse ni minimizarse.

Madres buscadoras enfrentan riesgos constantes

No es la primera vez que Ceci Patricia Flores denuncia amenazas en contra de ella o de integrantes del colectivo. Durante este año, madres buscadoras que realizaban jornadas en las inmediaciones de la Costa de Hermosillo tuvieron que abandonar algunos puntos tras detectar la presencia de personas armadas.

Además, en diciembre de 2024, la activista denunció que sujetos desconocidos ingresaron a su refugio ubicado en la Ciudad de México, hecho que consideró un acto de intimidación y por el cual pidió medidas urgentes de protección.

Ceci Flores ha sido una de las voces más visibles en México en la búsqueda de personas desaparecidas, problemática que, según organizaciones civiles, continúa creciendo en distintas entidades del país.

“No hay oportunidad para rendirnos”

Ceci Flores reprochó el protocolo de las autoridades para la búsqueda de desaparecidos. | X- Ceci Flores
Ceci Flores reprochó el protocolo de las autoridades para la búsqueda de desaparecidos. | X- Ceci Flores

En el mensaje compartido a través de su cuenta de X, la activista aseguró que la crisis de desapariciones y violencia en México no puede seguir siendo ignorada por las autoridades.

“La realidad no se puede ocultar”, señaló, al asegurar que cada vez existen más personas desaparecidas, más ejecuciones y más madres buscadoras en el país.

Asimismo, reiteró que continuará respaldando a las víctimas y familiares pese a las amenazas recibidas.

“Yo sé cómo palpita el corazón de una madre que tiene un hijo desaparecido”, expresó la activista, quien añadió que los intentos por minimizar los hallazgos en Lagos de Moreno no frenarán las labores de búsqueda.

Finalmente, lanzó un mensaje contundente sobre la labor que realizan cientos de familias en México:

“No hay oportunidad para rendirnos porque si no los buscamos nosotros, está demostrado que nadie más lo hará”, concluyó.

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