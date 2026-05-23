México

FGR cita a declarar a Rubén Rocha Moya por acusaciones de EEUU que lo vinculan con Los Chapitos

La institución informó que las citaciones buscan avanzar “con seriedad y exhaustividad” en la investigación derivada de los cargos presentados contra 10 ciudadanos mexicanos del estado de Sinaloa

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Foto: Gobierno de Sinaloa.
Foto: Gobierno de Sinaloa.

La Fiscalía General de la República (FGR) citó a Rubén Rocha Moya, gobernador con licencia de Sinaloa, y a otras nueve personas originarias de ese estado a rendir entrevista ante el Ministerio Público de la Federación, en el marco de la indagatoria abierta tras la acusación presentada ante la Corte del Distrito Sur de Nueva York de Estados Unidos que los vincula con Los Chapitos del Cártel de Sinaloa.

En el comunicado, compartido este sábado 23 de mayo por la Fiscalía Federal en sus canales oficiales, se hace referencia a que Rocha y los otros nueve acusados están siendo citados. Sin embargo, cabe señalar que uno de los imputados, el exsecretario de Seguridad Gerardo Mérida, se entregó a las autoridades estadounidenses desde el pasado 11 de mayo.

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Asimismo, reportes extraoficiales indican que lo mismo ocurrió con el exsecretario de Finanzas del gobierno sinaloense, Enrique Díaz, por lo que únicamente tendrían posibilidad de declarar 8 de los acusados.

La FGR informó que las citaciones forman parte del plan de investigación y buscan avanzar “con seriedad y exhaustividad” en la indagatoria.

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La institución precisó que actuó conforme a sus atribuciones constitucionales y legales, con plena sujeción al debido proceso.

Información en desarrollo...

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