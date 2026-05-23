Filtran convocatoria de Estados Unidos para el Mundial 2026: Alejandro Zendejas, jugador del América logra colarse

La selección de los Estados Unidos todavía no hace oficial su convocatoria para el Mundial 2026, aunque la lista completa de futbolistas elegidos por Mauricio Pochettino ya comenzó a circular en medios internacionales.
De acuerdo con información publicada por The Guardian, el estratega argentino ya tendría definidos a los 26 jugadores que representarán a Estados Unidos en la Copa del Mundo que se celebrará en territorio estadounidense.
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Si bien varios nombres ya eran esperados por aficionados y analistas, algunas decisiones han comenzado a provocar debate, especialmente por ciertas ausencias importantes y regresos inesperados.
Uno de los casos que más llamó la atención fue la ausencia del mediocampista Tanner Tessmann, jugador del Olympique Lyonnais, quien recientemente presentó molestias musculares. Hasta ahora no se ha confirmado si su situación física fue determinante para quedar fuera de la convocatoria.
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Otro tema que rápidamente generó conversación fue la inclusión de Gio Reyna y la exclusión de Diego Luna, situación que ya había sido adelantada anteriormente por The Athletic.
La ausencia de Luna habría abierto espacio para el regreso de Alejandro Zendejas, actual futbolista del América, quien no era convocado por Estados Unidos desde septiembre.
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En el mediocampo también destacan varias bajas importantes. El conjunto estadounidense únicamente contaría con cuatro centrocampistas naturales: Tyler Adams, Weston McKennie, Cristian Roldán y Sebastian Berhalter. Además, Aidan Morris tampoco habría sido considerado, mientras que Johnny Cardoso continúa lesionado.
En defensa, el nombre de Chris Richards apareció dentro de la convocatoria pese a la reciente lesión de tobillo que encendió alarmas sobre su estado físico.
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Según la filtración, la convocatoria quedaría conformada de la siguiente manera:
Porteros: Matt Freese, Chris Brady y Matt Turner.
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Defensores: Max Arfsten, Sergiño Dest, Alex Freeman, Mark McKenzie, Tim Ream, Chris Richards, Antonee Robinson, Miles Robinson, Auston Trusty y Joe Scally.
Mediocampistas: Tyler Adams, Sebastian Berhalter, Cristian Roldán, Weston McKennie, Gio Reyna y Malik Tillman.
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Delanteros: Brenden Aaronson, Haji Wright, Folarin Balogun, Christian Pulisic, Ricardo Pepi, Tim Weah y Alejandro Zendejas.
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