Filtran convocatoria de Estados Unidos para el Mundial 2026: Alejandro Zendejas, jugador del América logra colarse

El jugador del América es una de las grandes sorpresas al aparecer en la lista de convocados.

La selección de los Estados Unidos todavía no hace oficial su convocatoria para el Mundial 2026, aunque la lista completa de futbolistas elegidos por Mauricio Pochettino ya comenzó a circular en medios internacionales.

De acuerdo con información publicada por The Guardian, el estratega argentino ya tendría definidos a los 26 jugadores que representarán a Estados Unidos en la Copa del Mundo que se celebrará en territorio estadounidense.

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ARCHIVO - Mauricio Pochettino, el técnico de Estados Unidos, charla con el volante Diego Luna (10) durante la final de la Copa Oro contra México, el 6 de julio de 2025, en Houston. (AP Foto/Ashley Landis)

Si bien varios nombres ya eran esperados por aficionados y analistas, algunas decisiones han comenzado a provocar debate, especialmente por ciertas ausencias importantes y regresos inesperados.

Uno de los casos que más llamó la atención fue la ausencia del mediocampista Tanner Tessmann, jugador del Olympique Lyonnais, quien recientemente presentó molestias musculares. Hasta ahora no se ha confirmado si su situación física fue determinante para quedar fuera de la convocatoria.

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Soccer Football - UEFA Europa League - FC Utrecht v Olympique Lyonnais - Stadion Galgenwaard, Utrecht, Netherlands - September 25, 2025 Olympique Lyonnais' Tanner Tessmann celebrates scoring their first goal REUTERS/Piroschka Van De Wouw

Otro tema que rápidamente generó conversación fue la inclusión de Gio Reyna y la exclusión de Diego Luna, situación que ya había sido adelantada anteriormente por The Athletic.

May 2, 2026; Sandy, Utah, USA; Real Salt Lake midfielder Diego Luna (10) celebrates scoring a goal against the Portland Timbers during the first half at America First Field. Mandatory Credit: Rob Gray-Imagn Images

La ausencia de Luna habría abierto espacio para el regreso de Alejandro Zendejas, actual futbolista del América, quien no era convocado por Estados Unidos desde septiembre.

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Soccer Football - Liga MX - Quarter Final - Second Leg - Pumas UNAM v America - Estadio Olimpico Universitario, Mexico City, Mexico - May 10, 2026 America's Alejandro Zendejas celebrates after scoring their third goal REUTERS/Eloisa Sanchez

En el mediocampo también destacan varias bajas importantes. El conjunto estadounidense únicamente contaría con cuatro centrocampistas naturales: Tyler Adams, Weston McKennie, Cristian Roldán y Sebastian Berhalter. Además, Aidan Morris tampoco habría sido considerado, mientras que Johnny Cardoso continúa lesionado.

En defensa, el nombre de Chris Richards apareció dentro de la convocatoria pese a la reciente lesión de tobillo que encendió alarmas sobre su estado físico.

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Según la filtración, la convocatoria quedaría conformada de la siguiente manera:

Porteros: Matt Freese, Chris Brady y Matt Turner.

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Defensores: Max Arfsten, Sergiño Dest, Alex Freeman, Mark McKenzie, Tim Ream, Chris Richards, Antonee Robinson, Miles Robinson, Auston Trusty y Joe Scally.

Mediocampistas: Tyler Adams, Sebastian Berhalter, Cristian Roldán, Weston McKennie, Gio Reyna y Malik Tillman.

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Delanteros: Brenden Aaronson, Haji Wright, Folarin Balogun, Christian Pulisic, Ricardo Pepi, Tim Weah y Alejandro Zendejas.