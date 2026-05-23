México

Laura Flores y Alejandra Ávalos ponen ambiente en celebración para madres trabajadoras de Venustiano Carranza

La alcaldesa Evelyn Parra encabezó el festejo en la explanada de la demarcación, donde cientos de mujeres disfrutaron música en vivo, convivencia y reconocimientos por su labor diaria

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La alcaldesa Evelyn Parra encabezó el festejo en la explanada de la demarcación, donde cientos de mujeres disfrutaron música en vivo, convivencia y reconocimientos por su labor diaria
La alcaldesa Evelyn Parra encabezó el festejo en la explanada de la demarcación, donde cientos de mujeres disfrutaron música en vivo, convivencia y reconocimientos por su labor diaria

En un ambiente de música, convivencia y reconocimiento, la alcaldesa de Venustiano Carranza, Evelyn Parra, encabezó un emotivo festejo dedicado a las madres trabajadoras de la demarcación, quienes se reunieron en la explanada principal de la alcaldía para celebrar el Mes de las Madres.

El evento reunió a cientos de mujeres trabajadoras en una jornada que destacó por la cercanía entre las autoridades y las familias de la alcaldía. La celebración contó con presentaciones musicales de Laura Flores, Alejandra Ávalos y la cantante Macedonia, quienes pusieron el ambiente con sus interpretaciones y lograron que las asistentes disfrutaran de una tarde llena de alegría y convivencia.

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Durante el festejo, Evelyn Parra reiteró la importancia de reconocer el esfuerzo de las madres trabajadoras, al señalar que representan una pieza fundamental para el funcionamiento de la comunidad y el desarrollo cotidiano de la alcaldía.

La alcaldesa destacó que este tipo de encuentros buscan fortalecer la cercanía del gobierno local con la ciudadanía, especialmente con las mujeres que diariamente combinan sus responsabilidades laborales y familiares.

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Música, convivencia y reconocimiento para las madres trabajadoras

La explanada de la alcaldía se transformó en un espacio de celebración familiar donde las asistentes pudieron disfrutar de música en vivo, mensajes de reconocimiento y diversas actividades organizadas especialmente para ellas.

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Las presentaciones de Laura Flores y Alejandra Ávalos fueron de los momentos más ovacionados de la tarde. Ambas artistas convivieron con las asistentes y formaron parte del espectáculo preparado para rendir homenaje a las madres trabajadoras de Venustiano Carranza.

Además de los números musicales, las asistentes recibieron detalles conmemorativos y participaron en dinámicas que contribuyeron a generar un ambiente cálido y cercano.

El evento también contó con la presencia de la diputada federal Elena Segura, quien acompañó a la alcaldesa durante las actividades organizadas en honor a las trabajadoras de la demarcación.

Asistentes calificaron la celebración como uno de los festejos más concurridos y mejor organizados realizados recientemente en la explanada de la alcaldía, destacando el ambiente de convivencia y el reconocimiento otorgado a las mujeres.

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Con este tipo de actividades, el gobierno de Venustiano Carranza busca reforzar los vínculos con las familias de la demarcación y reconocer el papel fundamental que desempeñan las madres trabajadoras en la vida social y económica de la comunidad.

La celebración concluyó entre aplausos, música y muestras de agradecimiento por parte de las asistentes, quienes disfrutaron de una jornada dedicada especialmente a reconocer su esfuerzo diario y su contribución a la vida de la alcaldía.

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