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Shakira puso el ojo en Santiago Giménez para su video de Dai Dai, la nueva canción del Mundial 2026

El jugador de la Selección Mexicana tiene una aparición estelar en el clip de la barranquillera

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La colombiana invitó a varios jugadores icónicos a participar en su nuevo videoclip (EFE)
La colombiana invitó a varios jugadores icónicos a participar en su nuevo videoclip (EFE)

Shakira estrenó el video de “Dai Dai”, la canción oficial de la Copa Mundial de la FIFA 2026, con la participación de Lionel Messi, Kylian Mbappé y el mexicano Santiago Giménez. El tema forma parte del Mundial que organizan México, Estados Unidos y Canadá.

La cantante anunció que “todas las ganancias” del lanzamiento se destinarán al fondo de educación de la FIFA y a la organización Global Citizen. Ambas iniciativas apoyan a infantes en situaciones vulnerables.

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En redes sociales, Shakira agradeció la aparición de Messi, Mbappé, Luis Díaz, Vinícius Jr, Rodri, Takefusa Kubo, Santiago Giménez, Alphonso Davies, Jamal Musiala, Christian Pulisic, Harry Kane y Erling Haaland.

El video abre con tomas individuales de los futbolistas, quienes dicen: “Shakira, we are ready”, frase que el medio traduce como “estamos listos”.

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Shakira sobre el Ángel de la Independencia y otros detalles del video de Dai Dai

Shakira ya tiene a su primer grupo de niños bailarines que la acompañarán en el final del Mundial 2026 - crédito Visuales IA / Infobae
Shakira ya tiene a su primer grupo de niños bailarines que la acompañarán en el final del Mundial 2026 - crédito Visuales IA / Infobae

El clip incluye un guiño a México al mostrar a Shakira sobre el Ángel de la Independencia en CDMX, sede del partido inaugural del torneo. En la pieza también aparecen imágenes de Pelé, Diego Armando Maradona y Carlos Valderrama.

Shakira comparte y el video con los niños bailarines Uganda Triplets Ghetto Kids, un grupo de Kampala, Uganda, que se volvió viral en Instagram con coreografías de “Dai Dai”. La cantante los invitó a participar en el espectáculo de medio tiempo de la final del Mundial.

“Dai Dai” es una colaboración con el artista nigeriano Burna Boy y mezcla ritmos caribeños y africanos, con un coro que incluye: “Dai Dai, Ikó, dale, allez, let’s go”.

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