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Mexicana consigue que Daniel Radcliffe, actor de Harry Potter le firme el brazo… pero él le ruega no tatuárselo

La fanática viajó miles de kilómetros para conocer al actor británico y terminó haciéndose viral

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Daniel le rogó en diversas ocasiones no tatuarse su firma.
Daniel le rogó en diversas ocasiones no tatuarse su firma.

El cariño por Harry Potter continúa más fuerte que nunca entre millones de seguidores alrededor del mundo, y recientemente una joven mexicana se volvió tendencia en redes sociales luego de compartir el momento en que conoció a Daniel Radcliffe en Nueva York, donde incluso logró que le firmara el brazo para después tatuarse el autógrafo.

La protagonista de la historia fue Alejandra Villanueva, quien viajó desde Berlín únicamente para asistir a la obra de Broadway protagonizada por Radcliffe y tener la oportunidad de convivir con él algunos segundos.

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En el video publicado en TikTok se aprecia el instante exacto en el que la mexicana se acerca emocionada al actor británico para pedirle un favor poco común. “Hola, Dan”, le dijo Alejandra, mientras Daniel respondió amablemente: “Hola”. Posteriormente la joven lanzó la petición que sorprendió al protagonista de Harry Potter: “Un gran favor, ¿podrías firmarme el brazo? Me encantaría hacerme un tatuaje”.

La mexicana cumplió su sueño de conocer a su ídolo.
La mexicana cumplió su sueño de conocer a su ídolo.

La solicitud tomó desprevenido al actor, quien inmediatamente comenzó a pedirle que reconsiderara la idea. “Sigo pensando que no lo hagas”, respondió Daniel Radcliffe mientras la joven insistía en que sí cumpliría su plan. “Lo haré”, contestó entre risas.

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La mexicana continuó explicándole lo importante que era ese momento para ella y reveló que había cruzado varios países únicamente para conocerlo. “Por favor, por favor, por favor. Soy una gran fan. Soy mexicana, vine desde Alemania, vine hasta aquí solo para conocerte, ver la obra y, por supuesto, por favor”, comentó Alejandra.

Finalmente, Radcliffe accedió a firmarle el brazo, aunque sin dejar de insistir en que no se tatuara su firma. “Voy a escribir con mi mejor letra”, dijo el actor británico antes de volver a bromear con la situación. “Lo repito, no te lo tatúes”.

Una usuaria se viralizó al pedirle al actor británico que le firmará a pesar de que él le pidiera en al menos tres ocasiones no hacerlo.

Pese a la insistencia del actor, la joven respondió convencida: “Lo haré. Lo haré”. Incluso Daniel terminó reaccionando con resignación y humor al decir: “No puedo impedírtelo. Tú tomas tus propias decisiones, pero ya sabes”.

Además del autógrafo, Alejandra consiguió tomarse una selfie y abrazar al actor, momento que terminó emocionando a miles de seguidores en redes sociales. Más tarde, la mexicana compartió un mensaje donde confesó que todavía no podía creer lo ocurrido y aseguró que ese encuentro se convirtió en uno de los recuerdos más importantes de su vida.

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