Quién es Cecilia Tijerina, la famosa que tuvo un romance con José Ángel, padre de Gael García Bernal

Cecilia Tijerina contó parte de su vida profesional,sentimental y cómo se encuentra actualmente. (Foto: Cuartoscuro)

El nombre de Cecilia Tijerina, actriz que marcó una época en la pantalla chica mexicana durante los años 90, volvió a resonar en la conversación pública luego de que reveló detalles sobre su relación con José Ángel García, director de telenovelas y padre del reconocido actor Gael García Bernal.

En sus más recientes declaraciones, la actriz compartió sus principales opiniones y definiciones sobre el romance que la vinculó con García. Explicó cómo la diferencia de edad, la dinámica familiar y la personalidad del director influyeron a fondo en su historia, aportando matices personales y profesionales que formaron parte central de su experiencia.

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Un romance marcado por la experiencia

Durante la década de los 90, Cecilia Tijerina se consolidó como uno de los rostros más conocidos en la televisión nacional, especialmente tras su participación en “Muchachitas”, producción emblemática para una generación. Su fama siguió vigente entre el público, aunque fue su reciente entrevista y sus revelaciones sobre el romance con José Ángel García lo que la regresó a la atención mediática.

La conversación con la actriz despertó interés por varios motivos. Uno de los factores centrales fue la diferencia de edad de 20 años que los separaba, situación que impactó tanto la crítica entre sus colegas y familiares, como la percepción que tuvo la propia Tijerina sobre esa etapa.

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Cecilia Tijerina dejó muy rápido su carrera en televisión luego de Muchachitas (Captura: YouTube MOMENTOS DE TELENOVELA)

Tijerina relató que durante el rodaje de una telenovela comenzó a sentir una cercanía especial con el director. En ese momento, aunque no mencionó su nombre directamente, dio indicios claros sobre la identidad de García y la relevancia que tuvo en su vida: “A los seis meses de la novela, yo me empecé a enamorar de uno de los directores”, detalló a Matilde Obregón en entrevista.

Detalló que el acercamiento surgió en circunstancias marcadas por la juventud e inseguridad, aunque señaló que existió una atracción evidente hacia García desde el principio. Reconoció que la personalidad del director la cautivó de inmediato, y que, a pesar de sentirse dudosa por la diferencia de edad, terminó aceptando el vínculo.

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La actriz reveló que el inicio de la relación tuvo lugar después de una invitación sencilla, que derivó en una caminata por Chimalistac, en la Ciudad de México. Esa salida se volvió el punto de partida oficial para un noviazgo que duró cerca de dos años.

Entre los aspectos más notables, Tijerina mencionó la complicidad que rápidamente fue percibida por el equipo de trabajo, hecho que marcó el entorno en el que ambos desarrollaron su relación.

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Gael y José Emilio García son hijos del fallecido primer actor José Ángel García (Foto: Instagram/@joseemiliogarcia)

El escándalo que generó su relación

En la entrevista, Tijerina reflexionó sobre los retos que implicó la brecha generacional durante su juventud. Admitió que iniciar un romance con alguien que le llevaba dos décadas la hizo sentir insegura, aunque el desarrollo del vínculo se dio de manera natural.

Comentó que la diferencia de edad no solo fue motivo de comentarios entre compañeros de producción, sino también de inquietud dentro de su familia. Recordó que, particularmente, a su madre le incomodaba la relación porque García ya tenía canas, un detalle muy visible.

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A pesar de esas reservas, Cecilia Tijerina afirmó que los sentimientos que experimentó durante ese periodo fueron sinceros y que se encontraba profundamente enamorada. El contexto familiar representó un obstáculo, pero para ella prevaleció la importancia de defender la relación que ambos decidieron mantener.

La actriz se hizo famosa en la década de los años 90 (Foto: Cuartoscuro)

Una amplia trayectoria en el espectáculo

Cecilia Tijerina es una reconocida actriz, conductora y guionista mexicana, nacida el 26 de julio de 1971, que alcanzó la cúspide de la fama a principios de la década de los noventa al protagonizar la emblemática telenovela juvenil Muchachitas (1991). Con una sólida formación que consolidó estudiando actuación en Los Ángeles, California, Tijerina logró diversificar su carrera participando tanto en producciones televisivas de Televisa y series como Mujeres asesinas, como en el cine internacional, destacando sus apariciones en películas de Hollywood.

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A lo largo de su carrera en la actuación, la televisión mexicana y producciones internacionales, Cecilia Tijerina ha participado en una gran variedad de proyectos que abarcan telenovelas, cine y series de televisión.

Telenovelas

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Muchachitas como tú (2007) — Participación especial como ella misma.

La verdad oculta (2006) — Interpretó a Susana Gómez “La Chola”.

Muchachitas (1991-1992) — Su papel más emblemático, interpretando a Mónica Sánchez Zúñiga (una de las cuatro protagonistas).

La fuerza del amor (1990-1991) — Interpretó a Haydée.

Luz y sombra (1989) — Interpretó a Lucía.

Tal como somos (1987-1988) — Interpretó a Maribel.

Martín Garatuza (1986) — Interpretó a Lucía de Rivera.

Cine

Tijerina tuvo una destacada participación en el cine tanto mexicano como de Hollywood (en su faceta en los Estados Unidos):

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Un mundo maravilloso (2006) — Como la mamá ejemplar.

Once Upon a Time in Mexico ( Érase una vez en México , 2003) — Como una mesera.

Sin ton ni Sonia (2003) — Interpretó a Clarissa.

Picking Up the Pieces ( Cachitos picantes , 2000) — Interpretó a Leticia.

Can I Be Your Bratwurst, Please? (1999) — Cortometraje.

Una maestra con ángel (1994)

Monarca (1994) — Interpretó a Alejandra.

The Taking of Beverly Hills (1991) — Chica en la fiesta.

Deathstalker IV ( El cazador de la muerte 4 , 1990)

One Man Out (1989) — Interpretó a Pilar.

Barbarian Queen II: The Empress Strikes Back (1989) — Interpretó a Tamis.

Esperanza (1988) — Como Catalina (joven).

Dimensiones Ocultas / Don’t Panic (1987) — Película mexicana de terror en inglés; interpretó a Deborah “Debbie”.

Trágico terremoto en México (1987) — Interpretó a Connie.

Gaby: A True Story (Gaby, una historia verdadera, 1987) — Interpretó a Lupe.

Series de Televisión

Mujeres asesinas (2008) — En el episodio “Emma, costurera”, interpretando a Clara.

La rosa de Guadalupe (2008) — En el episodio “Tiempo de unión”, interpretando a Hilda.

Vecinos (2005) — En el episodio “Sin agua”, interpretando a Estefanía.

Televiteatros (1993) — Como conductora / presentadora.

Hora marcada (1989) — En el episodio “El café del fin del mundo”, interpretando a Cecilia.

Teatro

Vaselina con Timbiriche (1984) — Formó parte del ensamble principal a inicios de su carrera en los Televiteatros.