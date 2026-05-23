Alito Moreno defiende a Maru Campos tras ser citada para comparecer por caso CIA en Chihuahua: “No estás sola”

Alito Moreno a favor de Maru Campos (Imagen Ilustrativa Infobae)

La FGR citó a Maru Campos a comparecer el próximo 27 de mayo como testigo por el caso del narcolaboratorio localizado en Chihuahua, donde habrían participado cuatro agentes estadounidenses en un operativo en el que después murieron dos de ellos junto con dos funcionarios mexicanos.

Desde el Palacio de Gobierno, Maru Campos recibió el oficio entregado por personal de la Fiscalía y afirmó que acudirá. “Voy a tener que estar en la Fiscalía General de la República compareciendo. Aunque yo, una servidora tenga fuero constitucional”.

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La gobernadora también sostuvo que está “dando la cara” y reprochó el efecto político de la medida. “Lo único es que lamento, con todo respeto, que sean ustedes los portadores de estas malas noticias para el estado de Chihuahua, para eliminar la institucionalidad y para dañar a los chihuahuenses”, dijo María Eugenia Campos.

Alito y el PRI se posicionan junto a Maru Campos

“Eso no funciona aquí”, afirmó Maru Campos al responder a la estrategia de Morena para impulsar un juicio político en su contra mediante firmas ciudadanas. Crédito: Gobierno de Chihuahua

Quien no tardó en reaccionar ante el anuncio de la comparecencia de la gobernadora de Chihuahua fue Alejandro Moreno Cárdenas, dirigente del PRI. En redes sociales, el priista escribió:

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“Todo nuestro respaldo y apoyo a la Gobernadora de Chihuahua ante el descarado y cínico embate del narcogobierno de MORENA. El acoso y la persecución política de los que es víctima desde el poder revelan la verdadera vocación de quienes hoy ostentan el gobierno”

Maru Campos fue citada a comparecer el 27 de mayo en la FGR. (imagen: Azucena Uresti)

Del mismo modo, sacó al tema la reciente polémica que rodea al gobernador con licencia Rubén Rocha Moya, acusado de narcotráfico por Estados Unidos. Alito Moreno escribió:

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“¿Ya lo citaron o siguen poniéndole el manto de impunidad mientras pisotean el dolor de tantas familias, víctimas de los pactos de MORENA con los cárteles del crimen organizado?“.

Y agregó: “¡Maru, no estás sola! A los priistas no nos tiembla la mano para defenderte con firmeza, porque tú, al igual que nosotros, estás del lado correcto de la historia, del lado de quienes combatimos a los cárteles del crimen organizado para liberar a México de las garras de la muerte, la sangre y la violencia".

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La FGR investiga si autoridades locales invadieron facultades federales

Una ilustración editorial muestra a Maru Campos con expresión preocupada en un narcolaboratorio con agentes armados y el logo transparente de la CIA vigilando, simbolizando la presión internacional sobre Chihuahua. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El 13 de mayo, la FGR abrió una línea de investigación para determinar si la Fiscalía General del Estado de Chihuahua habría incurrido en acciones de competencia federal.

Según el vocero de la FGR Ulises Lara López, el gobierno federal es el único con atribuciones en materia de seguridad nacional y los estados no pueden generar alianzas con otros países. La indagatoria tomó fuerza porque, presuntamente, en el operativo habrían participado agentes de la CIA.

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El 18 de mayo, la FGR informó que entrevistó a elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional como parte de las indagatorias sobre ese narcolaboratorio.

Antes, el 7 de mayo, también declararon elementos de la Agencia Estatal de Investigación, según la FGR. En paralelo, la fiscalía encabezada por Ernestina Godoy trabaja para identificar a los propietarios del inmueble y a las posibles empresas proveedoras de insumos.

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La zona sigue resguardada mientras continúan las labores de embalaje y traslado de las sustancias encontradas para su eventual destrucción, de acuerdo con la FGR. La institución también investiga si existió una averiguación ministerial previa al operativo y si éste se realizó conforme a las normas vigentes.