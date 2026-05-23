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Operativo en Culiacán culmina con la detención de ocho civiles armados, incluidos menores y una mujer

El operativo dejó un importante decomiso de armas, municiones, equipo táctico y vehículos, mientras que los detenidos quedaron a disposición del Ministerio Público Federal

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El operativo dejó un importante decomiso de armas, municiones, equipo táctico y vehículos, mientras que los detenidos quedaron a disposición del Ministerio Público Federal
El operativo dejó un importante decomiso de armas, municiones, equipo táctico y vehículos, mientras que los detenidos quedaron a disposición del Ministerio Público Federal

Una denuncia anónima al número 089 derivó en la captura de ocho civiles armados en la colonia Chapultepec de Culiacán, Sinaloa, de los cuales figuran dos menores de edad y una mujer.

Los reportes oficiales señalan que el Grupo Interinstitucional coordinó la intervención junto al Ejército Mexicano, la Guardia Nacional y el Grupo de Operaciones Especiales Sinaloa (GOES). En el operativo también participaron la Secretaría de Marina, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, la Fiscalía General de la República y la Fiscalía General del Estado.

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La investigaciones destacan que la alerta ciudadana advirtió a las autoridades sobre la presencia de personas armadas dentro de un domicilio del sector. A raíz de los hechos, las fuerzas desplegadas localizaron el inmueble señalado y detectaron a varios individuos con armas en su interior.

Al verse descubiertos, los sujetos intentaron huir por las bardas de las viviendas contiguas. Sin embargo, los elementos de seguridad los persiguieron y los detuvieron metros más adelante.

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Sinaloa
Desde mediados de 2024, la guerra entre los Chapitos y los Mayitos dejó cerca de 3,000 muertos y 3,600 desaparecidos en Sinaloa. (CUARTOSCURO)

Tras el control del inmueble, las autoridades aseguraron un arsenal de distintos calibres y equipo táctico. Entre las armas figuran una carabina M4, un fusil y una ametralladora, todos calibre 5.56 x 45 mm, además de cuatro fusiles tipo AK-47 calibre 7.62 x 39 mm.

El decomiso incluyó también 37 cargadores de distintos calibres y más de 1.100 cartuchos útiles. Además, una cinta eslabonada con 100 cartuchos completó el material explosivo incautado.

Las autoridades retiraron del lugar siete chalecos tácticos con placas balísticas y dos vehículos sin reporte de robo. Ninguno de los automóviles registró antecedentes de sustracción.

Los detenidos y su situación legal

Los ocho capturados quedaron a disposición del Ministerio Público Federal, que asumió la investigación del caso. Esa instancia definirá la situación jurídica de cada uno de los implicados.

Imagen de archivo. Miembros de la Guardia Nacional vigilan la escena del crimen donde un hombre fue asesinado a tiros, mientras la violencia y la agitación económica se intensifican en Culiacán un año después del secuestro y extradición del líder del Cártel de Sinaloa Ismael "El Mayo" Zambada a los Estados Unidos, en Culiacán, estado de Sinaloa, México, 7 de julio de 2025. REUTERS/Jesús Bustamante
Imagen de archivo. Miembros de la Guardia Nacional vigilan la escena del crimen donde un hombre fue asesinado a tiros, mientras la violencia y la agitación económica se intensifican en Culiacán un año después del secuestro y extradición del líder del Cártel de Sinaloa Ismael "El Mayo" Zambada a los Estados Unidos, en Culiacán, estado de Sinaloa, México, 7 de julio de 2025. REUTERS/Jesús Bustamante

No obstante, la presencia de dos menores de edad entre los detenidos añade una arista particular al expediente. La Fiscalía General de la República y la Fiscalía General del Estado colaboran en el seguimiento del proceso.

La colonia Chapultepec, en Culiacán, fue el escenario de uno de los aseguramientos de armamento más amplios registrados recientemente en la zona. Las indagatorias continúan abiertas.

Hasta el momento, el operativo se enmarca en la estrategia de atención a reportes ciudadanos que las autoridades de Sinaloa mantienen activa. De acuerdo con las autoridades, la línea 089 recibe denuncias anónimas y este caso ilustra el tipo de respuesta que genera una alerta de ese tipo.

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