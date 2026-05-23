Los mejores ejercicios para evitar que se lesione el manguito rotador en el gimnasio

Las lesiones en esta zona del hombro pueden ser muy molestas (Imagen ilustrativa IA Infobae México)

El manguito rotador es un grupo de músculos y tendones que estabilizan el hombro y permiten su movimiento.

Las lesiones en esta zona ocurren con frecuencia durante el entrenamiento con pesas o ejercicios de alto impacto. Evitar este tipo de daño requiere una práctica consciente y la incorporación de ejercicios que fortalezcan y protejan los músculos implicados.

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Las molestias en el manguito rotador pueden manifestarse como dolor, debilidad o pérdida de movilidad. Los reportes de fisioterapia indican que los desgarros y tendinitis en esta región aumentan cuando se realizan movimientos repetitivos sin la técnica adecuada o sin un calentamiento previo.

Fortalecimiento con rotaciones externas

Anatomía del manguito rotador. (Infobae)

El fortalecimiento de los músculos externos del hombro resulta clave para la protección del manguito rotador. Las rutinas de rotación externa con banda elástica o mancuernas ligeras se integran antes de ejercicios de mayor carga.

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Este movimiento consiste en mantener el codo pegado al torso y girar el antebrazo hacia afuera, evitando el impulso y controlando el regreso a la posición inicial.

El trabajo de rotación externa incrementa la resistencia de músculos como el infraespinoso y el redondo menor. La recomendación común es realizar tres series de entre 12 y 15 repeticiones por lado. Incluir este ejercicio en el calentamiento reduce la incidencia de molestias en el hombro.

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Ejercicios de escápula y estabilidad

Calienta bien en el gimnasio y evitarás dolores en el manguito rotador (Imagen Ilustrativa Infobae)

La salud del manguito rotador depende en parte de la estabilidad de la escápula. Ejercicios como la retracción escapular refuerzan la base sobre la que se mueve el hombro.

Para la retracción, se utiliza una banda de resistencia o el propio peso corporal, juntando los omóplatos hacia la columna sin encoger los hombros.

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La plancha con apoyo alternado y el remo con banda elástica trabajan la musculatura profunda del hombro y la escápula.

Estos movimientos mejoran la coordinación y la fuerza del complejo articular, disminuyendo el riesgo de desgarros y tendinitis. Realizar entre dos y tres series de 10 repeticiones por ejercicio favorece la prevención.

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Movimientos de abducción y control postural

(Imagen Ilustrativa Infobae)

La abducción con banda elástica fortalece el supraespinoso, uno de los músculos más afectados por las lesiones del manguito rotador.

El ejercicio consiste en mantener el brazo estirado y elevarlo lateralmente hasta la altura del hombro, sin exceder el rango recomendado. El control postural y la alineación durante este movimiento evitan el sobreesfuerzo de la articulación.

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La inclusión de ejercicios de abducción y control postural en la rutina diaria contribuye a preservar la movilidad y la fuerza del hombro.

El uso de cargas ligeras y el aumento progresivo de la resistencia permiten adaptarse sin generar daño adicional. La constancia en la práctica disminuye la probabilidad de lesiones.

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