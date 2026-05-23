Jorge Romero acusa “persecución política” en contra de Maru Campos por el gobierno de Morena tras citatorio de la FGR por caso CIA

Tras darse a conocer que la gobernadora de Chihuahua , María Eugenia Campos Galván , fue citada por la Fiscalía General de la República (FGR) para comparecer el próximo 27 de mayo por el ya conocido caso CIA, el dirigente nacional del PAN , Jorge Romero Herrera, acusó “ persecución política ” en contra de mandataria estatal.

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