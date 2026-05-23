Jorge Romero acusa “persecución política” en contra de Maru Campos por el gobierno de Morena tras citatorio de la FGR por caso CIA

Tras darse a conocer que la gobernadora de Chihuahua, María Eugenia Campos Galván, fue citada por la Fiscalía General de la República (FGR) para comparecer el próximo 27 de mayo por el ya conocido caso CIA, el dirigente nacional del PAN, Jorge Romero Herrera, acusó “persecución política” en contra de mandataria estatal.
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