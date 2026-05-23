México

Jorge Romero acusa “persecución política” en contra de Maru Campos por el gobierno de Morena tras citatorio de la FGR por caso CIA

El dirigente del PAN mostró su “respaldo absoluto” a la gobernadora de Chihuahua

Guardar
Google icon
Jorge Romero defendió a la gobernadora de Chihuahua. (Infobae-Itzallana)
Jorge Romero defendió a la gobernadora de Chihuahua. (Infobae-Itzallana)

Tras darse a conocer que la gobernadora de Chihuahua, María Eugenia Campos Galván, fue citada por la Fiscalía General de la República (FGR) para comparecer el próximo 27 de mayo por el ya conocido caso CIA, el dirigente nacional del PAN, Jorge Romero Herrera, acusó “persecución política” en contra de mandataria estatal.

Información en desarrollo...

PUBLICIDAD

Temas Relacionados

Jorge RomeroMaru CamposChihuahuaPANMorenaFGRCIAPolítica Mexicanamexico-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Cómo le fue hoy a Checo Pérez en la clasificación del GP de Canadá

La jornada sabatina del Gran Premio de Canadá dejó emociones divididas para Pérez

Cómo le fue hoy a Checo Pérez en la clasificación del GP de Canadá

Sismo de 4.0 de magnitud se registra en Coahuila

El temblor sucedió a las 09:08 horas, a una distancia de 143 km de Cd Melchor Múzquiz y tuvo una profundidad de 10 km

Sismo de 4.0 de magnitud se registra en Coahuila

Se registra sismo de 4.1 de magnitud

El Servicio Sismológico Nacional reportó en tiempo real toda la información relacionada a este movimiento telúrico

Se registra sismo de 4.1 de magnitud

Se registra sismo de 4.0 de magnitud

El movimiento sísmico se produjo a las 01:09 horas, a una distancia de 19 km de Ometepec y tuvo una profundidad de 14.4 km

Se registra sismo de 4.0 de magnitud

Sismo de 4.0 de magnitud se registra en Oaxaca

El movimiento sísmico se produjo a las 08:34 horas, a una distancia de 74 km de Unión Hidalgo y tuvo una profundidad de 63 km

Sismo de 4.0 de magnitud se registra en Oaxaca
MÁS NOTICIAS

NARCO

FGR cita a declarar a Rubén Rocha Moya por acusaciones de EEUU que lo vinculan con Los Chapitos

FGR cita a declarar a Rubén Rocha Moya por acusaciones de EEUU que lo vinculan con Los Chapitos

Así opera el crimen organizado en redes sociales para reclutar a través de falsas vacantes de empleo

Secuestraron a su hijo y ella misma lo rescató apoyada por colectivos de búsqueda en Jalisco

Seis muertos, entre ellos dos policías y dos mujeres, por jornada de violencia en Morelos

Operativo en Culiacán culmina con la detención de ocho civiles armados, incluidos menores y una mujer

ENTRETENIMIENTO

Shakira puso el ojo en Santiago Giménez para su video de Dai Dai, la nueva canción del Mundial 2026

Shakira puso el ojo en Santiago Giménez para su video de Dai Dai, la nueva canción del Mundial 2026

“Para los contrincantes”, corto filmado en Tepito sobre un niño apasionado por el boxeo, gana la Palma de Oro en Cannes

Quién es Cecilia Tijerina, la famosa que tuvo un romance con José Ángel, padre de Gael García Bernal

Mexicana consigue que Daniel Radcliffe, actor de Harry Potter le firme el brazo… pero él le ruega no tatuárselo

Laura Flores y Alejandra Ávalos ponen ambiente en celebración para madres trabajadoras de Venustiano Carranza

DEPORTES

¡Histórico triunfo! Noel León primer mexicano en lograr una victoria en Fórmula 2

¡Histórico triunfo! Noel León primer mexicano en lograr una victoria en Fórmula 2

Shakira puso el ojo en Santiago Giménez para su video de Dai Dai, la nueva canción del Mundial 2026

Julián Araujo festeja doblete con el Celtic pero se aleja del Mundial 2026

Filtran convocatoria de Estados Unidos para el Mundial 2026: Alejandro Zendejas, jugador del América logra colarse

Noche espectacular en la Arena México: los Pittsburgh Steelers conquistan el ring del CMLL de la mano de Neón