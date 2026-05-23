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¡Histórico triunfo! Noel León primer mexicano en lograr una victoria en Fórmula 2

El piloto mexicano subió a lo más alto del pódium tras ganar la carrera sprint de Canadá

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Noel León hace historia para México en Fórmula 2 al ganar en Canadá
Noel León hace historia para México en Fórmula 2 al ganar en Canadá (X / Fórmula 2 )

Noel León, piloto mexicano del equipo Campos Racing, hoy sábado colocó su nombre y apellido en letras mayúsculas al salir victorioso en la sprint race de Fórmula 2, celebrada en el Circuito Gilles Villeneuve del Gran Premio de Canadá.

El volante nacional arrancó desde la tercera posición y aprovecha la bandera amarilla para dejar atrás a Gabriele Mini, quien lideró la mayor parte de la carrera. Noel resistió estando en la punta de la parrilla para ser el primero en cruzar la meta y así celebrar una victoria histórica para él en Fórmula 2.

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La proeza de Noel León lo tendrá en la mente de los fanáticos del deporte motor al ser el primero en la historia del automovilismo mexicano en conseguir una victoria en la antesala de la Fórmula 1, justamente en la primera carrera sprint de la categoría.

De esa forma, Noel León reafirma su compromiso en el deporte motor y deja en claro que su aventura por las pistas de carreras seguirá en avance y no apagará el motor hasta no ver un logro más allá de lo que ha hecho de momento a sus 21 años de edad.

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Noel León primer mexicano en ganar una carrera de la Fórmula 2
Noel León primer mexicano en ganar una carrera de la Fórmula 2 (X / Fórmula 2 )

Desde la cuarta victoria de Esteban Gutiérrez en la GP2, en el año 2012, el himno mexicano no se escuchaba en la antesala de la Fórmula 1 y Noel León hizo lo inesperado este 23 de mayo. Canadá y México tendrán bien grabado su nombre al ser ya un histórico del automovilismo producto de su memorable actuación en Montreal.

El triunfo de este sábado mantiene la ilusión que, quizá, después de Sergio Checo Pérez, Noel León podría ser el siguiente piloto nacido en México que llega a la máxima categoría del automovilismo internacional.

¿Quién es Noel León, piloto mexicano que hizo historia en Fórmula 2?

Desde sus inicios en karting en Monterrey hasta su éxito en Fórmula 3 y Euroformula Open, Noel León ha demostrado ser una de las promesas más destacadas del automovilismo mexicano. (Instagram / @noel_leon19)
Desde sus inicios en karting en Monterrey hasta su éxito en Fórmula 3 y Euroformula Open, Noel León ha demostrado ser una de las promesas más destacadas del automovilismo mexicano. (Instagram / @noel_leon19)

Noel Jesús León Vázquez es un piloto mexicano de automovilismo, nativo de Monterrey, Nuevo León. Nació el 21 de diciembre de 2004 y compite en la Fórmula 2 con el equipo Campos Racing. Es considerado una de las nuevas promesas del automovilismo mexicano.

Su trayectoria en las carreras inicia desde 2019, año en el que ganó el campeonato NACAM de Fórmula 4. En 2021 obtuvo el título de la Fórmula 4 de Estados Unidos y la NASCAR Challenge Series México. Fue en 2022 cuando dio el salto a Europa y se proclamó campeón en la Eurofórmula Open en 2023.

En 2024 y 2025 corrió en la Fórmula 3 con Van Amersfoort Racing, con quien se apiadó de varios podios. En 2026 subió a la Fórmula 2 y hoy sumó su primera victoria en la carrera sprint de Canadá, consolidándose como candidato al título y principal referente mexicano en la categoría.

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