México

Así opera el crimen organizado en redes sociales para reclutar a través de falsas vacantes de empleo

Ante ese escenario, la Guardia Nacional difunde medidas de ciberseguridad y habilita el 088 como línea de denuncia confidencial

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Hombre encapuchado con chaqueta oscura se lleva un teléfono móvil a la oreja. Su rostro está en sombras, visible parcialmente, en un entorno lúgubre.
Un hombre con capucha, miembro de una banda criminal, habla discretamente por su teléfono móvil en un entorno oscuro y sombrío. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Guardia Nacional alertó a la ciudadanía sobre el aumento de reclutamientos ilícitos difundidos en redes sociales, donde grupos delictivos simulan ser empresas legítimas para obtener datos personales o incorporar víctimas a actividades criminales.

Ante este escenario, la corporación emitió una serie de recomendaciones de ciberseguridad para reducir el riesgo de caer en estas trampas digitales. ¡Toma nota!

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¿Cómo identificar una oferta de empleo falsa en redes sociales?

De acuerdo con las autoridades, los delincuentes aprovechan plataformas como WhatsApp, Facebook e Instagram para publicar vacantes con sueldos elevados, contratación inmediata y pocos requisitos. Dichas ofertas son el anzuelo inicial de un esquema que puede derivar en robo de identidad, extorsión o reclutamiento forzado para el crimen organizado.

Los supuestos reclutadores suelen iniciar contacto por mensajes directos y, una vez que la persona muestra interés, solicitan documentos personales o pagos por trámites como exámenes médicos o cursos de inducción. Ningún proceso de contratación legítimo exige dinero al candidato antes de firmar un contrato.

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Vista nocturna de una calle oscura donde una ambulancia con luces rojas y azules intermitentes se acerca. Varias personas y una camilla se ven en primer plano.
Una ambulancia con luces de emergencia atiende una escena nocturna en una calle de El Salvador, en el contexto de las revelaciones sobre la persecución de víctimas por parte de la MS-13. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Qué hacer con los datos personales en línea?

La Guardia Nacional destacó que la ciudadanía no debe compartir información sensible —identificaciones, CURP, datos bancarios o fotografías— con personas desconocidas a través de plataformas digitales o aplicaciones de mensajería. Esa información puede usarse para suplantar la identidad de la víctima o cometer fraudes financieros en su nombre.

Tampoco conviene abrir enlaces enviados por remitentes no verificados, aunque el mensaje parezca provenir de una empresa reconocida. Los ciberdelincuentes clonan sitios web oficiales con gran precisión para engañar a quienes no revisan la dirección completa del enlace antes de ingresar.

Medidas de protección en cuentas y dispositivos

La verificación en dos pasos es una de las herramientas más efectivas para proteger cuentas de redes sociales y correo electrónico frente a intentos de acceso no autorizado. Su activación toma pocos minutos y añade una capa de seguridad que dificulta la suplantación de identidad.

Cambiar las contraseñas con regularidad y no reutilizar la misma clave en distintas plataformas reduce la exposición ante posibles filtraciones de datos. Una contraseña robusta combina letras mayúsculas, minúsculas, números y caracteres especiales.

Una joven de pelo oscuro sentada en una cama mira su teléfono móvil. La luz natural entra por la ventana en la habitación con ropa de cama gris.
Una adolescente de aspecto triste está sentada sola en su cama, absorta en su teléfono móvil bajo la luz natural que entra por la ventana de su habitación. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Precauciones al momento de una posible entrevista

Reunirse con desconocidos en lugares alejados del hogar o fuera de espacios públicos y concurridos representa un riesgo para la integridad física de la persona. Antes de acudir a cualquier cita de trabajo, conviene verificar la existencia legal de la empresa en registros oficiales.

Si alguien ya proporcionó documentos o información personal a través de estos canales, debe conservar capturas de pantalla de las conversaciones y registrar los datos del contacto. Ese material sirve como prueba al momento de presentar una denuncia ante las autoridades.

¿Cómo reportar un ciberdelito ante la Guardia Nacional?

Cualquier ciudadano que reciba este tipo de mensajes o que haya sido víctima de un fraude digital puede llamar al 088, la línea de atención del CERT-MX disponible las 24 horas. Los reportes son confidenciales y se canalizan directamente a la Policía Cibernética para su seguimiento.

La denuncia oportuna no solo protege a quien la realiza, sino que también permite a las autoridades identificar y dar de baja los perfiles y sitios web fraudulentos en operación. Entre 2023 y 2025, la Guardia Nacional detectó más de dos mil 600 sitios web falsos y logró eliminar más de 2.100 de ellos gracias a los reportes ciudadanos.

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