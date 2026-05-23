México Deportes

Cómo le fue hoy a Checo Pérez en la clasificación del GP de Canadá

La jornada sabatina del Gran Premio de Canadá dejó emociones divididas para Pérez

Guardar
Google icon
El mexicano tuvo una jornada agridulce. (X/@f1).
El mexicano tuvo una jornada agridulce. (X/@f1).

En cuestión de horas, el piloto mexicano pasó de mostrar una de sus actuaciones más competitivas de la temporada en la Sprint a volver a sufrir durante la clasificación para la carrera principal.

Aunque Cadillac dio señales de mejora en ritmo de carrera, la qualy volvió a exhibir las complicaciones del equipo en vueltas rápidas.

PUBLICIDAD

¿Cómo le fue a Checo Pérez en la clasificación del GP de Canadá?

La clasificación para el GP de Canadá terminó siendo otro golpe complicado para Checo Pérez, quien no logró avanzar a las siguientes rondas y arrancará desde la posición 20 de la parrilla este domingo en Montreal.

Mientras George Russell se quedó con la pole position, el mexicano volvió a padecer falta de ritmo y problemas de estabilidad en el circuito Gilles Villeneuve.

PUBLICIDAD

Desde los primeros minutos de la sesión, Pérez tuvo dificultades para acercarse a los mejores tiempos y nunca logró colocarse en zona segura para pelear por el pase.

Aunque Cadillac presentó algunas actualizaciones este fin de semana, el monoplaza continúa mostrando inconsistencias en clasificación, especialmente en sectores de alta velocidad y frenadas largas.

El resultado representa un nuevo reto para el tapatío, que nuevamente estará obligado a buscar una remontada desde el fondo de la parrilla en una temporada donde los sábados han sido uno de sus principales dolores de cabeza.

Sergio Pérez arrancará 17mo en la Carrera Sprint
Sergio Pérez arrancará en la posición 20 en la Carrera ((X / Sergio Pérez))

¿Cómo le fue horas antes en la carrera Sprint?

Horas antes de la clasificación, Checo Pérez protagonizó una actuación mucho más alentadora durante la carrera Sprint del GP de Canadá.

El mexicano arrancó desde la posición 17 y consiguió remontar varias posiciones gracias a un manejo agresivo y consistente, cruzando inicialmente la meta en el lugar 11.

Durante la Sprint, el piloto de Cadillac mostró mejor ritmo en tandas largas y logró protagonizar varios adelantamientos importantes, algo que generó optimismo dentro del equipo tras semanas complicadas.

Sin embargo, después de la carrera los comisarios le impusieron una penalización de 10 segundos por una maniobra sobre Liam Lawson en las vueltas finales.

Imagen H7GIDNO5IZGWXGVKQX7HLOEIZI

Los oficiales consideraron que Checo obligó al piloto neozelandés a salir de la pista durante la pelea por posición, por lo que el mexicano descendió oficialmente hasta el puesto 14 en el resultado final.

A pesar de la sanción, la Sprint dejó mejores sensaciones para Pérez, especialmente por el ritmo mostrado en carrera y la capacidad de recuperar posiciones, algo que podría convertirse en una esperanza para intentar rescatar puntos el domingo pese a salir desde la última posición de la parrilla.

Temas Relacionados

Checo PerezSergio Checo PerezFórmula 1mexico-deportesmexico-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Filtran convocatoria de Estados Unidos para el Mundial 2026: Alejandro Zendejas, jugador del América logra colarse

La lista de Mauricio Pochettino habría salido a la luz antes del anuncio oficial y ya genera polémica.

Filtran convocatoria de Estados Unidos para el Mundial 2026: Alejandro Zendejas, jugador del América logra colarse

Noche espectacular en la Arena México: los Pittsburgh Steelers conquistan el ring del CMLL de la mano de Neón

El icónico equipo de la NFL sorprendió a la gran nación de fanáticos que albergan en nuestro país de cara a la temporada 26-27

Noche espectacular en la Arena México: los Pittsburgh Steelers conquistan el ring del CMLL de la mano de Neón

El Grande Americano rompe en llanto durante serenata en la CDMX: “Gracias mi gente, voy por ti chaparro americano”

El luchador de la WWE tuvo una convivencia con sus fieles fans previo a su lucha de máscara contra máscara ante El Grande Americano Original

El Grande Americano rompe en llanto durante serenata en la CDMX: “Gracias mi gente, voy por ti chaparro americano”

El “Siuuu” llegó hasta el altar: joven le promete matrimonio a su novia si le sale estampa de Cristiano Ronaldo

Lo que comenzó como una broma mientras abrían sobres terminó convirtiéndose en un viral compromiso matrimonial al salir el Bicho

El “Siuuu” llegó hasta el altar: joven le promete matrimonio a su novia si le sale estampa de Cristiano Ronaldo

La velocista mexicana Miriam Sánchez rompe récord y se corona en su última Olimpiada Nacional

La velocista dominó la final de los 100 metros planos y dejó atrás a la neoleonesa Matilde Ochoa

La velocista mexicana Miriam Sánchez rompe récord y se corona en su última Olimpiada Nacional
MÁS NOTICIAS

NARCO

FGR cita a declarar a Rubén Rocha Moya por acusaciones de EEUU que lo vinculan con Los Chapitos

FGR cita a declarar a Rubén Rocha Moya por acusaciones de EEUU que lo vinculan con Los Chapitos

Así opera el crimen organizado en redes sociales para reclutar a través de falsas vacantes de empleo

Secuestraron a su hijo y ella misma lo rescató apoyada por colectivos de búsqueda en Jalisco

Seis muertos, entre ellos dos policías y dos mujeres, por jornada de violencia en Morelos

Operativo en Culiacán culmina con la detención de ocho civiles armados, incluidos menores y una mujer

ENTRETENIMIENTO

Shakira puso el ojo en Santiago Giménez para su video de Dai Dai, la nueva canción del Mundial 2026

Shakira puso el ojo en Santiago Giménez para su video de Dai Dai, la nueva canción del Mundial 2026

“Para los contrincantes”, corto filmado en Tepito sobre un niño apasionado por el boxeo, gana la Palma de Oro en Cannes

Quién es Cecilia Tijerina, la famosa que tuvo un romance con José Ángel, padre de Gael García Bernal

Mexicana consigue que Daniel Radcliffe, actor de Harry Potter le firme el brazo… pero él le ruega no tatuárselo

Laura Flores y Alejandra Ávalos ponen ambiente en celebración para madres trabajadoras de Venustiano Carranza

DEPORTES

¡Histórico triunfo! Noel León primer mexicano en lograr una victoria en Fórmula 2

¡Histórico triunfo! Noel León primer mexicano en lograr una victoria en Fórmula 2

Shakira puso el ojo en Santiago Giménez para su video de Dai Dai, la nueva canción del Mundial 2026

Julián Araujo festeja doblete con el Celtic pero se aleja del Mundial 2026

Filtran convocatoria de Estados Unidos para el Mundial 2026: Alejandro Zendejas, jugador del América logra colarse

Noche espectacular en la Arena México: los Pittsburgh Steelers conquistan el ring del CMLL de la mano de Neón