Cómo le fue hoy a Checo Pérez en la clasificación del GP de Canadá

El mexicano tuvo una jornada agridulce. (X/@f1).

En cuestión de horas, el piloto mexicano pasó de mostrar una de sus actuaciones más competitivas de la temporada en la Sprint a volver a sufrir durante la clasificación para la carrera principal.

Aunque Cadillac dio señales de mejora en ritmo de carrera, la qualy volvió a exhibir las complicaciones del equipo en vueltas rápidas.

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¿Cómo le fue a Checo Pérez en la clasificación del GP de Canadá?

La clasificación para el GP de Canadá terminó siendo otro golpe complicado para Checo Pérez, quien no logró avanzar a las siguientes rondas y arrancará desde la posición 20 de la parrilla este domingo en Montreal.

Mientras George Russell se quedó con la pole position, el mexicano volvió a padecer falta de ritmo y problemas de estabilidad en el circuito Gilles Villeneuve.

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Desde los primeros minutos de la sesión, Pérez tuvo dificultades para acercarse a los mejores tiempos y nunca logró colocarse en zona segura para pelear por el pase.

Aunque Cadillac presentó algunas actualizaciones este fin de semana, el monoplaza continúa mostrando inconsistencias en clasificación, especialmente en sectores de alta velocidad y frenadas largas.

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El resultado representa un nuevo reto para el tapatío, que nuevamente estará obligado a buscar una remontada desde el fondo de la parrilla en una temporada donde los sábados han sido uno de sus principales dolores de cabeza.

Sergio Pérez arrancará en la posición 20 en la Carrera ((X / Sergio Pérez))

¿Cómo le fue horas antes en la carrera Sprint?

Horas antes de la clasificación, Checo Pérez protagonizó una actuación mucho más alentadora durante la carrera Sprint del GP de Canadá.

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El mexicano arrancó desde la posición 17 y consiguió remontar varias posiciones gracias a un manejo agresivo y consistente, cruzando inicialmente la meta en el lugar 11.

Durante la Sprint, el piloto de Cadillac mostró mejor ritmo en tandas largas y logró protagonizar varios adelantamientos importantes, algo que generó optimismo dentro del equipo tras semanas complicadas.

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Sin embargo, después de la carrera los comisarios le impusieron una penalización de 10 segundos por una maniobra sobre Liam Lawson en las vueltas finales.

Los oficiales consideraron que Checo obligó al piloto neozelandés a salir de la pista durante la pelea por posición, por lo que el mexicano descendió oficialmente hasta el puesto 14 en el resultado final.

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A pesar de la sanción, la Sprint dejó mejores sensaciones para Pérez, especialmente por el ritmo mostrado en carrera y la capacidad de recuperar posiciones, algo que podría convertirse en una esperanza para intentar rescatar puntos el domingo pese a salir desde la última posición de la parrilla.