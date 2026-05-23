Veracruz vive jornada sangrienta: ataques armados y asesinatos dejan ocho víctimas

Autoridades desplegaron operativos en distintos municipios tras la nueva ola de violencia en Veracruz. FOTO: FERNANDO CARRANZA GARCÍA / CUARTOSCURO.COM

Una nueva ola de violencia golpeó al estado de Veracruz durante las últimas horas, dejando al menos ocho personas asesinadas y tres más heridas en distintos hechos ocurridos en municipios como Coatzacoalcos, Poza Rica, Cuitláhuac, Tlapacoyan y Atzalan.

Los hechos se registraron apenas unos días después de que la gobernadora de Veracruz, Rocío Nahle, afirmara públicamente que trabaja para mantener un estado “seguro y en paz”, en medio de los crecientes reclamos ciudadanos por el aumento de la violencia en diversas regiones de la entidad.

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La cadena de hechos violentos comenzó desde el pasado domingo 17 de mayo con el feminicidio de dos comerciantes y continuó hasta el martes 19, cuando un hombre fue asesinado en Poza Rica. Sin embargo, la situación volvió a intensificarse el jueves 21 de mayo con nuevos ataques armados y ejecuciones.

Uno de los casos que más impacto generó fue el asesinato de Carlo Cano, gerente del Ingenio Central La Providencia, quien fue emboscado por hombres armados mientras circulaba sobre la carretera Yanga-Omealca, cerca de la comunidad San José de Abajo, en el municipio de Cuitláhuac.

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De acuerdo con reportes preliminares, sujetos armados interceptaron el vehículo del empresario y abrieron fuego en repetidas ocasiones antes de escapar. Autoridades estatales desplegaron un operativo en la zona, aunque hasta el momento no se ha informado sobre personas detenidas.

Ataques armados en bares, carreteras y negocios

Horas después del homicidio del empresario, otro ataque armado ocurrió en el “Video-bar El Arrecife”, ubicado en la colonia Francisco Villa de Coatzacoalcos.

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El ataque armado en un bar de Coatzacoalcos dejó un hombre muerto y otro herido. (Foto cortesía PNC)

El atentado se registró alrededor de las 11 de la noche dentro del establecimiento localizado sobre la calle Juan Osorio López, casi esquina con Náhuatl, donde hombres armados dispararon contra las personas presentes. El saldo preliminar fue de un hombre muerto y otro lesionado por arma de fuego.

La violencia continuó este viernes en distintos municipios veracruzanos. En Poza Rica, un ataque armado contra el depósito de cerveza “El Farolito”, ubicado sobre la avenida Ruiz Cortines frente a la plaza Garibaldi, en la colonia Ávila Camacho, dejó dos personas muertas y dos heridas.

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Testigos reportaron que sujetos armados arribaron al negocio y dispararon directamente contra las víctimas antes de huir del lugar, lo que provocó una fuerte movilización policiaca y de cuerpos de emergencia.

En otro hecho, un hombre fue asesinado a balazos en el municipio de Tlapacoyan cuando circulaba a bordo de un automóvil Nissan Sentra gris sobre la carretera federal 129, cerca de la comunidad Palmilla.

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Taxista y mujer también fueron asesinados

La jornada violenta también dejó el asesinato del taxista Alexander López, quien conducía la unidad marcada con el número económico 193 del sitio Mercado, en el municipio de Cuitláhuac.

De acuerdo con reportes locales, hombres armados interceptaron el taxi y dispararon contra el conductor, quien murió en el lugar antes de recibir atención médica.

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Mientras tanto, en el municipio de Atzalan, ubicado en la zona norte de Veracruz, una mujer identificada como Macrina Rodríguez fue asesinada con arma blanca dentro de su vivienda localizada en la colonia Buena Vista.

El crimen ocurrió al interior del domicilio marcado con el número 203 de la calle 20 de Noviembre. Vecinos alertaron a las autoridades tras escuchar gritos provenientes de la vivienda.

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En Poza Rica, un ataque contra un depósito de cerveza dejó dos muertos y dos lesionados. REUTERS/Valentyn Ogirenko

La nueva escalada violenta ha provocado preocupación entre habitantes de distintas regiones del estado, donde empresarios, comerciantes, transportistas y ciudadanos han denunciado el incremento de ataques armados y homicidios.

Hasta el momento, las autoridades estatales no han informado si los distintos hechos violentos registrados en Veracruz están relacionados entre sí o vinculados con operaciones de grupos del crimen organizado que mantienen presencia en la entidad.

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