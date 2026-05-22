Juan Olivas, empresario y político de Naucalpan, es detenido por intento de feminicidio

Un individuo vestido con uniforme de prisión naranja es escoltado por dos agentes de policía, con las manos esposadas a la espalda, a través de un pasillo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Juan Olivas, empresario y exaspirante a la presidencia municipal de Naucalpan, fue detenido por autoridades del Estado de México y presentado ante el Ministerio Público por el delito de tentativa de feminicidio.

La captura fue difundida por el periodista Carlos Jiménez, quien compartió imágenes del momento en que el empresario era ingresado a instalaciones de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM), escoltado por elementos de la Guardia Municipal.

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De acuerdo con los reportes, la detención ocurrió después de que policías municipales atendieran una solicitud de auxilio realizada por la expareja sentimental de Juan Olivas y madre de su hija.

La mujer denunció que el empresario presuntamente intentó estrangularla durante la noche, situación que derivó en la movilización de elementos de seguridad en Naucalpan.

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Policía atendió llamada de emergencia

Según la información difundida, agentes de la Policía Municipal acudieron al sitio tras recibir el reporte de violencia contra la mujer.

(Impresión de pantalla)

Después de entrevistar a la víctima y realizar las diligencias iniciales, los uniformados procedieron con la detención del empresario, quien posteriormente fue trasladado ante las autoridades ministeriales para definir su situación jurídica.

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Hasta el momento, la Fiscalía mexiquense no ha informado públicamente si el detenido permanecerá bajo alguna medida cautelar o cuándo será presentada la imputación formal ante un juez.

El caso generó atención pública debido a la exposición política y mediática que Juan Olivas había mantenido en los últimos años en Naucalpan.

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Empresario buscó candidatura en Naucalpan

Juan Olivas es conocido en el municipio mexiquense por encabezar proyectos y actividades de asistencia social a través de las organizaciones “Sembrando con Olivas” y “Proyecto Social Naucalpan”.

Mediante dichas iniciativas impulsó jornadas de vacunación, entrega de despensas, útiles escolares y otras acciones comunitarias con las que buscó posicionar su imagen pública.

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En noviembre de 2023, el empresario se registró como aspirante a la candidatura por la presidencia municipal de Naucalpan; sin embargo, la postulación finalmente fue otorgada a Isaac Montoya, actual alcalde del municipio.

Tras quedar fuera de la contienda, Olivas realizó diversas críticas hacia la administración municipal y promovió impugnaciones relacionadas con el proceso político.

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No obstante, la Sala Regional de Toluca determinó que los recursos promovidos por el empresario no procedían legalmente.

Ya había enfrentado otras acusaciones

El periodista Carlos Jiménez recordó que esta no es la primera ocasión en que el nombre de Juan Olivas aparece vinculado a señalamientos judiciales.

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De acuerdo con el comunicador, el empresario ya había enfrentado previamente acusaciones relacionadas con abuso sexual.

Por ahora, las autoridades continúan integrando la carpeta de investigación correspondiente por tentativa de feminicidio, mientras se define la situación legal del detenido.

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