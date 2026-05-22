Venta general para la Guelaguetza 2026: cómo conseguir tus boletos

La Guelaguetza reúne a miles de visitantes en el Cerro del Fortín cada julio. (Cortesía Gobierno del Estado de Oaxaca)

La Guelaguetza es una de las celebraciones culturales más emblemáticas de México y un símbolo de identidad para el estado de Oaxaca. Cada mes de julio, el Cerro del Fortín se convierte en el epicentro de expresiones artísticas, música, danza y tradiciones que reúnen a miles de visitantes nacionales e internacionales.

Esta festividad, reconocida por su riqueza cultural y su capacidad para proyectar la diversidad étnica de Oaxaca, se ha consolidado como uno de los eventos de mayor relevancia en el calendario turístico y cultural del país.

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“La Guelaguetza es muestra que la cultura no se desvanece con el tiempo, sino que persiste, permanece y florece", expresó el día de hoy el gobernador Salomón Jara, durante la presentación de las actividades en la Ciudad de México.

De acuerdo con la Secretaría de Turismo (Sectur Oaxaca) para la edición 2026 se proyecta una derrama económica de 668 millones de pesos durante el mes de la Guelaguetza, con una afluencia estimada en 149 mil turistas y una ocupación hotelera del 83%. Estos datos subrayan la magnitud del evento y su impacto directo en el desarrollo económico y social de la región, al tiempo que refuerzan la importancia de preservar y difundir el patrimonio cultural oaxaqueño.

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Cuándo se llevará a cabo la Guelaguetza

Las presentaciones principales de las fiestas de Guelaguetza, conocidas como los Lunes del Cerro y su Octava, se celebrarán los días 20 y 27 de julio de 2026, con dos funciones cada día, a las 10:00 y 17:00 horas.

El Auditorio Guelaguetza será sede una vez más de la máxima fiesta cultural de Oaxaca (Cortesía Gobierno del Estado de Oaxaca)

A estas actividades se suman los tradicionales convites el 1, 10 y 11 de julio a las 18:00 horas, partiendo de la Cruz de Piedra; y las Calendas de las Culturas, programadas para el 18 y 25 de julio a las 18:00 horas desde la Fuente de las Ocho Regiones, en las que participarán las delegaciones que se presentarán en el Auditorio Guelaguetza.

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La programación se complementa con ocho Expoferias artesanales y gastronómicas, que tendrán lugar en San Martín Tilcajete, San Antonio Cuajimoloyas, Santiago Matatlán, San Antonio de la Cal, San Vicente Coatlán, Santa Martha Latuvi, así como en la capital oaxaqueña, con la presencia de San Andrés Huayápam en la Plaza de la Danza y el Festival de los Moles en el Centro Gastronómico de Oaxaca.

Venta general de boletos: fechas, precios y todo lo que debes saber

(Cortesía Gobierno del Estado de Oaxaca)

La venta general de boletos para la Guelaguetza 2026 comenzará el 1 de junio de 2026, y estará disponible hasta agotar existencias. Los accesos podrán adquirirse en línea a través de la plataforma digital www.superboletos.com.

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Para esta edición, la compra estará habilitada para titulares de tarjetas de crédito y débito de cualquier banco, facilitando el acceso para público nacional e internacional. Cada cuenta podrá adquirir un máximo de dos boletos.

Los precios oficiales para las diferentes secciones del Auditorio Guelaguetza son los siguientes:

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Palco A: 1.632 pesos más cargos por servicio

Palco B: 1.321 pesos más cargos por servicio

Los Palcos C y D serán de entrada libre y gratuita, permitiendo así que más personas puedan disfrutar de la máxima fiesta oaxaqueña.

(x / Gobierno del Estado de Oaxaca)

Las autoridades de Oaxaca han implementado candados para evitar la reventa y garantizar la equidad en el acceso a los boletos. Se recomienda a los interesados realizar su compra únicamente en la plataforma oficial y atender las indicaciones para evitar contratiempos.

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La Guelaguetza 2026 se presenta no solo como una oportunidad de vivir de cerca el folclore y la tradición, sino también como un espacio de encuentro para las culturas que conforman el mosaico oaxaqueño, con actividades para toda la familia y una oferta amplia de experiencias artesanales y gastronómicas.