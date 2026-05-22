México

Los alimentos que parecen saludables pero que puede hacerte subir de peso muy fácilmente

Conoce las desventajas que tiene comer esto todos los días

Guardar
Google icon
Un tazón de madera contiene una mezcla de almendras marrones y claras, nueces peladas y semillas de chía esparcidas, sobre una superficie de madera oscura.
(Imagen Ilustrativa Infobae)

Elegir alimentos que aparentan ser saludables es una práctica común entre quienes buscan cuidar su peso. Sin embargo, algunos productos considerados “ligeros”, “naturales” o “sin azúcar” pueden contener ingredientes o cantidades de calorías que, si se consumen con frecuencia, favorecen el aumento de peso.

Estos alimentos suelen encontrarse en supermercados y tiendas “fit”, y pueden engañar por su presentación o mensajes en el empaque.

PUBLICIDAD

El exceso de porciones, el agregado de azúcares y grasas, o la falta de información clara sobre las etiquetas contribuyen a que estos productos parezcan inofensivos.

Incluirlos en la dieta diaria sin moderación puede dificultar la pérdida de peso o incluso provocar un aumento gradual. Identificar qué alimentos tienen este efecto ayuda a tomar mejores decisiones al momento de comer.

PUBLICIDAD

Snacks energéticos y barras de granola

(Imagen Ilustrativa Infobae)
(Imagen Ilustrativa Infobae)

Las barras de granola y los snacks energéticos suelen promocionarse como opciones rápidas y nutritivas. No obstante, muchas versiones comerciales contienen azúcares añadidos, jarabes y aceites vegetales que elevan su valor calórico.

Aspectos a considerar de estos productos:

  • Pueden aportar tantas calorías como una golosina tradicional.
  • Algunas incluyen chocolate, yogur azucarado o miel en exceso.
  • El tamaño de la porción suele ser menor al que se consume en realidad.
  • La cantidad de fibra muchas veces es baja, lo que reduce el efecto saciante.

Consumir estos snacks en grandes cantidades o entre comidas principales puede facilitar el aumento de peso, especialmente si se acompaña con bebidas azucaradas.

Jugos, smoothies y bebidas “light”

Hombre atlético de tez oscura y camiseta sin mangas gris rechaza un vaso de jugo de naranja. Frente a él, en una mesa, hay una botella de agua y frutas variadas.
(Imagen Ilustrativa Infobae)

Las bebidas naturales y los jugos de fruta se suelen asociar con una alimentación equilibrada. Sin embargo, al consumirlos en exceso o en versiones industrializadas, la cantidad de azúcar puede ser comparable a la de un refresco regular.

Puntos clave sobre estas bebidas:

  • Un vaso de jugo puede requerir varias piezas de fruta, concentrando azúcares.
  • Los smoothies comerciales suelen añadir miel, jarabes o leche condensada.
  • Las bebidas “light” pueden contener edulcorantes y otros aditivos que estimulan el apetito.
  • El consumo frecuente de estas bebidas no genera la misma saciedad que la fruta entera.

Preferir agua simple o fruta fresca entera puede ser más adecuado para controlar el consumo calórico.

Productos integrales, “sin azúcar” y frutos secos

Dos manos abiertas forman un cuenco que contiene una gran pila de almendras peladas de color marrón claro, con un fondo degradado
(Imagen Ilustrativa Infobae)

Alimentos etiquetados como integrales o “sin azúcar” pueden parecer una elección adecuada, pero no siempre aportan menos calorías. Algunos panes, galletas o cereales integrales contienen grasas añadidas o grandes cantidades de almidón.

Características de estos productos:

  • Los panes integrales pueden incluir aceites, azúcares y sal para mejorar el sabor.
  • Galletas “sin azúcar” suelen tener harinas refinadas o edulcorantes calóricos.
  • Cereales integrales procesados pueden aportar hasta el doble de calorías que la versión natural.
  • El tamaño de la porción sugerida es menor al que se sirve normalmente.

En el caso de los frutos secos (nueces, almendras, cacahuates, pistaches):

  • Son fuente de grasas saludables y proteína, pero su densidad calórica es alta.
  • Una pequeña porción puede aportar muchas calorías si no se mide.
  • Las versiones con sal, azúcar o saborizantes aumentan el aporte calórico.
  • Comerlos directamente de la bolsa sin controlar la cantidad puede llevar a consumir más de lo recomendado.

Revisar etiquetas y controlar las porciones es fundamental para evitar que estos alimentos, aparentemente saludables, dificulten mantener un peso estable.

Temas Relacionados

AlimentosDietaSaludFrutos secosBienestarmexico-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Cruz Azul vs Pumas EN VIVO: ya se juega el segundo tiempo en la ida de la Gran Final de Liga MX

Se disputa el primer encuentro de la Final del futbol mexicano desde el Estadio Ciudad de los Deportes que promete muchos goles para definir al campeón

Cruz Azul vs Pumas EN VIVO: ya se juega el segundo tiempo en la ida de la Gran Final de Liga MX

Lotería Nacional: resultados de los sorteos Chispazo de este 21 de mayo

Consulta los ganadores de los dos sorteos de Chispazo dados a conocer por la Lotería Nacional y descubra si ha sido uno de los ganadores

Lotería Nacional: resultados de los sorteos Chispazo de este 21 de mayo

Ariadna Montiel se reúne con Saúl Monreal en medio de disputa por candidatura en Zacatecas

La presidenta de Morena comunicó que el partido continuará trabajando desde las comunidades

Ariadna Montiel se reúne con Saúl Monreal en medio de disputa por candidatura en Zacatecas

Cuáles son las propiedades antienvejecimiento de la piña

Incluir esta fruta tropical en comidas diarias apoya una apariencia más luminosa y flexible

Cuáles son las propiedades antienvejecimiento de la piña

Es un hecho, lista de la Selección Mexicana para el Mundial 2026 sigue abierta para todos

Javier Aguirre sembró más dudas sobre la convocatoria final de futbolistas que estarán en la Copa Mundial

Es un hecho, lista de la Selección Mexicana para el Mundial 2026 sigue abierta para todos
MÁS NOTICIAS

NARCO

Detienen a mexicano con más de 600 mil dólares de cocaína en la frontera

Detienen a mexicano con más de 600 mil dólares de cocaína en la frontera

Detienen a “El Mauri”, objetivo prioritario ligado a “sindicato” criminal dedicado a despojos en Edomex

Detienen a dos presuntos integrantes de Los Salazar, grupo ligado al Cártel de Sinaloa, en Sonora

Desafueran a alcaldesa de Jiquipilas y seis servidores de Ocozocoautla por extorsión agravada

Michoacán y la UIF unen fuerzas para combatir finanzas criminales

ENTRETENIMIENTO

Ticketmaster responde a fans de Louis Tomlinson por supuesta venta adelantada

Ticketmaster responde a fans de Louis Tomlinson por supuesta venta adelantada

Al ritmo de Depach Mode sonará la noche de museos con espectacular tributo gratuito: dónde y cuándo será

Festival de High Energy en CDMX: fecha, lugar, cartel completo y todo lo que debes saber

Pablo Preciado convierte el dolor y el vacío en su primer álbum solista | ENTREVISTA

KATSEYE abre segunda fecha en México pese a críticas por precios altos

DEPORTES

Cruz Azul vs Pumas EN VIVO: ya se juega el segundo tiempo en la ida de la Gran Final de Liga MX

Cruz Azul vs Pumas EN VIVO: ya se juega el segundo tiempo en la ida de la Gran Final de Liga MX

Es un hecho, lista de la Selección Mexicana para el Mundial 2026 sigue abierta para todos

Xóchitl Gálvez causa furor tras asistir a la final Cruz Azul vs Pumas

El permiso que Javier Aguirre otorgó a Memo Martínez y Erik Lira para la final Pumas vs Cruz Azul

Esta es la propuesta de la FMF para erradicar el grito homofóbico durante el Mundial 2026