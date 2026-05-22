Los alimentos que parecen saludables pero que puede hacerte subir de peso muy fácilmente

(Imagen Ilustrativa Infobae)

Elegir alimentos que aparentan ser saludables es una práctica común entre quienes buscan cuidar su peso. Sin embargo, algunos productos considerados “ligeros”, “naturales” o “sin azúcar” pueden contener ingredientes o cantidades de calorías que, si se consumen con frecuencia, favorecen el aumento de peso.

Estos alimentos suelen encontrarse en supermercados y tiendas “fit”, y pueden engañar por su presentación o mensajes en el empaque.

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El exceso de porciones, el agregado de azúcares y grasas, o la falta de información clara sobre las etiquetas contribuyen a que estos productos parezcan inofensivos.

Incluirlos en la dieta diaria sin moderación puede dificultar la pérdida de peso o incluso provocar un aumento gradual. Identificar qué alimentos tienen este efecto ayuda a tomar mejores decisiones al momento de comer.

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Snacks energéticos y barras de granola

(Imagen Ilustrativa Infobae)

Las barras de granola y los snacks energéticos suelen promocionarse como opciones rápidas y nutritivas. No obstante, muchas versiones comerciales contienen azúcares añadidos, jarabes y aceites vegetales que elevan su valor calórico.

Aspectos a considerar de estos productos:

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Pueden aportar tantas calorías como una golosina tradicional.

Algunas incluyen chocolate, yogur azucarado o miel en exceso.

El tamaño de la porción suele ser menor al que se consume en realidad.

La cantidad de fibra muchas veces es baja, lo que reduce el efecto saciante.

Consumir estos snacks en grandes cantidades o entre comidas principales puede facilitar el aumento de peso, especialmente si se acompaña con bebidas azucaradas.

Jugos, smoothies y bebidas “light”

(Imagen Ilustrativa Infobae)

Las bebidas naturales y los jugos de fruta se suelen asociar con una alimentación equilibrada. Sin embargo, al consumirlos en exceso o en versiones industrializadas, la cantidad de azúcar puede ser comparable a la de un refresco regular.

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Puntos clave sobre estas bebidas:

Un vaso de jugo puede requerir varias piezas de fruta, concentrando azúcares.

Los smoothies comerciales suelen añadir miel, jarabes o leche condensada.

Las bebidas “light” pueden contener edulcorantes y otros aditivos que estimulan el apetito.

El consumo frecuente de estas bebidas no genera la misma saciedad que la fruta entera.

Preferir agua simple o fruta fresca entera puede ser más adecuado para controlar el consumo calórico.

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Productos integrales, “sin azúcar” y frutos secos

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Alimentos etiquetados como integrales o “sin azúcar” pueden parecer una elección adecuada, pero no siempre aportan menos calorías. Algunos panes, galletas o cereales integrales contienen grasas añadidas o grandes cantidades de almidón.

Características de estos productos:

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Los panes integrales pueden incluir aceites, azúcares y sal para mejorar el sabor.

Galletas “sin azúcar” suelen tener harinas refinadas o edulcorantes calóricos.

Cereales integrales procesados pueden aportar hasta el doble de calorías que la versión natural.

El tamaño de la porción sugerida es menor al que se sirve normalmente.

En el caso de los frutos secos (nueces, almendras, cacahuates, pistaches):

Son fuente de grasas saludables y proteína, pero su densidad calórica es alta.

Una pequeña porción puede aportar muchas calorías si no se mide.

Las versiones con sal, azúcar o saborizantes aumentan el aporte calórico.

Comerlos directamente de la bolsa sin controlar la cantidad puede llevar a consumir más de lo recomendado.

Revisar etiquetas y controlar las porciones es fundamental para evitar que estos alimentos, aparentemente saludables, dificulten mantener un peso estable.

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