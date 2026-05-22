El permiso que Javier Aguirre otorgó a Memo Martínez y Erik Lira para la final Pumas vs Cruz Azul REUTERS/Henry Romero

A tan solo 21 días de que empiece la Copa Mundial 2026, la Selección Mexicana se medirá contra Ghana en el Estadio Cuauhtémoc de Puebla. Los jugadores están concentrados en el Centro del Alto Rendimiento (CAR) de la Federación Mexicana de Futbol (FMF), como parte de la estrategia de Javier Aguirre, ya concentró a una primera lista de futbolistas que militan en la Liga MX, por lo que algunos jugadores se perdieron la liguilla.

En el caso de los jugadores de Cruz Azul y Pumas, Guillermo Martínez y Erik Lira no podrán estar con sus clubes, los cuales pelearán por el título de este Clausura 2026. Pero ante esta situación, Javier Aguirre consideró un permiso especial a ambos jugadores que están con el Tricolor.

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Durante la conferencia de prensa previo al México vs Ghana, el Vasco Aguirre reveló las consideraciones que tendrá con Memote Martínez y Erik Lira. El llamado de la selección se efectuó al concluir la Jornada 17 del torneo regular, lo que impidió que los equipos clasificados a la Liguilla pudieran contar con estos jugadores durante las fases decisivas. Sin embargo, Javier Aguirre, director técnico del combinado nacional, anunció que, dada la relevancia de la ocasión, Guillermo Martínez y Erik Lira recibieron el permiso especial para estar presentes en la definición por el título este domingo.

Soccer Football - Liga MX - Pumas UNAM v Juarez - Estadio Olimpico Universitario, Mexico City, Mexico - April 21, 2026 Pumas UNAM's Guillermo Martinez celebrates scoring their second goal REUTERS/Eloisa Sanchez

¿Cuál es el permiso de Memo Martínez y Erik Lira para la final Pumas vs Cruz Azul?

Aguirre subrayó que, aunque los futbolistas no participarán en el partido, estarán acompañando a sus respectivos equipos, ya sea en la celebración del campeonato o como respaldo para el grupo que resulte derrotado en la serie.

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Javier Aguirre se refirió al permiso concedido a Memo Martínez y Erik Lira para asistir a la final entre Pumas y Cruz Azul. En sus declaraciones, Aguirre explicó: “Y Memo y Lira sí me parece justo que porque compitieron con ellos, porque estuvieron toda la vida, me parece justo que puedan ir a saludar a sus compañeros, ¿por qué no? Esto me parece hasta sano que fueran son jugadores importantes para sus equipos. No le veo nada de malo un domingo que puedan acudir a, o bien a celebrar o bien a, a estar hombro con hombro con los derrotados. Me parece que no le veo mayor problema”.

El técnico sostuvo que tanto Memo Martínez como Erik Lira tienen un vínculo especial con sus antiguos compañeros ( REUTERS/Raquel Cunha)

El técnico sostuvo que tanto Memo Martínez como Erik Lira tienen un vínculo especial con sus antiguos compañeros, al haber competido juntos por un periodo prolongado, y consideró positivo que los jugadores puedan acompañar tanto en la celebración como en el consuelo.

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“Me parece hasta sano que fueran son jugadores importantes para sus equipos. No le veo nada de malo un domingo que puedan acudir a, o bien a celebrar o bien a, a estar hombro con hombro con los derrotados. Me parece que no le veo mayor problema”.

Aguirre insistió en que no encuentra ningún inconveniente en que ambos futbolistas asistan a la final (REUTERS/Eloisa Sanchez)

Aguirre insistió en que no encuentra ningún inconveniente en que ambos futbolistas asistan a la final para compartir ese momento con el grupo, resaltando el aspecto humano y la importancia de mantener el contacto con los equipos a los cuales han pertenecido.

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