México

Precio del dólar hoy en México: cotización de apertura del 22 de mayo

La divisa estadounidense experimentó un avance respecto a la jornada anterior

Guardar
Google icon
Imagen IBOBYLSTTNFYZADZ6VLAPNKRJE

En la apertura de la jornada, el dólar estadounidense se cotiza en promedio a 17,33 pesos mexicanos, lo que representa una variación al alza del 0,15% respecto al precio de cierre anterior de 17,31 pesos. Dow Jones

En la última semana, el dólar estadounidense registró un leve avance del 0,01%, aunque su evolución interanual muestra una significativa bajada del -9,38%.

PUBLICIDAD

El tipo de cambio del dólar a peso mexicano ha mostrado una tendencia positiva en los últimos días, marcando un aumento sostenido. La volatilidad actual se sitúa en 6,17%, por debajo de la volatilidad de referencia del 7,6%, lo que sugiere una fase de estabilidad en el mercado cambiario.

Los pronósticos económicos para 2026 del tipo de cambio USD/MX

En el último año la moneda mexicana ha ganado terreno al dólar estadounidense. (Infobae)
En el último año la moneda mexicana ha ganado terreno al dólar estadounidense. (Infobae)

El impacto de las inversiones relacionadas con el nearshoring y la entrada de divisas generada por el Mundial de Fútbol 2026 podría favorecer el fortalecimiento del peso mexicano.

PUBLICIDAD

Para este año, los especialistas identifican como elementos determinantes de la volatilidad y el valor del dólar el crecimiento económico, la renegociación del T-MEC y las políticas arancelarias de Estados Unidos, así como la posible flexibilización de tasas por parte de la Reserva Federal a finales de 2025 y durante 2026, lo que podría debilitar al dólar a escala global.

Las proyecciones de instituciones y analistas anticipan para el cierre de 2026 un tipo de cambio en el rango de $19,30 a $20,50 pesos por dólar, con estimaciones de la Secretaría de Hacienda en $19,70, de Banorte en $19,30, de los analistas consultados por el Banco de México entre $20,00 y $20,50 y de Citi México entre $19,50 y $20,20.

Un sondeo de Reuters sitúa la cotización cerca del centro del rango histórico de la última década, entre $16,00 y $22,00. Además, se prevé un crecimiento del PIB nacional de entre 1,15 % y 1,4 % tras un periodo previo de menor dinamismo.

Cómo es el peso mexicano

El peso mexicano es la moneda de curso legal de México y se trata de la primera moneda en el mundo que usó el signo de $, mismo que más tarde fue retomado por Estados Unidos para el dólar.

Esta moneda es la decimoquinta moneda más negociada en el mundo, así como la más negociada en América Latina y la tercera a nivel continente sólo detrás del dólar estadounidense y el canadiense.

Actualmente se usa la abreviación MXN para hablar sobre el peso mexicano, pero antes de 1993 se usaban las siglas MXP.

Las monedas que normalmente se usan en México tienen forma semicircular y tienen el escudo nacional al reverso. Un peso mexicano equivale a 100 centavos. Existen monedas de 1, 5, 10 y 20 pesos; mientras que en billetes hay de 20, 50, 100, 200, 500 y 1,000 pesos.

Temas Relacionados

Precio del dólar en MéxicoTipo de cambioÚltimas actualizaciones

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Joel Huiqui evita polémica arbitral y pide a Efraín Juárez no “ensuciar” la Final entre Cruz Azul y Pumas

El auxiliar de Cruz Azul también destacó el desempeño defensivo de Pumas y reconoció la actuación del arquero Keylor Navas

Joel Huiqui evita polémica arbitral y pide a Efraín Juárez no “ensuciar” la Final entre Cruz Azul y Pumas

Jornada laboral 40 horas: qué afecciones podría presentar el sector formal por su implementación

Entre las principales preocupaciones está el aumento de costos y afectaciones a pequeñas y medianas empresas

Jornada laboral 40 horas: qué afecciones podría presentar el sector formal por su implementación

Addis Tuñón presiona a Marco Chacón por bienes de José Julián: “Debe rendir cuentas”

La actual tutriz del hijo de Imelda Tuñón dio más detalles sobre el proceso legal que la involucra

Addis Tuñón presiona a Marco Chacón por bienes de José Julián: “Debe rendir cuentas”

Valle de Guadalupe apuesta por el turismo con nueva Central de Autobuses y mayor seguridad

Se inauguró una moderna terminal de transporte, con nuevas rutas turísticas y medidas para reforzar la seguridad y movilidad en el principal corredor vitivinícola de Baja California

Valle de Guadalupe apuesta por el turismo con nueva Central de Autobuses y mayor seguridad

Hombre golpea a puñetazos a joven y la arrastra por la calle en Coyoacán, reacción de vecinos sorprende l Video

El sujeto le arrebató el celular mientras ella hacía una llamada impidiéndole pedir ayuda

Hombre golpea a puñetazos a joven y la arrastra por la calle en Coyoacán, reacción de vecinos sorprende l Video
MÁS NOTICIAS

NARCO

FGR descarta pruebas que vinculen a los Farías Laguna con muerte de tres marinos en caso de huachicol fiscal

FGR descarta pruebas que vinculen a los Farías Laguna con muerte de tres marinos en caso de huachicol fiscal

Capturan en Sonora a dos presuntos miembros de “Los Salazar”, brazo armado del Cártel de Sinaloa

De exalcaldes a candidatos asesinados: la violencia política que marcó los años de infiltración de “El Barbas” en Morelos

¿Dónde está el “Comandante Juanito”? Acusado por EEUU desertó de la policía al iniciar guerra entre Los Chapitos y La Mayiza

Asesinan a Degezeta en Culiacán: qué se sabe del ataque contra el cantante de reggaetón

ENTRETENIMIENTO

Addis Tuñón presiona a Marco Chacón por bienes de José Julián: “Debe rendir cuentas”

Addis Tuñón presiona a Marco Chacón por bienes de José Julián: “Debe rendir cuentas”

Stray Kids regresa a México con “STRAYCITY”: conoce la fecha y sede del evento de K-pop

“La Vida Es”: el caótico y luminoso viaje hacia el autodescubrimiento femenino contado por Lorena Villarreal

Marco Chacón reacciona a destitución de Maribel Guardia como tutriz de José Julián y revela si quiere seguir como albacea

Sarita Sosa se queda con la casa de José José en Miami y deja fuera a sus hermanos, revela Javier Ceriani

DEPORTES

La inesperada “profecía” que pone a Cruz Azul campeón y a México en semifinales del Mundial 2026

La inesperada “profecía” que pone a Cruz Azul campeón y a México en semifinales del Mundial 2026

Joel Huiqui evita polémica arbitral y pide a Efraín Juárez no “ensuciar” la Final entre Cruz Azul y Pumas

Penta Zero Miedo vs Ethan Page: a qué hora y dónde ver en México la pelea por el Campeonato Intercontinental

Keylor Navas sostiene a Pumas y Efraín Juárez lo llena de elogios tras la Final de Ida ante Cruz Azul

Resultado de Cruz Azul vs Pumas deja lluvia de memes tras la final de ida de la Liga MX