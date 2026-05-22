Esta fue la entidad mexicana con mayores niveles de corrupción en 2025, según el INEGI

Esta ilustración editorial conceptualiza la corrupción en México, mostrando el intercambio de dinero entre una mano vestida elegantemente, representando a un político, y la mano de un ciudadano, con la silueta del país de fondo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En su Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental (ENCIG) 2025, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) dio a conocer el impacto de la corrupción en el país durante el año pasado.

En un documento publicado el pasado jueves, el INEGI señaló que, en México, las entidades con la mayor percepción de frecuencia de corrupción son Michoacán y Baja California, con 89.4% y 89.3%, respectivamente.

PUBLICIDAD

Seguido se estas se encuentran la Ciudad de México, Sinaloa, Oaxaca, Puebla y el Estado de México.

En contraste, los estados con la menor percepción de frecuencia de corrupción, son Yucatán y Querétaro, con 73.2% y 67.0%, respectivamente.

PUBLICIDAD

En cuanto a la prevalencia de corrupción por entidad federativa, el documento señaló que Hidalgo fue la entidad federativa con la mayor prevalencia, con 21 mil 452 personas por cada 100 mil habitantes, mientras que, por el contrario, Colima fue la entidad con la menor prevalencia de corrupción, con 6 mil 992 personas por cada 100 mil habitantes.

En cuanto al cambio porcentual de la tasa de prevalencia de corrupción por cada 100 mil habitantes, en cinco entidades aumentó el porcentaje. Se trata de Hidalgo, con un aumento del 63.7%; Estado de México, con 48.8%; Yucatán, con 36.4%; Coahuila, con 27.5% y Ciudad de México con 13.8%.

PUBLICIDAD

Datos Interactivos Radiografía de la Corrupción en México Basado en la Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental (ENCIG) 2025 del INEGI. Costo Histórico Mapa de Estados Sectores y Trámites Evolución del Costo Total (Millones de Pesos) Total: $8,358 MDP

Por persona: $2,681 2021 Total: $11,911 MDP

Por persona: $3,368 2023 Total: $17,707 MDP

Por persona: $3,865 2025 Dato crítico: En 2025 se registró una cifra histórica. El costo de la corrupción para los mexicanos alcanzó los 17 mil 707 millones de pesos, golpeando los bolsillos con un promedio de $3,865 pesos por persona afectada. Mayor Percepción de Corrupción Michoacán 89.4% Baja California 89.3% Menor Percepción de Corrupción Yucatán 73.2% Querétaro 67.0% Prevalencia: Hidalgo lidera el aumento en prevalencia con una explosión del +63.7% (21,452 casos por 100k habs). En contraste, Colima logró una reducción del -31.9%. Instituciones Peor Evaluadas Policía 86.5% Partidos Políticos 83.9% Trámites con más incidentes Seguridad Pública 63.5% Permisos de Propiedad 32.0% Abrir una empresa 23.5% El lado positivo: Las escuelas públicas (31.8%) y los órganos autónomos (36.9%) gozan de la mejor percepción. Además, trámites como educación (1.8%) y emergencias (1.6%) reportan casi nulos incidentes de corrupción.

Por el contrario, dos entidades registraron una disminución: Colima, con 31.9% menos y Querétaro, con un 23.3% menos.

Otros datos destacados relacionados con la corrupción en México

En cuanto a la población que reportó incidentes de corrupción por tipo de trámite, pago o solicitud de servicio público con incremento, el reporte explicó que el contacto con autoridades de seguridad pública y los permisos relacionados con la propiedad son los servicios y trámites en los que la población reportó un mayor número de incidencia de corrupción, con 63.5% y 32.0% respectivamente, seguido de otros pagos, trámites o solicitudes con 29.3%; Trámites ante el ministerio público o fiscalía estatal con 22.3% y trámites municipales, con el 20.7%.

PUBLICIDAD

En este rubro, los que menos incidentes de corrupción reportaron fueron trámites de educación pública con 1.8%; llamadas de emergencia a la Policía con 1.6%; atención médica programada con 0.8%; pago de predial con 0.7% y atención médica de urgencia con 0.6%.

En los incidentes de corrupción que la población reportó haber experimentado, los trámites para abrir una empresa fueron los que reportaron mayor porcentaje, con un 23.5%, aunque eso representó una disminución en comparación con 2023, cuando se reportó un 27.5%.

PUBLICIDAD

Seguido se encontraron los trámites en el registro civil con 2.4%; el pago ordinario del servicio de la luz con 2.3%; los trámites fiscales con 1.9% y los créditos de vivienda o programas sociales, con 1.4%.

En cuanto al costo de la corrupción a los mexicanos, el 2025 se registró una cifra histórica. Y es que en 2021 el total de este costo fue de 8 mil 358 millones de pesos; en 2023 fue de 11 mil 911 millones de pesos; mientras que en 2025 fue de 17 mil 707 millones de pesos. El promedio por persona en 2021 fue fue 2 mil 681 pesos; en 2023 fue de 3 mil 368 pesos y en 2025 aumentó a 3 mil 865 pesos.

PUBLICIDAD

La corrupción en México salió cara a los ciudadanos durante 2025. Fotografía de archivo. EFE/ José Méndez

Además, se detalló que la policía y los partidos políticos fueron las instituciones públicas con la mayor percepción de corrupción frecuente, con 86.5% y 83.9%, respectivamente, seguidos de Ministerios públicos o Fiscalía Estatal, Gobiernos Estatales, Cámara de Diputados y Senadores, Gobiernos Municipales y Gobierno Federal.

Por el contrario, los órganos autónomos y las escuelas públicas de nivel básico fueron las instituciones públicas con la menor percepción de corrupción frecuente, con 36.9% y 31.8 %, respectivamente.

PUBLICIDAD