Golpean a menor con autismo en Coyoacán: le exigían 30 mil pesos para no agredirlo

La familia denunció meses de hostigamiento escolar y extorsión, además de la falta de respuesta efectiva de las autoridades

Un grupo de jóvenes y adultos agredió físicamente a un adolescente de 15 años con autismo, en calles de la alcaldía Coyoacán. El padre del menor, identificado como Fernando, también sufrió golpes durante el ataque.

La agresión ocurrió cerca de la Escuela Secundaria Diurna No. 157 “Juan Amos Comenio”, situada en la zona de Santa Úrsula Coapa, el cual fue grabado y difundido en redes sociales por el periodista Carlos Jiménez.

PUBLICIDAD

De acuerdo con las imágenes, se puede visualizar cómo varios sujetos, entre los que se identificó a Gustavo, alias “El Café”, atacaron por la espalda al padre. El golpe lo derribó de inmediato, dejando consternados a quienes presenciaron el hecho.

El joven, al observar la agresión a su padre, salió del sitio donde se resguardaba para intentar defenderlo. En ese instante, “El Café” y otros jóvenes, presuntamente llamados Santiago y Ángel Michel, lo golpearon de forma coordinada.

PUBLICIDAD

La familia denunció meses de hostigamiento escolar y extorsión, además de la falta de respuesta efectiva de las autoridades. Crédito: Especial

La familia del menor denunció que el menor había sido objeto de acoso escolar durante meses en la secundaria mencionada. Asimismo, destacaron que los agresores no solo lo hostigaban dentro de la escuela, sino que también lo perseguían cuando regresaba a su domicilio.

¿Cómo se desató el ataque?

El día del ataque, el menor caminaba acompañado de un amigo cuando notó que era seguido por varios jóvenes. Para protegerse, decidió entrar a un local de comida y comunicarse con sus padres en busca de ayuda.

PUBLICIDAD

Mientras esperaban a los padres del joven, los agresores también llamaron a sus familiares, quienes acudieron al lugar. Cuando Fernando y su esposa, Sierra Mahealani, llegaron para auxiliar a su hijo, inició la golpiza.

Como consecuencia del ataque, el menor terminó con el rostro inflamado, un ojo cerrado y múltiples contusiones. Fernando, por su parte, sufrió una fractura en la nariz debido al primer impacto recibido.

PUBLICIDAD

La familia denunció meses de hostigamiento escolar y extorsión, además de la falta de respuesta efectiva de las autoridades. Crédito: Especial

De acuerdo con medios locales, los familiares informaron que el acoso había escalado a intentos de extorsión, pues los agresores exigían hasta 30 mil pesos para dejar de molestar al menor. La cifra fue mencionada como parte de la denuncia formal ante la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México.

Tras la agresión, la familia presentó denuncias por lesiones dolosas y extorsión en la Fiscalía número 4 de Coyoacán. Los afectados expresaron frustración porque el personal ministerial minimizó inicialmente la gravedad de las lesiones.

PUBLICIDAD

Hasta el momento, los presuntos responsables no han sido detenidos y continúan viviendo cerca del domicilio de las víctimas. Por esta razón, la familia del menor manifestó temor ante la posibilidad de más agresiones en el futuro.