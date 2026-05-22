México Deportes

Ludwig Kaiser, luchador de WWE habría defendido a su novia mexicana Andrea Bazarte durante altercado en Orlando

El luchador alemán habría protagonizado una confrontación luego de escuchar comentarios racista dirigidos a su pareja

Guardar
Google icon
Nuevos detalles apuntan a que el luchador de WWE reaccionó luego de una amenaza verbal contra Andrea Bazarte.
Nuevos detalles apuntan a que el luchador de WWE reaccionó luego de una amenaza verbal contra Andrea Bazarte.

La situación legal de Ludwig Kaiser continúa generando conversación dentro del mundo de la lucha libre luego de que surgieran nuevos detalles sobre el altercado ocurrido esta semana en Orange County, Florida, incidente que terminó con el arresto del gladiador alemán.

El luchador, cuyo nombre real es Marcel Barthel y que actualmente también aparece bajo el personaje de “El Grande Americano” en WWE y AAA, fue detenido el miércoles bajo un cargo de agresión simple, justo en un momento importante de su carrera profesional.

PUBLICIDAD

De acuerdo con información revelada por el analista de lucha libre Raj Giri, el problema se habría originado después de que una persona lanzara comentarios ofensivos dirigidos hacia la pareja sentimental de Kaiser, la mexicana Andrea Bazarte.

El luchador alemán habría protagonizado una confrontación luego de escuchar comentarios ofensivos dirigidos a su pareja.
El luchador alemán habría protagonizado una confrontación luego de escuchar comentarios ofensivos dirigidos a su pareja.

Según el reporte, ambos se encontraban dentro del elevador de un complejo de departamentos y convivían normalmente, sin generar ningún tipo de conflicto. Sin embargo, el incidente habría escalado al salir en el piso 12 del edificio.

PUBLICIDAD

“Muestra algo de respeto o llamo al ICE por esa perra”, habría dicho el hombre identificado como Reap, de acuerdo con los reportes difundidos tras el incidente.

La información señala que posteriormente ocurrió un altercado físico menor entre ambas partes, aunque aparentemente nunca llegaron a intercambiar golpes directamente.

El arresto de Ludwig Kaiser ocurrió alrededor de las 2:37 de la tarde del miércoles, según registros públicos del estado de Florida. Horas después, el luchador logró recuperar su libertad tras pagar una fianza de mil dólares.

El Grande Americano inmortalizó el encuentro con sus otros yo, como si fuera el meme de spiderman.
El Grande Americano inmortalizó el encuentro con sus otros yo, como si fuera el meme de spiderman.

Hasta el momento, World Wrestling Entertainment (WWE) no ha emitido una postura oficial respecto al caso que involucra al luchador alemán, quien actualmente mantiene presencia importante tanto en WWE como en Lucha Libre AAA Worldwide.

El incidente ya comenzó a tener repercusiones profesionales. Como consecuencia de la situación legal, AAA decidió cancelar la serenata que estaba programada en la Ciudad de México para promocionar al personaje de “El Grande Americano”; sin embargo, este viernes 22 de mayo anunció que siempre sí la serenata se iba a hacer.

El Grande Americano tendrá serenata hoy en la Ciudad de México
El Grande Americano tendrá serenata hoy en la Ciudad de México

Aunque la empresa mexicana no explicó públicamente los motivos de la cancelación, la decisión ocurrió mientras Kaiser enfrenta el proceso legal en Estados Unidos y busca autorización para poder viajar libremente.

Pese a toda la polémica, la lucha de Máscara contra Máscara del próximo sábado 30 de mayo continúa anunciada, por lo que todavía existe incertidumbre sobre si el luchador podrá cumplir con su compromiso en territorio mexicano.

Temas Relacionados

Ludwig KaiserWWEAndrea BazarteracismoEl Grande AmericanoLucha Libremexico-deportesmexico-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Telescopio de 13 metros con vista periférica vigilará la final entre Pumas vs. Cruz Azul

Las autoridades capitalinas buscan ofrecer un ambiente seguro para todas las familias que buscan alentar a su equipo

Telescopio de 13 metros con vista periférica vigilará la final entre Pumas vs. Cruz Azul

Penta Zero Miedo pone a sufrir a leyendas del América con brutales ‘pierrotazos’ durante entrenamiento de lucha libre

Germán Villa, Isaac Terrazas y Cuauhtémoc Blanco terminaron recibiendo castigos sobre el ring durante una convivencia con la estrella de WWE

Penta Zero Miedo pone a sufrir a leyendas del América con brutales ‘pierrotazos’ durante entrenamiento de lucha libre

Son Heung-Min calienta el México vs Corea rumbo al Mundial 2026 y amenaza con ser el “villano” del Tri: “Estamos aquí para ganar”

Además, el delantero de Los Angeles FC habló sobre la relación que mantiene con la afición mexicana

Son Heung-Min calienta el México vs Corea rumbo al Mundial 2026 y amenaza con ser el “villano” del Tri: “Estamos aquí para ganar”

Pumas vs Cruz Azul, EN VIVO: cuándo y dónde ver la Final de Vuelta del Clausura 2026 de la Liga MX

El conjunto cementero acumula casi cinco años sin conquistar la Liga MX, mientras que el cuadro universitario mantiene una sequía de 15 años sin levantar el campeonato

Pumas vs Cruz Azul, EN VIVO: cuándo y dónde ver la Final de Vuelta del Clausura 2026 de la Liga MX

México vs Ghana EN VIVO: cuándo, a qué hora y dónde ver el partido amistoso de preparación al Mundial 2026

El equipo dirigido por Javier Aguirre disputará este viernes un duelo clave para definir detalles rumbo a la justa mundialista

México vs Ghana EN VIVO: cuándo, a qué hora y dónde ver el partido amistoso de preparación al Mundial 2026
MÁS NOTICIAS

NARCO

Seis policías y un civil heridos tras enfrentamiento en Zamora, Michoacán

Seis policías y un civil heridos tras enfrentamiento en Zamora, Michoacán

Procesaron a “Don Ramón”, líder de “Los Linos”, y a siete narcos que controlaban varios municipios de Morelos

EEUU acusa a ciudadanos chinos de lavar dinero para el CDS y el CJNG: usaban transferencias espejo y cuentas en el extranjero

Operativo en Chiapas le arrebata 15 millones de pesos a Los Mayos: les quitan bidones de gasolina para traficar droga por el mar

Encuentran hielera con restos humanos en Culiacán, Sinaloa: el quinto asesinado en un solo día

ENTRETENIMIENTO

Marco Chacón presente en audiencia sobre Joan Sebastian; niega papel legal: “Estoy dando apoyo moral”

Marco Chacón presente en audiencia sobre Joan Sebastian; niega papel legal: “Estoy dando apoyo moral”

Erica Alonso defiende su gestión en bienes de Joan Sebastian; responde a José Manuel Figueroa: “No falta ni un centavo”

José Manuel Figueroa y familia llegan a Texas para reclamar herencia de Joan Sebastian: “Creo que merezco”

Cristian Castro invitó a Alejandra Ávalos a dormir juntos y ella revela por qué lo rechazó

Christian Nodal se sincera y cree ‘no ser un buen ejemplo de nada’: “Llevo mucha terapia”

DEPORTES

Telescopio de 13 metros con vista periférica vigilará la final entre Pumas vs. Cruz Azul

Telescopio de 13 metros con vista periférica vigilará la final entre Pumas vs. Cruz Azul

Penta Zero Miedo pone a sufrir a leyendas del América con brutales ‘pierrotazos’ durante entrenamiento de lucha libre

Son Heung-Min calienta el México vs Corea rumbo al Mundial 2026 y amenaza con ser el “villano” del Tri: “Estamos aquí para ganar”

Así es el extremo desafío en las Barrancas del Cobre que la maratonista rarámuri Lorena Ramírez impulsa en Chihuahua

Pumas vs Cruz Azul, EN VIVO: cuándo y dónde ver la Final de Vuelta del Clausura 2026 de la Liga MX