Ludwig Kaiser, luchador de WWE habría defendido a su novia mexicana Andrea Bazarte durante altercado en Orlando

Nuevos detalles apuntan a que el luchador de WWE reaccionó luego de una amenaza verbal contra Andrea Bazarte.

La situación legal de Ludwig Kaiser continúa generando conversación dentro del mundo de la lucha libre luego de que surgieran nuevos detalles sobre el altercado ocurrido esta semana en Orange County, Florida, incidente que terminó con el arresto del gladiador alemán.

El luchador, cuyo nombre real es Marcel Barthel y que actualmente también aparece bajo el personaje de “El Grande Americano” en WWE y AAA, fue detenido el miércoles bajo un cargo de agresión simple, justo en un momento importante de su carrera profesional.

PUBLICIDAD

De acuerdo con información revelada por el analista de lucha libre Raj Giri, el problema se habría originado después de que una persona lanzara comentarios ofensivos dirigidos hacia la pareja sentimental de Kaiser, la mexicana Andrea Bazarte.

El luchador alemán habría protagonizado una confrontación luego de escuchar comentarios ofensivos dirigidos a su pareja.

Según el reporte, ambos se encontraban dentro del elevador de un complejo de departamentos y convivían normalmente, sin generar ningún tipo de conflicto. Sin embargo, el incidente habría escalado al salir en el piso 12 del edificio.

PUBLICIDAD

“Muestra algo de respeto o llamo al ICE por esa perra”, habría dicho el hombre identificado como Reap, de acuerdo con los reportes difundidos tras el incidente.

La información señala que posteriormente ocurrió un altercado físico menor entre ambas partes, aunque aparentemente nunca llegaron a intercambiar golpes directamente.

El arresto de Ludwig Kaiser ocurrió alrededor de las 2:37 de la tarde del miércoles, según registros públicos del estado de Florida. Horas después, el luchador logró recuperar su libertad tras pagar una fianza de mil dólares.

PUBLICIDAD

El Grande Americano inmortalizó el encuentro con sus otros yo, como si fuera el meme de spiderman.

Hasta el momento, World Wrestling Entertainment (WWE) no ha emitido una postura oficial respecto al caso que involucra al luchador alemán, quien actualmente mantiene presencia importante tanto en WWE como en Lucha Libre AAA Worldwide.

El incidente ya comenzó a tener repercusiones profesionales. Como consecuencia de la situación legal, AAA decidió cancelar la serenata que estaba programada en la Ciudad de México para promocionar al personaje de “El Grande Americano”; sin embargo, este viernes 22 de mayo anunció que siempre sí la serenata se iba a hacer.

PUBLICIDAD

El Grande Americano tendrá serenata hoy en la Ciudad de México

Aunque la empresa mexicana no explicó públicamente los motivos de la cancelación, la decisión ocurrió mientras Kaiser enfrenta el proceso legal en Estados Unidos y busca autorización para poder viajar libremente.

Pese a toda la polémica, la lucha de Máscara contra Máscara del próximo sábado 30 de mayo continúa anunciada, por lo que todavía existe incertidumbre sobre si el luchador podrá cumplir con su compromiso en territorio mexicano.

PUBLICIDAD