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¿Cuánto le cuesta la corrupción a los mexicanos? INEGI revela esta impactante cifra

El 84.1% de la población considera que los actos de corrupción son frecuentes dentro de las instituciones gubernamentales

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Ilustración de un mapa de México encadenado a una calculadora que muestra 20 millones. Personas cargan un saco "Costo de la Corrupción", con bandera y pupitre deteriorados.
Una ilustración realista representa a México, encadenado a una calculadora con $20 millones, mientras varias personas cargan un saco rotulado "Costo de la Corrupción" sobre una tierra fracturada. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La corrupción en México sigue golpeando directamente el bolsillo de millones de personas. De acuerdo con la más reciente Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental (Encig) 2025 del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), los actos de corrupción relacionados con pagos, trámites, solicitudes de servicios públicos y contactos con autoridades representaron un costo total de 17 mil 707 millones de pesos en el país.

La cifra equivale a un promedio de 3 mil 865 pesos por persona afectada, un monto que refleja el impacto económico que tienen las prácticas corruptas en la vida cotidiana de los mexicanos.

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Más del 84% de los mexicanos percibe corrupción frecuente

El informe del INEGI reveló que el 84.1% de la población considera que los actos de corrupción son frecuentes dentro de las instituciones gubernamentales.

Además, el organismo detalló que entre las personas que realizaron algún trámite, pago o solicitaron un servicio público durante 2025, el 15.6% experimentó directamente un acto de corrupción.

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Estos datos muestran que la percepción negativa sobre las instituciones públicas continúa siendo uno de los principales problemas en México.

Infografía titulada "El costo de la corrupción en México", mostrando un edificio gubernamental dañado con dinero saliendo y datos sobre el impacto de la corrupción.
Una infografía detalla que la corrupción en México cuesta 17.707 millones de pesos anualmente, afectando a los ciudadanos con un promedio de 3.865 pesos por persona, según la Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental 2025 del Inegi. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Policías y partidos políticos, las instituciones peor evaluadas

La encuesta también evidenció la falta de confianza ciudadana hacia algunas autoridades. Según los resultados, casi 9 de cada 10 mexicanos (86.5%) consideran que los policías son corruptos.

Los partidos políticos también aparecen entre las instituciones peor evaluadas, pues el 83.9% de la población los percibe como corruptos.

En contraste, los sectores que generan mayor confianza son:

  • Familiares, con un nivel de confianza de 84.8%
  • Escuelas públicas de nivel básico, con 75.6%
  • Universidades públicas, con 74.6%

Mientras tanto, apenas el 34.1% de la población dijo confiar en los ministerios públicos o fiscalías estatales.

¿Qué servicios públicos reciben mejores y peores calificaciones?

En cuanto a la calidad de los servicios públicos, el estudio indicó que solo el 47.2% de las personas mayores de 18 años en zonas urbanas se siente satisfecha con los servicios básicos y bajo demanda.

Servicios mejor evaluados

Los servicios con mejores niveles de satisfacción fueron:

  • Recolección de basura, con 71.5%
  • Agua potable, con 43.4%

Servicios peor evaluados

Por otro lado, los ciudadanos calificaron peor:

  • El transporte público urbano tipo autobús, combi, van o microbús, con apenas 36.9% de satisfacción
  • El servicio de salud del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), con 43.3%

Corrupción en México sigue siendo uno de los mayores problemas

Los resultados de la Encig 2025 reflejan que la corrupción en México continúa siendo una preocupación central para la ciudadanía, tanto por el dinero que representa como por el deterioro en la confianza hacia las instituciones públicas.

El costo económico, la percepción negativa y la baja satisfacción con distintos servicios gubernamentales muestran los desafíos que aún enfrenta el país en materia de transparencia, rendición de cuentas y calidad institucional.

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