Telescopio de 13 metros con vista periférica vigilará la final entre Pumas vs. Cruz Azul

Por primera vez, una unidad móvil del C5 de la Ciudad de México estará en la final entre Pumas y Cruz Azul para reforzar la videovigilancia en los alrededores del Estadio Olímpico Universitario.
Esta innovación tecnológica y de coordinación institucional se da a tres semanas del Mundial 2026 y en el marco de una de las aficiones con mayor incidencia en conatos de bronca de la capital mexicana.
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¿Cómo funcionará el operativo?
De acuerdo con el C5, el despliegue representa la capacidad operativa y tecnológica para coordinar acciones entre diversas dependencias y fortalecer la vigilancia. Se busca garantizar el monitoreo en tiempo real y ofrecer una respuesta inmediata frente a cualquier eventualidad que pudiera surgir durante el encuentro entre Pumas y Cruz Azul.
La unidad C2 Móvil funciona como un puesto de mando avanzado, facilitando la comunicación entre los cuerpos de seguridad y emergencia. Este vehículo está equipado con un mástil telescópico de 13 metros de altura y una cámara con visión de 360 grados, lo que permite una observación precisa del entorno y anticipar incidentes en los alrededores del estadio.
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Además, el trabajo conjunto entre el C5 y otras instancias permite mejorar los protocolos de atención, priorizando la seguridad de los asistentes y procurando el orden tanto en los accesos como en las zonas aledañas al estadio.
La presencia de la unidad móvil del C5 en la final busca fortalecer el monitoreo y la capacidad de respuesta ante posibles emergencias en eventos de gran convocatoria. Se trata de una medida inédita que posiciona la seguridad y la eficiencia tecnológica como ejes centrales en la vigilancia del entorno deportivo.
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Con este despliegue, se busca prevenir altercados y asegurar que la atención a emergencias sea inmediata y coordinada, considerando el flujo estimado de asistentes a un evento de alto perfil.
Entre las principales funcionalidades del C2 Móvil se encuentran:
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- Videovigilancia con cobertura perimetral y visión panorámica
- Coordinación de equipos de seguridad y emergencia
- Comunicación directa y en tiempo real con los mandos del C5
- Monitoreo anticipado ante eventualidades
- Registro sistemático de incidentes para mejorar estrategias a futuro
La utilización de este recurso tecnológico responde al compromiso del C5 de mantener entornos seguros en la Ciudad de México, especialmente de cara a la organización del Mundial y otros eventos masivos.
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A qué hora y dónde ver el partido
Pumas y Cruz Azul llegan a la final de vuelta del torneo Clausura 2026 con un empate a ceros luego de una actuación sobresaliente del costarricense Keylor Navas en la cancha del Estadio Azul.
Pese a que los celestes tuvieron el dominio del balón durante todo el partido, las redes felinas no se movieron y ahora deberán definir al nuevo campeón el próximo domingo 24 de mayo en punto de las 19:00 horas (tiempo del centro de México).
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Las acciones se llevarán a cabo en cas de Pumas y podrás sintonizar el encuentro a través de televisión abierta por el Canal 5 de Televisa y Canal 7 de TV Azteca.
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