Telescopio de 13 metros con vista periférica vigilará la final entre Pumas vs. Cruz Azul

El campeón del futbol mexicano se definirá en la cancha del Olímpico Universitario. (REUTERS/Raquel Cunha)

Por primera vez, una unidad móvil del C5 de la Ciudad de México estará en la final entre Pumas y Cruz Azul para reforzar la videovigilancia en los alrededores del Estadio Olímpico Universitario.

Esta innovación tecnológica y de coordinación institucional se da a tres semanas del Mundial 2026 y en el marco de una de las aficiones con mayor incidencia en conatos de bronca de la capital mexicana.

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El encuentro entre universitarios y cementeros contará con esta nueva implementación para salvaguardar a todos los asistentes. (C5)

¿Cómo funcionará el operativo?

De acuerdo con el C5, el despliegue representa la capacidad operativa y tecnológica para coordinar acciones entre diversas dependencias y fortalecer la vigilancia. Se busca garantizar el monitoreo en tiempo real y ofrecer una respuesta inmediata frente a cualquier eventualidad que pudiera surgir durante el encuentro entre Pumas y Cruz Azul.

La unidad C2 Móvil funciona como un puesto de mando avanzado, facilitando la comunicación entre los cuerpos de seguridad y emergencia. Este vehículo está equipado con un mástil telescópico de 13 metros de altura y una cámara con visión de 360 grados, lo que permite una observación precisa del entorno y anticipar incidentes en los alrededores del estadio.

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Además, el trabajo conjunto entre el C5 y otras instancias permite mejorar los protocolos de atención, priorizando la seguridad de los asistentes y procurando el orden tanto en los accesos como en las zonas aledañas al estadio.

La presencia de la unidad móvil del C5 en la final busca fortalecer el monitoreo y la capacidad de respuesta ante posibles emergencias en eventos de gran convocatoria. Se trata de una medida inédita que posiciona la seguridad y la eficiencia tecnológica como ejes centrales en la vigilancia del entorno deportivo.

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El encuentro entre universitarios y cementeros contará con esta nueva implementación para salvaguardar a todos los asistentes. (C5)

Con este despliegue, se busca prevenir altercados y asegurar que la atención a emergencias sea inmediata y coordinada, considerando el flujo estimado de asistentes a un evento de alto perfil.

Entre las principales funcionalidades del C2 Móvil se encuentran:

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Videovigilancia con cobertura perimetral y visión panorámica

Coordinación de equipos de seguridad y emergencia

Comunicación directa y en tiempo real con los mandos del C5

Monitoreo anticipado ante eventualidades

Registro sistemático de incidentes para mejorar estrategias a futuro

La utilización de este recurso tecnológico responde al compromiso del C5 de mantener entornos seguros en la Ciudad de México, especialmente de cara a la organización del Mundial y otros eventos masivos.

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El evento será monitoreado por las autoridades capitalinas. (especial)

A qué hora y dónde ver el partido

Pumas y Cruz Azul llegan a la final de vuelta del torneo Clausura 2026 con un empate a ceros luego de una actuación sobresaliente del costarricense Keylor Navas en la cancha del Estadio Azul.

Pese a que los celestes tuvieron el dominio del balón durante todo el partido, las redes felinas no se movieron y ahora deberán definir al nuevo campeón el próximo domingo 24 de mayo en punto de las 19:00 horas (tiempo del centro de México).

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Las acciones se llevarán a cabo en cas de Pumas y podrás sintonizar el encuentro a través de televisión abierta por el Canal 5 de Televisa y Canal 7 de TV Azteca.