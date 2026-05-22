México

Presuntos actos de tortura en Chiapas colocan a autoridades bajo la lupa: CNDH exige investigar los casos

La difusión de un video en plataformas digitales donde se muestran posibles conductas de violencia contra dos personas detenidas ha generado una reacción de indignación y enojo por parte de organismos

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Primer plano de manos esposadas de una persona sentada sobre un expediente legal abierto que dice "TORTURA" y una tarjeta institucional de la CNDH, con enfoque nítido.
Manos esposadas sobre un expediente legal con la palabra "TORTURA" y una credencial de la CNDH ilustran la lucha contra las violaciones a los derechos humanos y la búsqueda de justicia. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y el Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura (MNPT-CNDH) emitieron un comunicado en conjunto a través de redes sociales, donde pidieron a las autoridades del estado de Chiapas a investigar con profundidad los recientes señalamientos de tortura que involucran a agentes de la Fiscalía de Justicia y de la Secretaría de Seguridad del Pueblo.

La difusión de un video en plataformas digitales donde se muestran posibles conductas de violencia contra dos personas detenidas ha generado una reacción de indignación y enojo por parte de ambos organismos, quienes demandan la protección de la dignidad e integridad de las personas privadas de la libertad.

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“Recordamos que el Estado mexicano mantiene obligaciones irrenunciables en favor del respeto de la prohibición absoluta de la tortura y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes y se ha comprometido a efectuar investigaciones oficiosas, inmediatas, exhaustivas e independientes en contra de quienes cometan actos de esta naturaleza, sean cómplices de ellos o los toleren”, escribieron en la publicación.

Asimismo, destacaron que la prohibición de este acto es absoluta y recordaron el compromiso de las autoridades de garantizar que ningún servidor público incurra o tolere prácticas que atenten contra los derechos fundamentales. Además, reconocieron la creación de un grupo especial del Ministerio Público en Chiapas para esclarecer los hechos.

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Entrada de edificio gubernamental con puertas de vidrio y placas institucionales. Logos de CNDH y Fiscalía de Chiapas visibles. Cámara de vigilancia en la parte superior derecha.
Fachada principal de un edificio gubernamental moderno muestra los logos de la CNDH y la Fiscalía de Justicia de Chiapas, con una cámara de vigilancia visible que apunta a la entrada. (Imagen Ilustrativa Infobae)

CNDH hace un llamado para que se cumplan los lineamientos correctos en las investigaciones

La CNDH realizó un llamado puntual para asegurar que toda indagatoria iniciada por estos hechos cumpla con los más altos estándares legales y de derechos humanos.

El organismo estableció directrices concretas para la conducción de las investigaciones, entre las que destacan:

  • Que los hechos investigados sean tipificados como posibles delitos de tortura.
  • Que se integre un plan de investigación que establezca líneas de indagación claras y plazos definidos.
  • Que la intervención de peritos en medicina, psicología y otras áreas especializadas se realice conforme a las pautas del Protocolo de Estambul.
  • Que la indagatoria cumpla los estándares de la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, con énfasis en la protección de las víctimas.

“La tortura no puede justificarse en ningún escenario y que, para erradicarla, las autoridades responsables de la seguridad ciudadana y de la procuración de justicia deben cumplir con su obligación de asegurar que todas las personas gocen de las salvaguardias fundamentales desde el primer momento de la privación de su libertad”, señaló la Comisión.

Entre estas garantías figuran el registro inmediato del arresto, información sobre los motivos y derechos, acceso a defensa técnica gratuita, certificación médica independiente y comunicación con terceros.

Tanto la CNDH como el MNPT reafirmaron su compromiso de mantener el diálogo con las autoridades de Chiapas para fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y erradicación de actos de violencia y tratos inhumanos.

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