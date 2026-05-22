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Son Heung-Min calienta el México vs Corea rumbo al Mundial 2026 y amenaza con ser el “villano” del Tri: “Estamos aquí para ganar”

Además, el delantero de Los Angeles FC habló sobre la relación que mantiene con la afición mexicana

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(REUTERS/Thaier Al-Sudani/File Photo)
(REUTERS/Thaier Al-Sudani/File Photo)

A tan solo tres semanas de que arranque la Copa Mundial de la FIFA 2026, Son Heung-Min ya piensa en el enfrentamiento entre la Selección Mexicana y Corea del Sur durante la Fase de Grupos.

El delantero del Los Angeles FC habló sobre la relación que mantiene con la afición mexicana y reconoció que podría convertirse nuevamente en villano si logra marcar ante el Tri.

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El atacante surcoreano mantiene un vínculo especial con México desde el Mundial de Rusia 2018, cuando anotó uno de los goles en la victoria del conjunto surcoreano sobre Alemania, resultado que permitió al combinado mexicano avanzar a los Octavos de Final.

Son recuerda su relación con la afición mexicana

(AP Foto/Dave Shopland)
(AP Foto/Dave Shopland)

En entrevista con USA Today Sports, “Sonny” aseguró que existe respeto entre ambas selecciones y destacó el cariño que ha recibido por parte de aficionados mexicanos desde la Copa del Mundo 2018.

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“Quiero a los aficionados mexicanos y a los jugadores mexicanos. En el Mundial de 2018 los enfrenté. El año pasado jugamos un partido amistoso contra México en Nashville. Creo que tenemos una gran relación”, declaró.

Sin embargo, el delantero reconoció que la situación podría cambiar cuando ambas selecciones se enfrenten en el Mundial 2026.

“Cuando nos enfrentemos probablemente me odien de nuevo, pero lo entenderé perfectamente. Por eso amamos al futbol”, agregó.

Corea del Sur espera un reto complicado ante México

(REUTERS/Damir Sagolj)
(REUTERS/Damir Sagolj)

Heung-Min también señaló que el encuentro ante el Tri representará un desafío importante debido a las condiciones del partido y al apoyo de la afición local.

El delantero surcoreano destacó que la altitud será uno de los factores a considerar durante el partido programado para disputarse en el Estadio Guadalajara.

“México va a ser un poco diferente debido a la altitud, un reto difícil, pero estamos aquí para ganar. Va a ser duro, pero intentaremos dar lo mejor de nosotros”, afirmó.

Además, elogió tanto a la afición mexicana como al nivel del equipo dirigido por Javier Aguirre rumbo al Mundial 2026.

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