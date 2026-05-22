Marina omite daño ambiental que afecta a ballenas: así justifica decreto que convierte a Loreto en puerto de altura y cabotaje

Un marinero de la Armada mexicana, visto de espaldas, observa la cola de una ballena emergiendo del agua en una bahía con un puerto y un faro, con montañas al fondo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La decisión de convertir a Loreto, Baja California, en puerto de altura y cabotaje ha generado fuerte controversia en activistas, organizaciones ambientales y sociedad civil. Desde que fue publicado el decreto el 10 de abril de 2026 en el Diario Oficial de la Federación (DOF), iniciaron las movilizaciones para evitar este cambio de categoría. La razón: la presencia de barcos de gran tamaño (los que llegarían al puerto) afecta a las ballenas y especies marinas.

El caso llegó a Palacio Nacional y durante la conferencia de prensa del 22 de mayo, la presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que su gobierno no busca afectar a las ballenas ni a ninguna especie, por lo que el decreto “será corregido”.

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No obstante estas declaraciones, la Secretaría de Marina emitió un comunicado en el que formalizó y defendió la regularización de este puerto y no mencionó en ningún momento el daño ambiental que activistas han denunciado incansablemente.

Loreto es un puerto de altura y cabotaje, ¿por qué?

De acuerdo a la Marina, como parte de las acciones de fortalecimiento administrativo y normativo del Sistema Portuario Nacional, se llevó a cabo la regularización del Puerto de Loreto, Baja California Sur, otorgándole la categoría de Puerto de Altura.

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La autoridad marítima nacional defendió la medida como un acto administrativo necesario para cumplir con la normatividad nacional e internacional.

Explicó que desde 2006, el Puerto de Loreto se mantenía operando en una condición irregular debido a que recibía embarcaciones en navegación de altura pese a estar habilitado únicamente como puerto de cabotaje, por lo que requería corregirse para formalizar la operación comercial y portuaria de la zona.

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La petición de regularización fue presentada el 20 de mayo de 2024 por el Gobierno estatal, a través de la Administración Portuaria Integral de Baja California Sur (API BCS), con el propósito de impulsar el desarrollo económico regional.

En su comunicado, la Secretaría de Marina sostuvo que la oficialización del puerto responde a una necesidad administrativa, y da cumplimiento a la normatividad nacional e internacional aplicable, por lo que, aseguró, se mantiene en todo momento una postura de interés y activa comunicación con la sociedad y entes involucrados.

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Dio a conocer que se han realizado al menos tres reuniones para clarificar los alcances del decreto y definir líneas de acción en respaldo a la decisión. La dependencia reiteró su compromiso con la regulación, ordenamiento y modernización de los puertos del país, así como con la protección de los intereses marítimos y la conservación del entorno marino.

La postura de la Secretaría de Marina omite los cuestionamientos ambientales planteados por la comunidad científica, organizaciones ambientalistas y habitantes de Loreto, quienes advierten que la modificación del estatus portuario podría traducirse en un incremento del tráfico marítimo internacional y la llegada de grandes embarcaciones a una de las zonas ecológicas más delicadas del país.

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Riesgos que advierten activistas y organizaciones

El Parque Nacional Bahía de Loreto, reconocido por su riqueza natural, es hábitat de especies como la ballena azul, la ballena jorobada, el cachalote, la orca y diversos tipos de delfines, todos ellos vulnerables al ruido submarino, colisiones y la degradación de su entorno.

De acuerdo a las posturas ambientalistas, quienes incluso tienen un apetición en Charge.org para recabar firmas y se abrogue por completo este decreto, existen investigaciones que demuestran cómo el ruido generado por embarcaciones provoca que las ballenas azules disminuyan su actividad de alimentación y abandonen sus zonas tradicionales de forrajeo.

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Esta acción se da en el mismo contexto en el que la Semarnat anunció que el proyecto de Perfect Day, en Mahahual, no sería autorizado debido a los problemas ambientales que causaría. (Captura de mañana)

Gobernador de Baja California Sur envía petición a Sheinbaum

Por su parte, el gobernador del estado, Víctor Castro, anunció que envió una carta a la presidenta de la República para pedir la abrogación del decreto publicado en abril de 2026.

Informó que encabezó una mesa de diálogo con la comunidad de Loreto y reafirmó su compromiso de proteger la biodiversidad estatal, sumándose a la demanda de revocar el decreto que transforma al Parque Nacional de Loreto, reconocido como Área Natural Protegida, en un puerto de cabotaje.

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El mandatario informó que envió un oficio a la presidenta Claudia Sheinbaum solicitando la abrogación de este decreto y reiteró, a través de sus redes sociales, la determinación del gobierno estatal de defender el Parque Nacional Bahía de Loreto y escuchar las preocupaciones legítimas de la población local frente al decreto federal sobre puertos y terminales.