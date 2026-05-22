La CFE asegura el suministro eléctrico en las tres sedes del mundial de futbol FIFA 2026

Con más de tres mil intervenciones de mantenimiento, la institución garantiza el suministro eléctrico en estadios, aeropuertos y sistemas de transporte durante la Copa Mundial

La Comisión Federal de Electricidad (CFE) puso en marcha un plan de acciones preventivas y correctivas para garantizar el suministro eléctrico durante la Copa Mundial de Futbol FIFA 2026, que se celebrará en México entre junio y julio de este año.

El operativo abarca la Ciudad de México, Jalisco y Nuevo León, los tres estados que albergan las sedes del torneo. La CFE inspeccionó el 100 por ciento de la infraestructura eléctrica vinculada a los inmuebles definidos como estratégicos: estadios, aeropuertos y sistemas de transporte.

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Los trabajos son los siguientes:

Fortalecimiento de la infraestructura eléctrica estratégica, se han identificado las subestaciones de transmisión y distribución de energía, y su red asociada, indispensables para inmuebles clave del Mundial: estadios, aeropuertos y sistemas de transporte.

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En esta infraestructura se ejecutan acciones de inspección de líneas aéreas y subterráneas, mantenimiento de brechas y transformadores de potencia, así como de la red de fibra óptica y subestaciones, además de programas de modernización de controles y actualización de sistemas de corriente directa (cargadores de baterías).

Con más de tres mil intervenciones de mantenimiento, la institución garantiza el suministro eléctrico en estadios, aeropuertos y sistemas de transporte durante la Copa Mundial

Mantenimiento preventivo integral y focalizado en subestaciones, para su operación segura, así como inspecciones minuciosas de redes eléctricas y acciones de poda de vegetación, sustitución de aislamiento, reemplazo de apartarrayos, cambio de postes, desazolve de registros subterráneos y mantenimiento de equipos de seccionamiento eléctrico.

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Obras de mejora en redes eléctricas, orientadas a incrementar la flexibilidad y confiabilidad de los circuitos que alimentan las sedes del Mundial FIFA 2026. Se han inspeccionado 947 km de red de distribución y 130 km de líneas de transmisión que representan el 100 por ciento de la infraestructura eléctrica vinculada a los inmuebles definidos como estratégicos. Con ello, se han ejecutado 3,427 actividades de mantenimiento a la red eléctrica.

Fortalecimiento de la movilidad y la conectividad del Área Metropolitana de Monterrey, donde se concluyó la modificación de 15 cruces de líneas y está en proceso la construcción de una subestación para las líneas 4 y 6 del Metrorrey.

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Finalmente, se implementaron acciones específicas para eventos masivos como son los FIFA Fan Fest y los festivales futboleros, con más de 800 km de inspección de redes eléctricas y más de cuatro mil actividades preventivas, fortaleciendo la confiabilidad en zonas de alta concentración pública.

Con más de tres mil intervenciones de mantenimiento, la institución garantiza el suministro eléctrico en estadios, aeropuertos y sistemas de transporte durante la Copa Mundial

Adicionalmente, durante la Copa Mundial FIFA 2026, la CFE implementará un operativo especial para garantizar la continuidad y seguridad del suministro eléctrico en todas las sedes estratégicas. Este operativo considera el despliegue de personal altamente capacitado, equipos especializados y recursos suficientes para atender cualquier eventualidad, con acciones clave como:

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Dos mil 618 trabajadoras y trabajadores electricistas en guardias operativas permanentes en instalaciones y circuitos estratégicos.

Presencia permanente en subestaciones eléctricas que abastecen las sedes mundialistas.

Monitoreo 24/7 en Centros de Control de Distribución, con tecnología de telecontrol para detectar y atender eventualidades en un tiempo mínimo de respuesta.

Disponibilidad de generadores eléctricos y torres de iluminación, para responder de manera inmediata ante cualquier contingencia.

Inventario estratégico de materiales y equipos, garantizando atención rápida y eficaz en caso de emergencias.

Estas acciones ratifican el compromiso de la CFE con México: otorgar un servicio eléctrico confiable, seguro y continuo durante la Copa Mundial de Futbol FIFA 2026, mediante acciones preventivas y operativas, respaldadas por una infraestructura robusta.