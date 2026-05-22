México

Química denuncia presunta falta de insumos en un hospital del IMSS

Marisol Gallegos difundió un video viral donde expone desabasto de recursos en una institución pública mexicana

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Hospital del IMSS-Bienestar en Michoacán carece de insumos. Foto: (X/@SaludGobPue)
Hospital del IMSS-Bienestar en Michoacán carece de insumos. Foto: (X/@SaludGobPue)

La química mexicana, Marisol Gallegos, alzó la voz en un video que se ha vuelto tendencia en las redes sociales por denunciar la falta de insumos que se suscita en el Hospital Rural del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Huetamo, Michoacán.

Marisol Gallegos, antes de empezar la jornada, no quiso pasar por alto esta situación explicando a la gente el desabasto que existe en el hospital donde trabaja. “Ya tenemos mucho tiempo así, yo creo que más de dos meses que no tenemos material. Entonces, les comento para que no piensen que soy yo la que no los quiere atender o que los trabajadores les estamos negando su derecho la atención sobre la salud”.

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“Yo tengo prohibido por parte de mi sindicato, no nos defienden, si alguien me llega a grabar o así, que yo le esté pidiendo un material al paciente, no puedo yo hacer eso. Sin embargo, como no hay la solución, no se nos ha dado, pues ya tenemos rato así“, agregó Marisol Gallegos.

Acto seguido, la especialista le mencionó a los pacientes que una de las soluciones es que ellos adquieran los materiales para ser atendidos como corresponde, aclarando que no se les obliga realizar tal acto “para no afectar a la población, pues que son de bajos recursos”.

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Interior de un pasillo en una instalación moderna, con pisos de mármol beige y gris, paredes blancas, cubículos con ventanillas de vidrio y puertas
Una vista desde el interior de un hospital del Instituto Mexicano del Seguro Social. (IMSS)

“Si ustedes quieren, es opcional. Ahorita, por ejemplo, no tenemos tubos morados para hacerle los estudios de las biometrías hemáticas, las hemoglobinas glicosiladas, el tipo de sangre, la velocidad de sedimentación globular, entre otros estudios."

“El tubo azul donde hacemos el perfil de coagulación para los que se van a operar o van a sufrir alguna cirugía, ese estudio lo están ocupando. La aguja para poderles tomar su muestra. tampoco no tenemos, ya tiene rato que el almacén no nos está proveyendo", expuso Marisol Gallegos. “El cubreobjetos es para poderle poner la gotita y arriba lo cubrimos con el cubreobjetos. Es un cuadrito chiquito de cristal. nada más, sería todo lo que nos está haciendo falta”.

Debido a este problema, la química afirma que le impide llevar a cabo sus responsabilidades y como trabajadora del IMSS tiene que dar la cara a los derechohabientes así tenga que recibir sus queja por la insuficiente de suministros en el hospital.

Tres profesionales con batas azules, mascarillas y gorros quirúrgicos operan. Un cirujano sostiene un instrumento, otro un tubo. Instrumentos quirúrgicos visibles
Doctores realizan una operación al contar con los recursos suficientes para atender a los pacientes. (IMSS)

“Yo les estoy informando porque muchas veces ustedes como pacientes se van allá afuera y dicen que los trabajadores del IMSS, esto y esto, y no, nunca tiene nada, nunca hay nada. Sí, efectivamente, los que damos la cara somos nosotros como trabajadores y a mí es a la que me toca la maltratada, cuando yo solo soy trabajadora”, cerró Marisol Gallegos.

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