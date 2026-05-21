Precio de la gasolina en Ciudad de México este 21 de mayo

Los precios de la gasolina se actualizan constantemente, lo mejor es saber su valor y conocer en dónde puedes comprarla más barato (Infobae)

"Si sube la gasolina, sube todo", es el dicho popular que refleja la importancia de los precios de los combustibles en la cotidianidad, sin importar si tenemos vehículo o no.

Aunque claramente los más interesados en los costos de la gasolina y el diésel son los conductores, aquellos que se encuentran atrás del volante y lidian con el tránsito en las autopistas de Ciudad de México, ya sea para llegar a su empleo o porque ese es su trabajo, conducir.

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Por todo lo anterior, es importante mantenerse actualizado sobre los costos de la gasolina para que sus variaciones no te tomen por sorpresa.

En consecuencia, dependencias gubernamentales como la Comisión Reguladora de Energía (CRE) y la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) dan a conocer constantemente los precios actualizados de las gasolinas en todo el país. Aquí están los de este 21 de mayo en Ciudad de México.

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¿Cuál es el precio de la gasolina en Ciudad de México?

Gasolina magna precio promedio por litro: 23.812 pesos.

Gasolina premium precio promedio por litro: 28.718 pesos.

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Diésel precio promedio por litro: 27.016 pesos.

Precios reportados por los permisionarios en línea de conformidad con la obligación establecida en el Acuerdo Núm. A/041/2018 de la Comisión Reguladora de Energía.

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El precio de la gasolina es diferente todos los días. (Reuters)

Cómo se determina el precio de la gasolina

Después de la eliminación de la Comisión Reguladora de Energía (CRE), la Comisión Nacional de Energía (CNE) entró en funciones como el único organismo regulador del sector energético en México en marzo de 2025. El objetivo de este órgano de carácter técnico es el de regular, supervisar e imponer sanciones en las actividades en materia energética.

La CNE tiene como misión garantizar la soberanía, seguridad y autosuficiencia en el sector acorde con la política que establezca la Secretaría de Energía (Sener). De acuerdo con información del Gobierno de México el organismo tiene las siguientes actividades principales en tema de hidrocarburos:

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Regular precios y tarifas.

Otorgar permisos para almacenar, transportar y vender gasolina.

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Llevar un control público y actualizado de todas estas actividades.

La organización no trabaja de forma aislada, está coordinada con la Sener para mantener así la autonomía técnica y operativa con el fin de garantizar que todas las decisiones que tome partan de criterios profesionales.

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El precio final de la gasolina es determinado por los costos de producción, distribución, logística, impuestos y el precio de los hidrocarburos en los mercados internacionales. Los combustibles son un componente muy importante en la economía y en la determinación de la inflación de cada país.

La presidenta Claudia Sheinbaum y el sector empresarial firmaron a inicios de 2025 un acuerdo en el cual se busca regular la gasolina tipo Magna cueste como máximo 24 pesos el litro.

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