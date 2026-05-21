Precio de la gasolina en Nuevo León: magna, premium y diésel este 21 de mayo

Gasolina magna, premium o diésel: el precio de los combustibles cambia todos los días (Cuartoscuro)

"Si sube la gasolina, sube todo", es el dicho popular que refleja la importancia de los precios de los combustibles en el día a día, sin importar si tenemos automóvil o no.

Aunque claramente los más interesados en el valor de la gasolina y el diésel son los automovilistas, aquellos que se encuentran atrás del volante y lidian con el tránsito en las calles de Nuevo León, ya sea para llegar a su empleo o porque ese es su trabajo, manejar.

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Por todo lo anterior, es importante mantenerse actualizado sobre los precios de la gasolina para que sus cambios no te tomen por sorpresa.

Por ello, dependencias gubernamentales como la Comisión Reguladora de Energía (CRE) y la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) dan a conocer constantemente los precios actualizados del combustible en todo el territorio mexicano. Aquí están los de este 21 de mayo en Nuevo León.

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¿Cuál es el precio de la gasolina en Nuevo León?

El costo de la gasolina magna este día está en 24.002 pesos el litro en promedio.

Por su parte el precio de la gasolina premium de hoy se ubica en 29.479 pesos el litro en promedio.

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En cuanto al valor del diésel se vende en 27.131 pesos el litro en promedio.

Precios reportados por los permisionarios en línea de conformidad con la obligación establecida en el Acuerdo Núm. A/041/2018 de la Comisión Reguladora de Energía.

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Mantente actualizado sobre los precios de la gasolina. (Reuters)

Cómo cambia el precio de la gasolina en México

Después de la eliminación de la Comisión Reguladora de Energía (CRE), la Comisión Nacional de Energía (CNE) entró en funciones como el único organismo regulador del sector energético en México en marzo de 2025. El objetivo de este órgano de carácter técnico es el de regular, supervisar e imponer sanciones en las actividades en materia energética.

La CNE tiene como misión garantizar la soberanía, seguridad y autosuficiencia en el sector acorde con la política que establezca la Secretaría de Energía (Sener). De acuerdo con información del Gobierno de México el organismo tiene las siguientes actividades principales en tema de hidrocarburos:

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Regular precios y tarifas.

Otorgar permisos para almacenar, transportar y vender gasolina.

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Llevar un control público y actualizado de todas estas actividades.

La organización no trabaja de forma aislada, está coordinada con la Sener para mantener así la autonomía técnica y operativa con el fin de garantizar que todas las decisiones que tome partan de criterios profesionales.

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El precio final de la gasolina es determinado por los costos de producción, distribución, logística, impuestos y el precio de los hidrocarburos en los mercados internacionales. Los combustibles son un componente muy importante en la economía y en la determinación de la inflación de cada país.

La presidenta Claudia Sheinbaum y el sector empresarial firmaron a inicios de 2025 un acuerdo en el cual se busca regular la gasolina tipo Magna cueste como máximo 24 pesos el litro.

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