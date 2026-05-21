Batido de chocolate con nuez y avellana: la bebida cremosa que conquista cualquier momento del día

Un refrescante batido de chocolate con nuez y avellana, cubierto con crema batida, salsa de chocolate y trozos de nueces, reposa sobre una mesa de madera con un fondo desenfocado. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El batido de chocolate con nuez y avellana se ha convertido en una opción ideal para quienes buscan una bebida cremosa con un toque casero y reconfortante. La mezcla de cacao con frutos secos crea una textura espesa y un aroma que destaca desde el primer sorbo.

La combinación de ingredientes aporta un equilibrio entre dulzura y notas tostadas. Además, puede servirse frío para los días calurosos o ligeramente tibio durante temporadas frescas, lo que lo convierte en una receta versátil para distintas ocasiones.

PUBLICIDAD

Otro de sus atractivos es la facilidad con la que puede prepararse. No requiere técnicas complicadas ni demasiados ingredientes, por lo que resulta práctico para quienes desean una bebida diferente sin pasar demasiado tiempo en la cocina.

Ingredientes y preparación del batido

Un apetitoso batido de chocolate con nuez y avellana, coronado con crema batida, sirope de chocolate y trozos de frutos secos, presentado en una mesa de madera. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Ingredientes

2 cucharadas de cacao en polvo

1 taza de leche

1 cucharada de crema de avellana

2 cucharadas de nuez picada

1 cucharadita de miel

1/2 cucharadita de esencia de vainilla

Hielo al gusto

Preparación

Colocar la leche en la licuadora.

Agregar el cacao, la crema de avellana, la nuez y la miel.

Incorporar la vainilla y el hielo.

Licuar hasta obtener una mezcla cremosa y uniforme.

Servir de inmediato.

La textura suave y el sabor intenso del cacao se complementan con el toque crujiente de la nuez. La avellana aporta profundidad al batido, mientras que la vainilla realza el aroma y deja una sensación agradable en cada trago.

PUBLICIDAD

Una opción versátil para distintas ocasiones

Disfrute de un cremoso batido de chocolate con nuez y avellana, una bebida deliciosa que conquista cualquier momento del día. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Este batido puede disfrutarse como desayuno rápido, bebida para media tarde o incluso como acompañamiento de postres ligeros. Su sabor equilibrado permite combinarlo con frutas frescas o galletas integrales sin perder protagonismo.

La receta también ofrece la posibilidad de ajustar la intensidad del chocolate o la cantidad de miel según las preferencias personales. Incluso puede elaborarse con bebidas vegetales para conseguir una versión más ligera y diferente.

PUBLICIDAD

Gracias a su preparación sencilla y a la mezcla de aromas tostados, esta bebida continúa ganando popularidad entre quienes buscan alternativas caseras y llenas de sabor. Su cremosidad y frescura la convierten en una elección atractiva para cualquier momento del día.

El encanto de los sabores clásicos en una sola bebida

Batido de chocolate con nuez y avellana: la bebida cremosa que conquista cualquier momento del día. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El chocolate, la nuez y la avellana forman una combinación tradicional que mantiene su popularidad por el equilibrio entre intensidad y suavidad. Cada ingrediente aporta matices distintos que se integran en una mezcla cremosa y agradable al paladar.

PUBLICIDAD

Además de su sabor, este batido destaca por su presentación. Servido en un vaso alto y acompañado con un poco de cacao espolvoreado, logra una apariencia atractiva que invita a disfrutarlo desde el primer momento.

Con ingredientes fáciles de conseguir y un proceso rápido, esta receta demuestra que las preparaciones sencillas también pueden ofrecer resultados deliciosos. El contraste entre el cacao y los frutos secos convierte cada sorbo en una experiencia cálida y reconfortante.

PUBLICIDAD