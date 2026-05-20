Pensión Mujeres Bienestar 2026:qué beneficiarias cobran su pago hoy miércoles 20 de mayo

La entrega de tarjetas Bienestar para las personas que se registraron a la Pensión Mujeres Bienestar comenzará este mes (Secretaría del Bienestar)

El gobierno de México implementó en 2025 la Pensión Mujeres Bienestar para ampliar la cobertura de programas sociales enfocados en adultos mayores.

La iniciativa está dirigida únicamente a mujeres de 60 a 64 años residentes en cualquier estado de la República Mexicana. Durante este año, cada beneficiaria recibe $3,100 cada dos meses, depositados de forma directa en la tarjeta del Bienestar, con posibilidad de retiro en cajeros automáticos y ventanillas del propio banco.

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La pensión busca reconocer el aporte de quienes han dedicado su vida al trabajo, en especial a aquellas mujeres que han asumido, de forma desigual, responsabilidades domésticas y de cuidado familiar. Estas labores, tradicionalmente asignadas a las mujeres, suelen carecer del reconocimiento y valor social que merecen.

La presidenta Claudia Sheinbaum pronuncia un discurso en un evento público

Pagos de la Pensión Mujeres Bienestar

El depósito correspondiente al bimestre mayo-junio, tercero del año, comenzó a entregarse el lunes 4 de mayo a las beneficiarias de del programa. La distribución se realizó de manera organizada, tomando como referencia la inicial de la CURP de cada mujer inscrita en el programa.

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Tomando en cuenta el calendario oficial, las beneficiarias que cobran la Pensión Mujeres Bienestar hoy miércoles 20 de mayo son aquellas cuyo primer apellido inicia con las letras P y Q.

Próximas beneficiarias en recibir el pago de la pensión

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Letra R | jueves 21 de mayo de 2026

Letra R | viernes 22 de mayo de 2026

Letra S | lunes 25 de mayo de 2026

Letra T, U, V | martes 26 de mayo de 2026

Letra W, X, Y, Z | miércoles 27 de mayo de 2026

Beneficiarios de programas sociales como la Pensión para Adultos Mayores y Mujeres Bienestar hacen fila para recoger sus tarjetas, vitales para acceder a sus apoyos económicos, en un módulo del Banco del Bienestar. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Formas se saber si ya llegó el depósito

Quienes cuentan con teléfonos Android o iOS pueden consultar saldos y movimientos de la pensión por medio de la aplicación gratuita del Banco del Bienestar, disponible tanto en Google Play Store como en App Store, con acceso inmediato y protección de datos.

Las beneficiarias que optan por la atención presencial pueden verificar el saldo en los cajeros automáticos del mismo banco al introducir la tarjeta y seguir los pasos que indica el sistema. Además, el calendario oficial del programa informa a las mujeres inscritas sobre la fecha exacta de cada pago, lo que facilita la planificación y resuelve dudas sobre la disponibilidad de recursos.

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Los pagos de la Pensión Mujeres Bienestar correspondiente al bimestre mayo-junio comenzaron el lunes pasado (Apoyos del Bienestar)

El crecimiento de la cobertura de la Pensión Mujeres Bienestar representa un hito en la protección social. Según datos oficiales, para finales de 2025, 3 millones de mujeres reciben este apoyo, lo que constituye una expansión sin precedentes en las políticas de inclusión social en México.

Entre los cambios más significativos figura la garantía de acceso automático: toda mujer que cumple 65 años se convierte en derechohabiente de la Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores.

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