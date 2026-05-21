Precio de la tortilla en México se mantendrá estable y descartan aumentos mayores, asegura el CNT

El precio de la tortilla de maíz tendrá precios estables lo que resta del 2026 (Especial)

El precio de la tortilla en México no registrará aumentos significativos en el corto plazo, más allá de los ajustes recientes aplicados en distintas regiones del país, aseguró Homero López García, presidente del Consejo Nacional de la Tortilla (CNT).

Durante una conferencia conjunta con la Confederación de Cámaras Nacionales del Comercio, Servicios y Turismo (Concanaco Servytur), el dirigente del sector explicó que los incrementos observados en meses recientes han sido moderados y oscilan entre 1 y 2 pesos por kilogramo, lo que ha permitido contener un impacto mayor en el bolsillo de los consumidores.

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López García destacó que actualmente el precio del maíz se encuentra por debajo de niveles históricos, mientras que el costo de la harina ha mostrado un comportamiento atípico al mantenerse relativamente estable, situación que ha contribuido a evitar incrementos más pronunciados en uno de los alimentos básicos de la dieta mexicana.

Tortillerías absorben costos para evitar aumentos mayores

Comerciantes de la tortilla han evitado trasladar los costos reales de operación al consumidor

El presidente del CNT explicó que el sector tortillero ha evitado trasladar completamente los costos reales de operación al consumidor durante los últimos tres años. Señaló que, si se hubiera aplicado el ajuste real acumulado, el precio de la tortilla habría aumentado alrededor de 13.36 por ciento.

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Incluso advirtió que, de no haberse implementado los ajustes recientes de hasta 2 pesos y otras medidas de contención, el kilogramo de tortilla podría haber alcanzado hasta los 30 pesos en algunas regiones del país.

“El sector ha hecho un esfuerzo importante para mantener precios accesibles, aun cuando existen incrementos en insumos, energía y mantenimiento”, indicó López García.

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Actualmente, el CNT agrupa a miles de productores y tortillerías que enfrentan presiones económicas derivadas del aumento en costos operativos, como gas, electricidad, transporte y refacciones para maquinaria.

Alianzas estratégicas buscan estabilizar precios

Como parte de las medidas para evitar incrementos adicionales, el Consejo Nacional de la Tortilla ha fortalecido alianzas estratégicas con empresas gaseras, fabricantes de maquinaria y proveedores de refacciones.

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De acuerdo con López García, estos acuerdos permiten obtener descuentos y beneficios en la cadena de suministro, reduciendo costos para los negocios y fortaleciendo la competitividad de las tortillerías.

El dirigente destacó que estas acciones forman parte de una estrategia integral para proteger tanto a los consumidores como a los más de 550 mil empleos que dependen directamente de esta industria en México.

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Además, subrayó que el organismo mantiene programas de apoyo para las más de 125 mil tortillerías del país, con el objetivo de disminuir el impacto económico y garantizar la viabilidad de los establecimientos.

Rechazan subsidios para la tortilla

Homero López también rechazó la posibilidad de establecer subsidios gubernamentales al precio de la tortilla

Homero López también rechazó la posibilidad de establecer subsidios gubernamentales al precio de la tortilla, al considerar que representaría un gasto millonario para las finanzas públicas sin resolver de fondo la problemática del sector.

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Explicó que, aunque un subsidio podría contener temporalmente los precios, no garantizaría estabilidad a largo plazo ni resolvería los retos estructurales que enfrenta la industria tortillera.

En este sentido, Octavio de la Torre, presidente de Concanaco Servytur, respaldó las acciones impulsadas por el CNT y destacó que existe una mesa de trabajo con el gobierno federal para analizar mecanismos que ayuden a evitar nuevos incrementos en el precio de la tortilla.

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El líder empresarial señaló que, mediante acuerdos comerciales y reducción de costos en maquinaria, accesorios y refacciones, se busca mantener la estabilidad del producto y evitar afectaciones en toda la cadena de valor.

Tortilla seguirá siendo un alimento accesible

El CNT reiteró que la prioridad del sector es mantener la tortilla como un alimento accesible para millones de familias mexicanas, equilibrando costos de producción y estabilidad económica para las tortillerías.

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Aunque reconoció que persisten desafíos económicos, el organismo aseguró que continuará trabajando en estrategias para impedir aumentos abruptos que afecten el consumo y la economía familiar en México.