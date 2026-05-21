Crecimiento económico de México para 2026 baja a 1.1%, según encuesta de Citi

La Encuesta de Expectativas de Citi revela una reducción en la proyección de crecimiento del PIB de México para 2026 a 1.1% (Imagen Ilustrativa Infobae)

La perspectiva económica de México para 2026 volvió a deteriorarse. Analistas consultados en la más reciente Encuesta de Expectativas de Citi redujeron la proyección mediana de crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) a 1.1 por ciento, desde el 1.2 por ciento estimado previamente, reflejando un entorno de desaceleración y cautela sobre el desempeño de la economía nacional.

El sondeo realizado por la institución financiera muestra que las previsiones de crecimiento para 2026 oscilan entre 0.5 y 1.5 por ciento, lo que evidencia diferencias importantes entre los especialistas sobre el ritmo de expansión económica que podría registrar el país.

PUBLICIDAD

Analistas mantienen previsión moderada para 2027

Para 2027, el consenso mantuvo sin cambios la expectativa de crecimiento económico en 1.8 por ciento. Aunque esta cifra es superior a la prevista para 2026, sigue mostrando un escenario de crecimiento moderado para México en el mediano plazo.

Especialistas consideran que factores como la desaceleración global, las condiciones financieras internacionales y la evolución del consumo interno seguirán influyendo en el comportamiento de la economía mexicana durante los próximos años.

PUBLICIDAD

Inflación muestra señales de desaceleración

La proyección mediana para la inflación general al cierre de 2026 se ubicó en 4.30 por ciento

En contraste con la revisión a la baja del PIB, las expectativas de inflación mostraron una ligera mejoría.

La proyección mediana para la inflación general al cierre de 2026 se ubicó en 4.30 por ciento, ligeramente menor al 4.35 por ciento reportado hace quince días. Mientras tanto, la inflación subyacente, que elimina productos de alta volatilidad, se mantuvo en 4.20 por ciento.

PUBLICIDAD

Para 2027, la expectativa de inflación general también descendió, pasando de 3.87 a 3.80 por ciento. El componente subyacente permaneció estable en 3.85 por ciento.

Además, la expectativa mediana para la inflación anual promedio del periodo 2028-2032 se redujo marginalmente a 3.78 por ciento, lo que refleja una percepción de mayor estabilidad de precios a largo plazo.

PUBLICIDAD

Banxico mantendría sin cambios la tasa de interés

No se prevé movimientos en la tasa de referencia del Banco de México durante 2026 ni 2027

Uno de los puntos más relevantes de la encuesta es que el consenso de especialistas no prevé movimientos en la tasa de referencia del Banco de México durante 2026 ni 2027.

Según el reporte, la estimación mediana anticipa que la tasa de política monetaria permanecerá en 6.50 por ciento al cierre de ambos años.

PUBLICIDAD

De los 33 analistas consultados, 25 consideran que no habrá modificaciones en la tasa. En tanto, siete prevén algún ajuste hasta 2027, divididos entre quienes esperan aumentos y quienes anticipan recortes. Solo un participante considera posible un recorte hacia diciembre de 2026.

Las estimaciones para finales de 2027 van desde 5.75 hasta 7.00 por ciento, mostrando diferencias sobre el rumbo que podría tomar la política monetaria dependiendo de la evolución de la inflación y el crecimiento económico.

PUBLICIDAD

Peso mexicano se fortalecería frente al dólar

dinero mexicano pesos economía costos billetes monedas (Foto: Jorge Contreras/Infobae México)

Otro dato relevante de la encuesta es la mejora en las expectativas para el tipo de cambio.

El consenso ahora estima que el peso mexicano cierre 2026 en 18 unidades por dólar, una apreciación de 10 centavos respecto a la encuesta anterior. Las previsiones de los especialistas van desde 17 hasta 19.03 pesos por dólar.

PUBLICIDAD

Para finales de 2027, la expectativa mediana se redujo de 18.75 a 18.58 pesos por dólar, lo que indica una visión más optimista sobre la estabilidad de la moneda mexicana.

Aunque las previsiones de inflación y tipo de cambio muestran señales positivas, la reducción en las expectativas de crecimiento económico confirma que persiste un panorama de cautela entre los analistas financieros.

PUBLICIDAD

La combinación de crecimiento moderado, tasas de interés elevadas y un entorno internacional incierto seguirá siendo uno de los principales desafíos para la economía mexicana en los próximos años.