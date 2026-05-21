Amnistía Internacional pide al gobierno atención psicológica a madres buscadoras tras hallazgo de crematorio clandestino en Jalisco

CIUDAD DE MÉXICO, 09MAYO2026.- Familias buscadoras, y organizaciones de derechos humanos, realizaron una pega masiva de fotovolantes de personas desaparecidas en las inmediaciones del Estadio Banorte. FOTO: MARIO JASSO/CUARTOSCURO.COM

Amnistía Internacional pidió atención psicológica para madres buscadoras tras el hallazgo de lo que podría ser un crematorio clandestino con más de 16 fosas con restos humanos calcinados en Lagos de Moreno, Jalisco. La organización estableció su postura y exigió a las autoridades estatales acciones inmediatas para identificar los restos y proteger a las integrantes de los colectivos.

La organización difundió su posicionamiento en redes sociales luego de que las colectivas Madres Buscadoras de Jalisco y Armadillos Rastreadores de Lagos de Moreno reportaran el hallazgo en ese municipio.

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En su mensaje, Amnistía sostuvo que el caso se suma a la lista de fosas clandestinas localizadas en el país y lo enmarcó en la crisis de desapariciones que atraviesa México. “Son las familias de personas desaparecidas quienes buscan a sus seres queridos, arriesgando sus vidas en contextos de alta criminalidad”, recordó al citar su informe Desaparecer otra vez.

El sitio señalado en Lagos de Moreno habría funcionado como centro de adiestramiento y crematorio clandestino. El reporte conocido el 17 de mayo indicó la existencia de 16 fosas y señales de restos calcinados en el predio. En esa misma cobertura se mencionó que en la zona habrían sido encontradas alrededor de 60 bolsas con restos humanos, de acuerdo con reportes periodísticos.

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El llamado de Amnistía al gobierno de Jalisco

En su publicación, Amnistía Internacional dirigió tres exigencias al Gobierno de Jalisco y a la Fiscalía estatal. La primera fue realizar acciones inmediatas para identificar los restos hallados. La segunda, garantizar la protección de las integrantes de las colectivas que participaron en la localización del sitio. La tercera, brindarles toda la atención psicológica que requieran tras el hallazgo.

El señalamiento de la organización coloca el foco en el impacto que este tipo de búsquedas tiene sobre las familias. Su mensaje no se limitó a pedir avances periciales o resguardo institucional, sino que subrayó el desgaste emocional que enfrentan las madres buscadoras, obligadas a realizar labores de localización en escenarios dominados por la violencia criminal.

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El hallazgo se suma a la crisis de desapariciones

Amnistía añadió que la plataforma ciudadana de fosas clandestinas reportó al menos 5 mil fosas encontradas en México entre 2006 y 2024. También sostuvo que en el país hay más de 134 mil personas desaparecidas, mientras Jalisco ocupa el tercer lugar nacional con 12 mil 793 casos.

Con esos datos, la organización vinculó el hallazgo en Lagos de Moreno con un problema de alcance nacional y con las omisiones del Estado mexicano en tareas de búsqueda e investigación. Su posicionamiento insistió en que, frente a esa ausencia institucional, son las propias familias quienes terminan rastreando fosas y sitios de exterminio.

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