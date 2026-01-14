México

Mía Rubín recibe emotivo regalo de su novio Tarik Othón durante romántico viaje en Francia

Su escapada a la Polinesia Francesa no solo estuvo llena de paisajes increíbles, sino también de momentos románticos y gestos que sorprendieron justo cuando comenzaba el año

Guardar
Mía Rubín y Tarik Othón
Mía Rubín y Tarik Othón comparten detalles exclusivos de su relación durante sus vacaciones en Bora Bora y cautivan en redes sociales (Foto: @miarubinlega, Instagram)

Desde uno de los destinos más exclusivos, Mía Rubín y Tarik Othón han compartido con sus seguidores el desarrollo de su relación, marcada por detalles románticos y gestos que han captado la atención en redes sociales.

Durante su estancia en Bora Bora, situada en la Polinesia Francesa, la joven cantante recibió un obsequio inesperado: Othón le regaló un collar de perlas, gesto que quedó inmortalizado en un video difundido por ambos.

Este episodio acaparó comentarios al coincidir con el inicio del año y mostrar el ambiente de complicidad de la pareja mientras exploraban los paisajes del Pacífico Sur.

Un romántico regalo en un viaje de ensueño

El video de la entrega del collar despertó un especial interés por la reacción de Rubín. Se observa cómo Othón se detiene con ella en un muelle, le coloca la joya y culminan el momento con un beso y un abrazo.

Mía Rubín y Tarik Othón
Mía Rubín y Tarik Othón comparten detalles exclusivos de su relación durante sus vacaciones en Bora Bora y cautivan en redes sociales (IG)

En su mensaje, la cantante expresó: “Este viaje, mi niño me sorprendió con el regalo más hermoso y especial de todos, te amo”, resaltando la importancia que tuvo el detalle en el contexto de sus vacaciones y subrayando que el obsequio no correspondió a un compromiso formal.

Las publicaciones de la pareja incluyeron imágenes recorriendo la isla, disfrutando de playas de aguas turquesa y posando juntos en diferentes escenarios, consolidando su presencia en redes sociales durante la visita a Bora Bora.

La elección de este destino siguió la tendencia de acompañar sus viajes a sitios como Argentina, París y Grecia, lo que refuerza la visibilidad de su romance y la fuerte conexión entre ambos.

Las imágenes románticas de Mía
Las imágenes románticas de Mía Rubín y Tarik Othón recorriendo playas de aguas turquesa en la Polinesia Francesa refuerzan la presencia de su historia de amor (IG)

Tarik, un integrante más de la familia

Previo a este viaje —y antes de la celebración de Año Nuevo—, Othón festejó su cumpleaños en la Ciudad de México junto a la familia Rubín Legarreta. Fue Andrea Legarreta quien compartió algunos detalles del acontecimiento familiar, al que también asistieron Erik Rubín, Juan Legarreta y la hermana de la cantante, Nina.

La conductora describió el ambiente como cálido y cercano. En sus redes sociales escribió: “Cumpleaños adelantado de nuestro @tarikothonoficial" junto a imágenes de la reunión.

Sobre la dinámica y éxito de su relación, Rubín y Othón han declarado en redes sociales que la clave ha sido el respeto por los proyectos individuales y la independencia que exige la distancia entre la Ciudad de México y Querétaro.

Mía Rubín aclaró en entrevista
Mía Rubín aclaró en entrevista que aunque ve un futuro matrimonio con Tarik Othón, aún no hay planes concretos de boda, descartando rumores de compromiso o embarazo (IG)

Othón afirmó durante una transmisión con el creador de contenidos Andriano Zendejas:

“Yo creo que el espacio es algo muy importante, respetar el espacio de cada quien. Ella es cantante, tiene sus proyectos, tiene que estar en el estudio y yo tengo que estar entrenando, tengo que estar arriba del caballo todo el día”.

Las vacaciones soñadas de Mía
Las vacaciones soñadas de Mía Rubín y Tarik Othón: entre playas, paisajes y mucho romance (IG)

En otro episodio destacado, Rubín sorprendió al anunciar ante la prensa, durante la alfombra roja de los GQ Men of the Year 2025, que incorporaron un nuevo miembro a su familia, un perro, señalando así un nuevo paso en su vínculo afectivo.

“Les voy a contar que nos regaló un nuevo integrante a la familia, tenemos un perrito nuevo”, informó la hija de Erik Rubín, gesto que fue celebrado por los presentes.

Temas Relacionados

Mía RubínTarik Othónmexico-entretenimiento

Más Noticias

6 alimentos que ayudan a reducir grasa al mismo tiempo que incrementan masa muscular

Elegir ingredientes adecuados puede transformar una rutina común en algo más efectivo para tu salud y bienestar general

6 alimentos que ayudan a

Quién es “Max”, el colombiano ligado con el Cártel de Sinaloa que es requerido en EEUU

Se le relaciona con el trasiego de cocaína y actividades de blanqueo de activos

Quién es “Max”, el colombiano

Se registra sismo de 4.0 de magnitud en Guerrero

El Servicio Sismológico Nacional registró en tiempo real toda la información relacionada a este movimiento telúrico

Se registra sismo de 4.0

Aldo de Nigris boxeará contra Nicola Porcella, destapan nueva pelea en ‘Ring Royale’: precio de los boletos

Los ex habitantes de ‘La casa de los famosos’ se verán las caras en una pelea que enciende a los fans y promete sacar chispas, animando a Monterrey con su enfrentamiento cara a cara

Aldo de Nigris boxeará contra

Marina detiene a seis presuntos integrantes de Los Chapitos con armamento y vehículos en Elota, Sinaloa

Su captura se realizó durante un operativo vía aérea y terrestre

Marina detiene a seis presuntos
MÁS NOTICIAS

NARCO

Quién es “Max”, el colombiano

Quién es “Max”, el colombiano ligado con el Cártel de Sinaloa que es requerido en EEUU

Marina detiene a seis presuntos integrantes de Los Chapitos con armamento y vehículos en Elota, Sinaloa

De expolicía a operador financiero y un jefe de plaza: la trama detrás de la captura de 4 integrantes del CJNG

Cae en Baja California miembro de la alianza CJNG-Chapiza con arsenal

Quiénes son los exempleados de Carlos Manzo acusados de participar en su asesinato

ENTRETENIMIENTO

Aldo de Nigris boxeará contra

Aldo de Nigris boxeará contra Nicola Porcella, destapan nueva pelea en ‘Ring Royale’: precio de los boletos

¿Harry Styles regresa a la CDMX?: cartel misterioso del artista causa revuelo

¿Cuál es el parentesco entre Pepillo Origel y Luis Carlos Origel, joven vinculado sentimentalmente con Andrea Legarreta?

¿Cuánto cuesta el boleto más barato para Christina Aguilera en el Palacio de los Deportes?

Papás de Christian Nodal habrían cancelado de último momento su asistencia a la fiesta de su hijo organizada por los Aguilar

DEPORTES

Este sería el motivo por

Este sería el motivo por el que Miguel Borja aún no puede jugar con Cruz Azul

Buffalo Bills vs Denver Broncos: cuándo y dónde ver el juego de la Ronda Divisional en México

Faitelson enfría la euforia de Chivas y lanza advertencia tras comenzar ganando en el Clausura 2026: “Me parece una falacia”

Rams vs Bears: a qué hora y dónde ver en México el partido de Playoffs de la NFL

Leyendas de Chivas presionan a Javier Aguirre para que la Hormiga González vaya al Mundial 2026