Mía Rubín recibe emotivo regalo de su novio Tarik Othón durante romántico viaje en Francia

Mía Rubín y Tarik Othón comparten detalles exclusivos de su relación durante sus vacaciones en Bora Bora y cautivan en redes sociales (Foto: @miarubinlega, Instagram)

Desde uno de los destinos más exclusivos, Mía Rubín y Tarik Othón han compartido con sus seguidores el desarrollo de su relación, marcada por detalles románticos y gestos que han captado la atención en redes sociales.

Durante su estancia en Bora Bora, situada en la Polinesia Francesa, la joven cantante recibió un obsequio inesperado: Othón le regaló un collar de perlas, gesto que quedó inmortalizado en un video difundido por ambos.

Este episodio acaparó comentarios al coincidir con el inicio del año y mostrar el ambiente de complicidad de la pareja mientras exploraban los paisajes del Pacífico Sur.

Un romántico regalo en un viaje de ensueño

El video de la entrega del collar despertó un especial interés por la reacción de Rubín. Se observa cómo Othón se detiene con ella en un muelle, le coloca la joya y culminan el momento con un beso y un abrazo.

Mía Rubín y Tarik Othón comparten detalles exclusivos de su relación durante sus vacaciones en Bora Bora y cautivan en redes sociales (IG)

En su mensaje, la cantante expresó: “Este viaje, mi niño me sorprendió con el regalo más hermoso y especial de todos, te amo”, resaltando la importancia que tuvo el detalle en el contexto de sus vacaciones y subrayando que el obsequio no correspondió a un compromiso formal.

Las publicaciones de la pareja incluyeron imágenes recorriendo la isla, disfrutando de playas de aguas turquesa y posando juntos en diferentes escenarios, consolidando su presencia en redes sociales durante la visita a Bora Bora.

La elección de este destino siguió la tendencia de acompañar sus viajes a sitios como Argentina, París y Grecia, lo que refuerza la visibilidad de su romance y la fuerte conexión entre ambos.

Las imágenes románticas de Mía Rubín y Tarik Othón recorriendo playas de aguas turquesa en la Polinesia Francesa refuerzan la presencia de su historia de amor (IG)

Tarik, un integrante más de la familia

Previo a este viaje —y antes de la celebración de Año Nuevo—, Othón festejó su cumpleaños en la Ciudad de México junto a la familia Rubín Legarreta. Fue Andrea Legarreta quien compartió algunos detalles del acontecimiento familiar, al que también asistieron Erik Rubín, Juan Legarreta y la hermana de la cantante, Nina.

La conductora describió el ambiente como cálido y cercano. En sus redes sociales escribió: “Cumpleaños adelantado de nuestro @tarikothonoficial" junto a imágenes de la reunión.

Sobre la dinámica y éxito de su relación, Rubín y Othón han declarado en redes sociales que la clave ha sido el respeto por los proyectos individuales y la independencia que exige la distancia entre la Ciudad de México y Querétaro.

Mía Rubín aclaró en entrevista que aunque ve un futuro matrimonio con Tarik Othón, aún no hay planes concretos de boda, descartando rumores de compromiso o embarazo (IG)

Othón afirmó durante una transmisión con el creador de contenidos Andriano Zendejas:

“Yo creo que el espacio es algo muy importante, respetar el espacio de cada quien. Ella es cantante, tiene sus proyectos, tiene que estar en el estudio y yo tengo que estar entrenando, tengo que estar arriba del caballo todo el día”.

Las vacaciones soñadas de Mía Rubín y Tarik Othón: entre playas, paisajes y mucho romance (IG)

En otro episodio destacado, Rubín sorprendió al anunciar ante la prensa, durante la alfombra roja de los GQ Men of the Year 2025, que incorporaron un nuevo miembro a su familia, un perro, señalando así un nuevo paso en su vínculo afectivo.

“Les voy a contar que nos regaló un nuevo integrante a la familia, tenemos un perrito nuevo”, informó la hija de Erik Rubín, gesto que fue celebrado por los presentes.