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Fabián y José bebían con amigos hasta que los acuchillaron en Sinaloa: ya los detuvieron

El crimen ocurrió el 5 de abril de 2026 en un ejido del municipio de El Fuerte

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Fabián y José fueron capturados en Ahome por el crimen de dos personas en Sinaloa Foto: Fiscalía Sinaloa
Fabián y José fueron capturados en Ahome por el crimen de dos personas en Sinaloa Foto: Fiscalía Sinaloa

La Fiscalía General del Estado de Sinaloa ejecuta dos órdenes de aprehensión contra Fabián “N” y José “N”, de 30 y 46 años, respectivamente, por su presunta responsabilidad en el delito de homicidio calificado con ventaja. La dependencia informa que las detenciones se derivan de una investigación por hechos ocurridos el 5 de abril de 2026 en un ejido del municipio de El Fuerte.

Según la Fiscalía, el caso se origina tras una convivencia entre varias personas en la que se registra una riña; la víctima sufre lesiones en distintas partes del cuerpo y después muere a causa de esas heridas. La carpeta de investigación fue integrada por la Base de la Policía de Investigación de la Zona Norte.

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La aprehensión se realiza mediante un operativo simultáneo de la Unidad Especializada en Aprehensiones (UNESA) de la Zona Norte, detalla la autoridad. Como resultado, Fabián “N” es detenido en el municipio de El Fuerte y José “N” es localizado y aprehendido en la ciudad de Los Mochis.

La Fiscalía precisa que ambos detenidos quedan a disposición del Juzgado de Primera Instancia de Control y de Enjuiciamiento Penal de la Región Norte, instancia que determinará su situación jurídica conforme avance el proceso.

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En el contexto del hecho investigado, se reporta que una riña a cuchillazos deja un muerto y un herido grave en una ranchería de El Fuerte, durante la madrugada de un lunes. De acuerdo con datos policiales incluidos en el reporte, el fallecido es identificado como José Armando “N” y el lesionado como José “N”, ambos con domicilio en el poblado Boca de Arroyo, en el municipio de El Fuerte.

El mismo reporte señala que el pleito ocurre durante una convivencia entre los dos hombres, quienes sacan armas y se agreden, con heridas en distintas partes del cuerpo. Uno muere en el lugar y el otro es hospitalizado.

Por esos hechos se inicia una carpeta de investigación, según confirma el vicefiscal de justicia Arnoldo Serrano Castelo en el reporte. La Fiscalía estatal indica que, con las órdenes de aprehensión ya cumplimentadas, la autoridad judicial será la encargada de definir los siguientes pasos del caso.

  • La Fiscalía de Sinaloa detiene a Fabián “N” y José “N” por presunto homicidio calificado con ventaja.
  • Los hechos investigados ocurrieron el 5 de abril de 2026 en un ejido de El Fuerte durante una convivencia que terminó en riña.
  • Los detenidos quedan ante el juzgado de control de la Región Norte; uno fue aprehendido en El Fuerte y el otro en Los Mochis.

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