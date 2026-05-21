México

Aunque no sea obligatorio, Clara Brugada exhorta a empresas a realizar home office por el Mundial 2026

El exhorto de la mandataria capitalina busca que empresas y dependencias ajusten sus dinámicas laborales para facilitar que sus colaboradores puedan trabajar desde casa en las fechas clave del evento futbolístico internacional

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Mujer con blazer gris bordado y aretes llamativos junto a un monitor que muestra el logo del Mundial 2026 y resultados de partidos de fútbol.
La relevancia de Clara Brugada marca la segunda semana de cobertura mediática, coincidiendo con la proyección de resultados iniciales del Mundial 2026 en un monitor. (Imagen Ilustrativa Infobae)

A tan solo 20 días de que la Ciudad de México sea oficialmente la sede de la inauguración del Mundial 2026, Clara Brugada Molina, jefa de gobierno capitalino, volvió a realizar un llamado tanto al sector privado como a diversas instituciones públicas para implementar el trabajo a distancia de manera voluntaria, específicamente durante la inauguración del Mundial 2026 y en los días de partido.

Brugada enfatizó que esta iniciativa es una invitación libre, dirigida a cámaras empresariales, empleadores privados y entidades gubernamentales:

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“Siempre lo hemos dicho, es una convocatoria... para que, de manera libre y voluntaria, puedan durante el día que es la inauguración del Mundial ayudar a que sus empleados puedan llevar a cabo su trabajo desde casa, conocido como home office”.

Señaló que es una realidad que “generalmente el día de los partidos se suspende el trabajo y todos se dedican a eso”, por lo que sugirió que esta dinámica se vaya asumiendo paulatinamente de forma coordinada.

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Ejemplos en el sector público Como referente de esta medida, la mandataria citó el caso del Instituto Nacional Electoral (INE), que ya tomó la decisión de trasladar sus actividades a distancia desde el lunes 1 de junio hasta el domingo 12 de julio.

Asimismo, sugirió que otras áreas gubernamentales con sede en la capital tienen la libertad de replicar el esquema si así lo deciden, entre ellas:

  • El Poder Legislativo.
  • El Poder Judicial.
  • El Gobierno Federal.

El Gobierno de la CDMX aclaró que, en el caso específico de su administración central, no será posible sumarse al home office. Para nosotros es difícil porque ese día vamos a estar muy ocupados trabajando y garantizando que todo salga bien”, apuntó Brugada, indicando que su prioridad operativa será mantener el orden y la logística de la ciudad.

No es la primera vez que Brugada lo dice

Este reciente exhorto es la continuación de un plan estratégico que la mandataria capitalina ya había perfilado semanas atrás, enfocado en la sustentabilidad de la capital durante la justa deportiva.

Balón del Mundial 2026 en primer plano, con logos de FIFA, USA, Canadá y México. Al fondo, tráfico con estelas de luces en una autopista de la Ciudad de México al atardecer.
El balón oficial del Mundial de 2026, con los logos de USA, Canadá y México, se erige prominentemente sobre una vibrante autopista de la Ciudad de México, mostrando el flujo del tráfico al anochecer. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En abril de 2026, en conjunto con la Secretaría del Medio Ambiente, Brugada enmarcó esta propuesta dentro de la estrategia para un “Mundial Verde”, destacando los siguientes puntos:

  • Alianza contra el tráfico: Anunció que su administración trabajaba en una alianza formal con el sector privado para impulsar el home office durante el torneo y mitigar la carga vehicular ante la inminente llegada de miles de turistas.
  • Reducción de emisiones contaminantes: El objetivo central de promover el trabajo remoto es disminuir significativamente las emisiones de CO2 generadas por los traslados diarios y el uso del automóvil particular.
  • Conciencia ambiental: Brugada expresó que buscaba aprovechar el evento internacional para generar una “conversación pública” sobre hábitos laborales más sostenibles y el impacto del transporte en el aire que respiramos.

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