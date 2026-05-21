Sheinbaum y el secretario de Seguridad de EEUU llegan a acuerdo tras su primera reunión en Palacio Nacional

Sheinbaum recibe a funcionario de EEUU y acuerdan cooperación en seguridad.

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, informó que sostuvo un encuentro en Palacio Nacional con el secretario del Departamento de Seguridad Interior de Estados Unidos, Markwayne Mullin, en el que ambos gobiernos acordaron mantener la colaboración bilateral en materia de seguridad.

De acuerdo con el mensaje difundido por Sheinbaum en redes sociales, la reunión tuvo como objetivo reforzar los mecanismos de cooperación entre México y Estados Unidos, bajo un esquema de respeto a la soberanía de cada país, especialmente en temas relacionados con seguridad fronteriza y coordinación institucional.

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La mandataria destacó que este tipo de encuentros forman parte de la relación continua entre ambos gobiernos para atender desafíos comunes, subrayando que la cooperación se mantendrá dentro de un marco de respeto mutuo y coordinación, sin intervención en asuntos internos de cada nación.

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