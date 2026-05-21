México

Estos son los fenómenos meteorológicos confirmados para el país del 21 al 24 de mayo: ¿Habrá frente frío? esto dice el SMN

Ciudad de México, Estado de México, Guanajuato, Querétaro, Chiapas y otras entidades tendrán precipitaciones con descargas eléctricas, posibles granizadas e incremento en los niveles de ríos y arroyos, señala el pronóstico oficial

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Calle de Ciudad de México con lluvia intensa y granizo. Peatones con paraguas y chubasqueros amarillos. Letrero de alerta de tormenta y relámpagos en el cielo.
El SMN señaló que el sistema frontal, en interacción con una línea seca y una vaguada en niveles altos de la atmósfera, ocasionará vientos muy fuertes con rachas de hasta 70 km/h, tolvaneras y la posibilidad de torbellinos o tornados en el norte del territorio nacional. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Durante el periodo del 21 al 24 de mayo, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) confirmó la presencia de varios fenómenos atmosféricos que impactarán a la República Mexicana.

Entre los eventos más destacados se encuentra un frente frío estacionario (o sistema frontal) sobre el sur de Estados Unidos y el noreste del país, el avance de la onda tropical núm. 1, canales de baja presión y una marcada onda de calor que afecta a 14 estados.

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El SMN señaló que el sistema frontal, en interacción con una línea seca y una vaguada en niveles altos de la atmósfera, ocasionará vientos muy fuertes con rachas de hasta 70 km/h, tolvaneras y la posibilidad de torbellinos o tornados en el norte del territorio nacional. Las entidades con mayor riesgo son Coahuila, Chihuahua, Nuevo León y Tamaulipas.

Sistemas meteorológicos y áreas afectadas

Panorámica del Ángel de la Independencia en CDMX bajo lluvia intensa y granizo. Un rayo ilumina el cielo oscuro. Coches con luces rojas circulan en la avenida mojada.
Las lluvias estarán acompañadas por descargas eléctricas y posible caída de granizo, con riesgo de incremento en los niveles de ríos y arroyos, deslaves y encharcamientos, especialmente en zonas bajas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El pronóstico indica que un sistema frontal se mantendrá como estacionario sobre la frontera noreste, mientras un canal de baja presión y una vaguada en altura dominarán el noroeste y norte del país. Esta configuración favorece la presencia de lluvias fuertes a intensas en zonas de Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas.

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El SMN detalla que, desde el 21 de mayo, se esperan lluvias puntuales intensas (75 a 150 mm) en el norte, noreste y este de Coahuila, así como en regiones de Nuevo León y Tamaulipas. Además, se prevén lluvias muy fuertes en el sur de Chiapas y fuertes en entidades centrales como San Luis Potosí, Ciudad de México, Estado de México, Guanajuato y Querétaro.

Las lluvias estarán acompañadas por descargas eléctricas y posible caída de granizo, con riesgo de incremento en los niveles de ríos y arroyos, deslaves y encharcamientos, especialmente en zonas bajas.

Vientos, oleaje y condiciones severas

Mapa tridimensional de México, Centroamérica y el Caribe en tonos de rosa, morado, azul y turquesa sobre un fondo azul oscuro, con relieve pronunciado.
En zonas costeras, se anticipa oleaje de 1.5 a 2.5 metros de altura en la costa occidental de la península de Baja California, y de 1.0 a 2.0 metros en las costas de Campeche y Yucatán durante la mañana. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El SMN advirtió sobre vientos de 30 a 40 km/h con rachas de hasta 70 km/h y tolvaneras en entidades del norte como Sonora, Durango, Zacatecas, San Luis Potosí, Guanajuato y Querétaro. Para Coahuila, Chihuahua, Nuevo León y Tamaulipas existe la posibilidad de formación de torbellinos o tornados, principalmente en el norte de estos estados.

En zonas costeras, se anticipa oleaje de 1.5 a 2.5 metros de altura en la costa occidental de la península de Baja California, y de 1.0 a 2.0 metros en las costas de Campeche y Yucatán durante la mañana.

El SMN también alertó que los vientos fuertes podrían derribar árboles y anuncios publicitarios en áreas expuestas.

Onda de calor: temperaturas extremas y regiones bajo alerta

Se esperan temperaturas máximas de 40 a 45 °C en el sur de Sonora, Sinaloa, norte de Nayarit, sur y suroeste de Jalisco, centro y oeste de Michoacán, noroeste de Guerrero, sureste de Oaxaca, suroeste de Chiapas, norte de Campeche y oeste de Yucatán. En otras regiones, las máximas oscilarán entre 35 y 40 °C. (Imagen ilustrativa Infobae)
Se esperan temperaturas máximas de 40 a 45 °C en el sur de Sonora, Sinaloa, norte de Nayarit, sur y suroeste de Jalisco, centro y oeste de Michoacán, noroeste de Guerrero, sureste de Oaxaca, suroeste de Chiapas, norte de Campeche y oeste de Yucatán. En otras regiones, las máximas oscilarán entre 35 y 40 °C. (Imagen ilustrativa Infobae)

La onda de calor persistirá en gran parte del país, afectando principalmente a:

Durango (oeste), Sinaloa (centro y sur), Nayarit (norte y sur), Jalisco (centro, sur y suroeste), Colima (norte y este), Michoacán (sur y suroeste), Puebla (suroeste), Morelos (sur), Guerrero (noroeste, sur, este y oeste), Oaxaca (sur y este), Chiapas (norte, centro y oeste), Veracruz (centro), Campeche (norte) y Yucatán (oeste).

Se esperan temperaturas máximas de 40 a 45 °C en el sur de Sonora, Sinaloa, norte de Nayarit, sur y suroeste de Jalisco, centro y oeste de Michoacán, noroeste de Guerrero, sureste de Oaxaca, suroeste de Chiapas, norte de Campeche y oeste de Yucatán. En otras regiones, las máximas oscilarán entre 35 y 40 °C.

Para las zonas serranas de Durango, se pronostican temperaturas mínimas de -5 a 0 °C con heladas durante la madrugada. De igual forma, mínimas de 0 a 5 °C afectarán regiones altas de Baja California, Sonora, Chihuahua, Estado de México y Puebla.

Pronóstico por días: evolución de los fenómenos

Primer plano de un calendario que muestra las fechas de mayo y junio de 2026. Los números y texto son azul oscuro sobre fondo blanco con barras celestes.
El Servicio Meteorológico Nacional recomienda a la población de las zonas afectadas por lluvias extremas y vientos fuertes mantenerse informada y tomar precauciones por el riesgo de deslaves, inundaciones y caída de objetos.(Imagen Ilustrativa Infobae)

El jueves 21

El frente frío y los canales de baja presión generarán lluvias fuertes a muy fuertes en Chiapas, Oaxaca, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Querétaro, Hidalgo, Veracruz, Puebla, Tlaxcala y Guerrero. Persistirán las rachas de viento y la onda de calor en el occidente, sur y sureste del país.

El viernes 22

La interacción de los sistemas meteorológicos incrementará la intensidad de las lluvias, con acumulados intensos en Tamaulipas, Veracruz y San Luis Potosí. Además, continuará el calor extremo en las zonas ya mencionadas.

El sábado 23

Una circulación ciclónica en niveles altos reforzará las lluvias intensas en Tamaulipas y muy fuertes en Coahuila y Nuevo León. En el centro y sur del país, se mantendrán lluvias fuertes y la onda de calor.

Para el domingo 24

Las condiciones de lluvias se desplazarán hacia el sur y sureste, con acumulados muy fuertes en Oaxaca y Chiapas, y fuertes en Veracruz, Guerrero, Estado de México, Morelos, Tlaxcala y Puebla. Las altas temperaturas continuarán en el occidente, sur y península de Yucatán.

Recomendaciones y notas del SMN

El Servicio Meteorológico Nacional recomienda a la población de las zonas afectadas por lluvias extremas y vientos fuertes mantenerse informada y tomar precauciones por el riesgo de deslaves, inundaciones y caída de objetos. Las condiciones de calor intenso exigen especial atención en niños, adultos mayores y personas con enfermedades crónicas.

Los pronósticos y avisos se actualizan continuamente y pueden consultarse en los canales oficiales del SMN.

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