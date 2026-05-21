Estos son los fenómenos meteorológicos confirmados para el país del 21 al 24 de mayo: ¿Habrá frente frío? esto dice el SMN

Durante el periodo del 21 al 24 de mayo, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) confirmó la presencia de varios fenómenos atmosféricos que impactarán a la República Mexicana.
Entre los eventos más destacados se encuentra un frente frío estacionario (o sistema frontal) sobre el sur de Estados Unidos y el noreste del país, el avance de la onda tropical núm. 1, canales de baja presión y una marcada onda de calor que afecta a 14 estados.
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El SMN señaló que el sistema frontal, en interacción con una línea seca y una vaguada en niveles altos de la atmósfera, ocasionará vientos muy fuertes con rachas de hasta 70 km/h, tolvaneras y la posibilidad de torbellinos o tornados en el norte del territorio nacional. Las entidades con mayor riesgo son Coahuila, Chihuahua, Nuevo León y Tamaulipas.
Sistemas meteorológicos y áreas afectadas
El pronóstico indica que un sistema frontal se mantendrá como estacionario sobre la frontera noreste, mientras un canal de baja presión y una vaguada en altura dominarán el noroeste y norte del país. Esta configuración favorece la presencia de lluvias fuertes a intensas en zonas de Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas.
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El SMN detalla que, desde el 21 de mayo, se esperan lluvias puntuales intensas (75 a 150 mm) en el norte, noreste y este de Coahuila, así como en regiones de Nuevo León y Tamaulipas. Además, se prevén lluvias muy fuertes en el sur de Chiapas y fuertes en entidades centrales como San Luis Potosí, Ciudad de México, Estado de México, Guanajuato y Querétaro.
Las lluvias estarán acompañadas por descargas eléctricas y posible caída de granizo, con riesgo de incremento en los niveles de ríos y arroyos, deslaves y encharcamientos, especialmente en zonas bajas.
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Vientos, oleaje y condiciones severas
El SMN advirtió sobre vientos de 30 a 40 km/h con rachas de hasta 70 km/h y tolvaneras en entidades del norte como Sonora, Durango, Zacatecas, San Luis Potosí, Guanajuato y Querétaro. Para Coahuila, Chihuahua, Nuevo León y Tamaulipas existe la posibilidad de formación de torbellinos o tornados, principalmente en el norte de estos estados.
En zonas costeras, se anticipa oleaje de 1.5 a 2.5 metros de altura en la costa occidental de la península de Baja California, y de 1.0 a 2.0 metros en las costas de Campeche y Yucatán durante la mañana.
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El SMN también alertó que los vientos fuertes podrían derribar árboles y anuncios publicitarios en áreas expuestas.
Onda de calor: temperaturas extremas y regiones bajo alerta
La onda de calor persistirá en gran parte del país, afectando principalmente a:
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Durango (oeste), Sinaloa (centro y sur), Nayarit (norte y sur), Jalisco (centro, sur y suroeste), Colima (norte y este), Michoacán (sur y suroeste), Puebla (suroeste), Morelos (sur), Guerrero (noroeste, sur, este y oeste), Oaxaca (sur y este), Chiapas (norte, centro y oeste), Veracruz (centro), Campeche (norte) y Yucatán (oeste).
Se esperan temperaturas máximas de 40 a 45 °C en el sur de Sonora, Sinaloa, norte de Nayarit, sur y suroeste de Jalisco, centro y oeste de Michoacán, noroeste de Guerrero, sureste de Oaxaca, suroeste de Chiapas, norte de Campeche y oeste de Yucatán. En otras regiones, las máximas oscilarán entre 35 y 40 °C.
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Para las zonas serranas de Durango, se pronostican temperaturas mínimas de -5 a 0 °C con heladas durante la madrugada. De igual forma, mínimas de 0 a 5 °C afectarán regiones altas de Baja California, Sonora, Chihuahua, Estado de México y Puebla.
Pronóstico por días: evolución de los fenómenos
El jueves 21
El frente frío y los canales de baja presión generarán lluvias fuertes a muy fuertes en Chiapas, Oaxaca, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Querétaro, Hidalgo, Veracruz, Puebla, Tlaxcala y Guerrero. Persistirán las rachas de viento y la onda de calor en el occidente, sur y sureste del país.
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El viernes 22
La interacción de los sistemas meteorológicos incrementará la intensidad de las lluvias, con acumulados intensos en Tamaulipas, Veracruz y San Luis Potosí. Además, continuará el calor extremo en las zonas ya mencionadas.
El sábado 23
Una circulación ciclónica en niveles altos reforzará las lluvias intensas en Tamaulipas y muy fuertes en Coahuila y Nuevo León. En el centro y sur del país, se mantendrán lluvias fuertes y la onda de calor.
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Para el domingo 24
Las condiciones de lluvias se desplazarán hacia el sur y sureste, con acumulados muy fuertes en Oaxaca y Chiapas, y fuertes en Veracruz, Guerrero, Estado de México, Morelos, Tlaxcala y Puebla. Las altas temperaturas continuarán en el occidente, sur y península de Yucatán.
Recomendaciones y notas del SMN
El Servicio Meteorológico Nacional recomienda a la población de las zonas afectadas por lluvias extremas y vientos fuertes mantenerse informada y tomar precauciones por el riesgo de deslaves, inundaciones y caída de objetos. Las condiciones de calor intenso exigen especial atención en niños, adultos mayores y personas con enfermedades crónicas.
Los pronósticos y avisos se actualizan continuamente y pueden consultarse en los canales oficiales del SMN.
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