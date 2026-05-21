Hacienda defiende estabilidad económica tras recorte de Moody’s a la calificación de México

La agencia calificadora Moody’s Ratings redujo la calificación soberana de México de “Baa2” a “Baa3”, el último escalón dentro del llamado grado de inversión.

Aunque el ajuste encendió alertas en los mercados financieros y entre analistas, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) aseguró que la estabilidad económica del país no está en riesgo y destacó que la perspectiva pasó de negativa a estable.

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La decisión implica que México aún conserva la confianza de los inversionistas internacionales y mantiene acceso favorable a financiamiento global.

Comunicado oficial de Hacienda.

Sin embargo, el país quedó a un solo nivel de caer en la categoría especulativa conocida como “bono basura”, una situación que podría elevar los costos de financiamiento y generar presión sobre la economía nacional.

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Hacienda destaca fortaleza macroeconómica y estabilidad financiera

En un comunicado oficial, la SHCP afirmó que Moody’s reconoció la solidez del marco macroeconómico mexicano, así como la capacidad del país para enfrentar choques externos.

También destacó que la agencia valoró la autonomía del Banco de México y la política monetaria enfocada en controlar la inflación.

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Hacienda asegura que México mantiene estabilidad económica pese al ajuste de Moody’s. EFE/ Sáshenka Gutiérrez

De acuerdo con Hacienda, Moody’s no prevé nuevos recortes en la calificación durante los próximos 18 meses, debido a factores como el tamaño de la economía mexicana, la diversificación productiva y la estabilidad del sistema financiero.

La dependencia también subrayó que México conserva el grado de inversión con las ocho agencias que evalúan su deuda soberana, lo que, aseguró, refleja una conducción responsable de la política económica y fiscal.

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Pemex y el déficit fiscal siguen siendo focos de preocupación

Pese al mensaje de tranquilidad del gobierno federal, Moody’s señaló que existen riesgos importantes relacionados con las finanzas públicas, especialmente por el creciente apoyo financiero a Petróleos Mexicanos.

La calificadora advirtió que la petrolera continúa siendo uno de los principales factores de presión para las cuentas públicas.

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Pemex vuelve a ser señalado como principal riesgo fiscal tras ajuste de Moody’s a México. ECONOMIA MATTHEW RUTLEDGE

Según estimaciones de la agencia, el gobierno destinó apoyos por alrededor de 35,000 millones de dólares a Pemex durante 2025 y se prevén nuevos respaldos económicos para 2026.

Además, Moody’s expresó preocupación por el incremento de la deuda y el déficit fiscal registrado en los últimos años.

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La agencia considera que el crecimiento económico moderado limitará la capacidad del gobierno para elevar ingresos y reducir el endeudamiento.

¿Cuál fue el ajuste de Moody’s a México

México pasó de “Baa2” a “Baa3” , el último nivel del grado de inversión .

La perspectiva cambió de negativa a estable .

Moody’s no prevé otro recorte en los próximos 18 meses.

Pemex y el déficit fiscal son los principales riesgos señalados.

Una nueva baja podría llevar al país a “bono basura” .

Hacienda sostiene que la economía mantiene fundamentos sólidos.

Plan México y ajuste fiscal: la apuesta del gobierno federal

Gobierno impulsa el “Plan México” como eje de inversión tras ajuste de Moody’s. EFE/ Mario Guzmán

La Secretaría de Hacienda defendió que durante 2025 se realizó un ajuste fiscal equivalente a 1.3 puntos del PIB, el mayor desde 1995, con el objetivo de reducir el déficit sin afectar programas sociales ni la estabilidad económica.

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También destacó que en el primer trimestre de 2026 se registró un superávit primario de 98,000 millones de pesos y ahorros por 47,000 millones de pesos en el costo financiero de la deuda gracias al manejo de pasivos.

Como parte de la estrategia económica, el gobierno federal impulsará proyectos de inversión pública y privada mediante el llamado “Plan México”, enfocado en infraestructura, energía, transporte, logística y conectividad.

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