México, a un paso del abismo crediticio: Moody’s recorta su calificación y deja al país en el límite

Ilustración editorial muestra una balanza con el logo de Moody's en alto y una tarjeta 'Baa3' inclinada hacia una línea roja de 'deuda basura', sobre un fondo que sugiere el mapa de México y edificios institucionales. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La agencia calificadora Moody’s Ratings redujo la calificación crediticia de México de Baa2 a Baa3, dejando al país a un solo escalón de perder el llamado grado de inversión y entrar en la categoría conocida como “bono basura” o deuda especulativa.

La decisión, que ya era anticipada por analistas financieros desde finales de 2024, fue acompañada de una perspectiva “estable”.

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Sin embargo, la rebaja refleja la preocupación de la agencia por el deterioro de las finanzas públicas mexicanas, el aumento de la deuda y el costo creciente del respaldo financiero a Pemex.

De acuerdo con Moody’s, la situación fiscal del país se ha debilitado de forma sostenida desde 2024, principalmente por el incremento del gasto público, una recaudación limitada y el apoyo constante a la petrolera estatal.

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¿Qué significa que México esté cerca del “bono basura”?

Las agencias calificadoras utilizan escalas para medir qué tan confiable es un país o una empresa para pagar sus deudas.

El recorte de Moody’s refleja una mayor percepción de riesgo sobre la economía mexicana.

En el caso de Moody’s, la categoría Baa3 todavía se considera grado de inversión, pero es la última antes de entrar al nivel especulativo.

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En términos prácticos, una rebaja crediticia significa que los inversionistas consideran más riesgoso prestar dinero al país. Esto puede provocar:

Tasas de interés más altas para México.

Créditos más caros para empresas y ciudadanos.

Menor llegada de inversiones .

Presión sobre el peso mexicano .

Riesgo de salida de capitales extranjeros.

Además, algunos fondos internacionales solo pueden invertir en países con grado de inversión, por lo que una nueva rebaja podría generar ventas masivas de bonos mexicanos.

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Pemex y el déficit fiscal, los principales focos rojos

Uno de los factores centrales detrás de la decisión de Moody’s es la situación financiera de Petróleos Mexicanos, considerada una de las petroleras más endeudadas del mundo.

La situación de Pemex es uno de los factores que presionan la calificación crediticia de México. EFE/Mario Guzmán

La calificadora estimó que el gobierno mexicano otorgó apoyos a Pemex por alrededor de 35 mil millones de dólares durante 2025, equivalentes a cerca de 1.9% del Producto Interno Bruto (PIB).

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Para 2026 ya se contemplan otros 14 mil millones de dólares en respaldo financiero.

Moody’s señaló que no observa una mejora significativa en las operaciones de la empresa, por lo que prevé que los apoyos continúen en los próximos años.

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A esto se suma el aumento del déficit fiscal. Según la agencia, el desequilibrio en las finanzas públicas se mantuvo cerca de 5% del PIB en 2025, apenas por debajo del 5.3% registrado el año anterior.

El déficit fiscal refleja que el gobierno gasta más de lo que recauda. ECONOMIA MATTHEW RUTLEDGE

Como consecuencia, la deuda bruta del gobierno pasó de 39.8% del PIB en 2023 a 49.3% en 2025.

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Reforma judicial y desaceleración económica aumentan la presión

La primera señal de alerta llegó en noviembre de 2024, cuando Moody’s cambió la perspectiva de México de estable a negativa.

En ese momento, la agencia mencionó preocupaciones relacionadas con la reforma judicial, el debilitamiento de contrapesos institucionales y el deterioro fiscal.

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Posteriormente, en mayo de 2026, S&P Global Ratings también redujo la perspectiva de México de estable a negativa, aunque mantuvo la nota en BBB.

La reforma judicial ha generado debate sobre el equilibrio entre poderes en México. REUTERS/Jose Luis Gonzalez

Días después, analistas de Banamex advirtieron que el movimiento reforzaba la posibilidad de un recorte por parte de Moody’s.

La agencia prevé además que el crecimiento económico de México permanezca débil en los próximos años, lo que limitaría aún más la capacidad del gobierno para aumentar ingresos y reducir deuda.

¿Qué es Moody’s y por qué influye tanto en la economía?

Moody’s Ratings es una de las tres agencias de calificación crediticia más importantes del mundo, junto con S&P Global Ratings y Fitch Ratings.

Moody’s Ratings es una agencia internacional que evalúa la capacidad de pago de países, empresas y gobiernos cuando emiten deuda. REUTERS/Dado Ruvic/

Su función es evaluar la capacidad de gobiernos, bancos y empresas para cumplir con el pago de sus deudas.

Con base en ello, asigna calificaciones que van desde Aaa, considerada la más segura, hasta categorías de alto riesgo.

Estas evaluaciones son clave para inversionistas internacionales, ya que influyen directamente en la confianza financiera y en el costo del financiamiento de un país.