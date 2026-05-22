AICM EN VIVO: estos son los vuelos cancelados y demorados de este 21 de mayo

Antes de salir rumbo al Aeropuerto Internacional Benito Juárez de la Ciudad de México (AICM), consulta el estatus de tu vuelo y evita sorpresas.
El aeropuerto tiene una página oficial en la que actualiza en tiempo real el estado de sus operaciones.
PUBLICIDAD
Aquí están los vuelos que fueron cancelados y que se encuentran demorados en el aeropuerto capitalino al corte del 18:00 horas del 21 de mayo.
Los vuelos cancelados y retrasados hoy
Vuelo: CM149
PUBLICIDAD
Destino: Panama
Aerolínea: Copa Airlines
PUBLICIDAD
Hora: 01:20
Estatus: Demorado
PUBLICIDAD
Vuelo: AA1066
Destino: Dallas
PUBLICIDAD
Aerolínea: American Airlines
Hora: 05:00
PUBLICIDAD
Estado: Demorado
Vuelo: AA1498
PUBLICIDAD
Destino: Miami
Aerolínea: American Airlines
PUBLICIDAD
Hora: 05:35
Estado: Demorado
Vuelo: VB1016
Destino: Cancun
Aerolínea: Viva Aerobus
Hora: 06:55
Estatus: Demorado
Vuelo: UJ780
Destino: Cancun
Aerolínea: United Jetstream
Hora: 09:00
Estatus: Cancelado
Vuelo: AM402
Destino: New York
Aerolínea: Aeromexico
Hora: 09:30
Estado: Demorado
Vuelo: UA1089
Destino: Houston
Aerolínea: United Airlines
Hora: 10:10
Estatus: Demorado
Vuelo: UJ735
Destino: Huatulco
Aerolínea: United Jetstream
Hora: 12:55
Estado: Cancelado
Vuelo: Y4144
Destino: Guadalajara
Aerolínea: Volaris
Hora: 16:35
Estado: Demorado
Vuelo: AA2351
Destino: Dallas
Aerolínea: American Airlines
Hora: 17:20
Estatus: Demorado
Vuelo: UA1272
Destino: S.Francisco
Aerolínea: United Airlines
Hora: 18:00
Estatus: Demorado
Vuelo: DL624
Destino: New York
Aerolínea: Delta Air Lines
Hora: 18:00
Estado: Demorado
Vuelo: AM2646
Destino: Zacatecas
Aerolínea: Aeromexico
Hora: 18:30
Estado: Demorado
Vuelo: AM682
Destino: Chicago
Aerolínea: Aeromexico
Hora: 18:50
Estatus: Demorado
Si quieres revisar el estado del resto de las operaciones del AICM, puedes hacerlo en vivo a la siguiente página oficial https://www.aicm.com.mx/vuelos y buscar por número de vuelo, aerolínea o ciudad de llegada o destino.
¿Vuelo cancelado o demorado? Estos son tus derechos
Ante un caso de vuelo cancelado o demorado, los usuarios tienen una serie de derechos mínimos que deben ser respetados por todas las aerolíneas que operan en territorio nacional, así lo señala la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco).
Si tu vuelo fue retrasado por más de una hora, pero menor a cuatro horas, la aerolínea debe proporcionar como mínimo descuentos para vuelos posteriores hacia el mismo destino y/o alimentos o bebidas.
En el caso que el vuelo se haya demorado por más de dos horas, pero menos de cuatro horas, el descuento que te ofrezca la aerolínea no debe estar por debajo del 7.5% del valor del boleto.
Sin embargo, si tu vuelo registra más de cuatro horas de retraso o fue cancelado, la aerolínea debe ofrecerte alguna de las siguientes opciones:
El reintegro del precio del boleto, más una indemnización que no puede ser menor al 25% del valor del vuelo.
Un lugar en el primer vuelo disponible, alimentos y, en su caso, alojamiento y transporte terrestre desde y hacia el aeropuerto.
Un boleto para el mismo destino en una fecha posterior, más una indemnización que no puede ser inferior al 25% del precio del boleto.
Cabe mencionar que estas son las obligaciones mínimas de las aerolíneas, sin embargo, cada una de estas tiene sus propias indemnizaciones que debes consultar según sea el caso.
La Profeco se encuentra presente en cada aeropuerto, incluido en el AICM. Acércate a ellos en caso de que necesites información alguna irregularidad sobre tu vuelo y la aerolínea.
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD