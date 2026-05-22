Cada cuánto se debe lavar la cortina de baño y el método correcto para eliminar el moho y la suciedad

Una cortina de ducha con moho oscuro cuelga sobre una bañera, rodeada de diversos productos y herramientas de limpieza listos para la tarea de desinfección. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La cortina de baño debe lavarse al menos una vez al mes para evitar la acumulación de moho, hongos y bacterias provocados por la humedad constante.

Si en el baño hay poca ventilación o si notas manchas, mal olor o residuos de jabón, es recomendable lavarla con mayor frecuencia, por ejemplo, cada dos semanas.

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También es útil enjuagarla y dejarla secar extendida después de cada uso para prolongar su limpieza y evitar la proliferación de microorganismos.

Unos sencillos pasos y productos naturales ayudan a mantener el baño saludable y prolongan la vida útil de tu cortina. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cuál es el mejor método para lavar la cortina del baño

El mejor método para lavar la cortina del baño es el siguiente:

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Revisa la etiqueta: Confirma si la cortina es apta para lavadora. La mayoría de las cortinas de vinil, plástico o tela pueden lavarse en casa. Lava en lavadora: Coloca la cortina en la lavadora junto con un par de toallas viejas (ayudan a frotar y eliminar la suciedad). Usa agua tibia, detergente suave y, si hay manchas de moho, agrega media taza de bicarbonato de sodio en el ciclo de lavado y media taza de vinagre blanco en el enjuague. Limpieza manual: Si prefieres lavar a mano, extiende la cortina y frótala con una esponja o cepillo suave, usando agua tibia, jabón y bicarbonato. Enjuaga bien para eliminar residuos de detergente. Seca correctamente: No uses secadora con cortinas de plástico o vinil. Cuelga la cortina extendida para que se seque al aire. Las cortinas de tela pueden secarse en secadora si la etiqueta lo permite.

Consejos útiles:

Limpia los ganchos y la barra de la cortina mientras la lavas.

Para prevenir moho, deja la cortina extendida después de cada baño.

Los mejores productos naturales para lavar la cortina del baño

Para lavar la cortina del baño de manera eficaz y sin recurrir a productos químicos agresivos, puedes utilizar varios productos naturales que eliminan suciedad, moho y malos olores:

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Vinagre blanco: Es desinfectante y elimina moho y manchas. Puedes agregar media taza de vinagre blanco al ciclo de lavado o mezclarlo con agua en un atomizador para limpiar la cortina a mano.

Bicarbonato de sodio: Actúa como abrasivo suave y neutraliza olores. Espolvorea media taza en la lavadora junto con la cortina, o haz una pasta con agua para frotar las áreas manchadas.

Jugo de limón: Tiene propiedades desinfectantes y ayuda a eliminar manchas. Puedes aplicarlo directamente sobre las zonas afectadas por moho, dejar actuar unos minutos y enjuagar.

Aceite esencial de árbol de té: Es antimicótico y antibacterial. Añade unas gotas al agua de enjuague o al atomizador para potenciar la limpieza y dejar un aroma fresco.

Combina vinagre y bicarbonato para una limpieza profunda. Si lavas a mano, frota la cortina con una esponja suave y enjuaga bien para que no queden residuos.

El vinagre blanco y el bicarbonato de sodio son productos naturales clave para desinfectar y eliminar manchas en la cortina de baño.(Imagen Ilustrativa Infobae)

Lavar la cortina de baño de manera regular es importante para prevenir la acumulación de moho, hongos y bacterias que prosperan en ambientes húmedos.

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Estos microorganismos pueden causar malos olores, manchas y, en casos graves, desencadenar alergias o problemas respiratorios en las personas que usan el baño.

Además, la limpieza frecuente ayuda a mantener la cortina en buen estado, prolonga su vida útil y mejora la higiene general del espacio, evitando la propagación de gérmenes en una zona de uso diario.

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