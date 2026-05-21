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El jugo diurético que elimina toxinas acumuladas y fortalece la salud renal desde adentro

Comenzar el día con esta bebida natural ayuda a prevenir la retención de líquidos y apoya la función renal

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Vaso alto de jugo rojo con hielo, rodaja de limón y hojas de menta, sobre mesa de madera. Fondo borroso de naturaleza con luz solar.
Comenzar el día con esta bebida natural ayuda a prevenir la retención de líquidos y apoya la función renal. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El consumo de jugo de sandía y limón en ayunas se asocia con la eliminación de toxinas y la protección de la función renal gracias a sus propiedades diuréticas. La combinación de estos frutos, ricos en agua y compuestos antioxidantes, contribuye a la limpieza de los riñones y a la reducción de la retención de líquidos desde las primeras horas del día.

La sandía contiene más de 90% de agua y aporta citrulina, un aminoácido que favorece la producción de orina. Esta acción facilita la expulsión de residuos acumulados en el organismo durante la noche. El limón, por su parte, aporta vitamina C y ácido cítrico, compuestos que apoyan la depuración renal y fortalecen el sistema inmunológico.

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El jugo resultante de esta mezcla incrementa la micción, lo que ayuda a limpiar los conductos urinarios y a evitar la formación de cálculos renales. Consumirlo en ayunas potencia el efecto, ya que el organismo absorbe mejor los nutrientes cuando el estómago está vacío.

Apoyo a la salud renal y prevención de problemas urinarios

Un vaso alto con jugo rojo brillante, hielo y rodajas de limón sumergidas, una de ellas en el borde, sobre un fondo borroso de vegetación y luz solar.
La combinación de sandía y limón promueve la hidratación y fortalece los mecanismos naturales de depuración del organismo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El aporte de antioxidantes de la sandía y el limón ayuda a proteger las células renales del daño oxidativo. La citrulina presente en la sandía se relaciona con la relajación de los vasos sanguíneos, lo que favorece la circulación y el funcionamiento adecuado de los riñones. El ácido cítrico del limón contribuye a reducir el riesgo de formación de piedras, ya que dificulta la cristalización del calcio.

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La ingesta diaria de este jugo puede ser útil para personas propensas a infecciones urinarias o que buscan prevenir la retención de líquidos. Además, consumir sandía y limón en ayunas no solo favorece la función renal, sino que también promueve la hidratación y apoya la eliminación de residuos metabólicos.

Visualización médica futurista de dos riñones humanos translúcidos en azul. Múltiples zonas rojas brillantes indican anomalías, sobre un fondo oscuro y digital.
Esta mezcla natural ofrece un aporte significativo de agua, vitamina C y citrulina, elementos clave para la protección renal y el bienestar general. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo preparar jugo de sandía y limón para apoyar la función renal

  1. Reúne los ingredientes: media sandía sin semillas y el jugo de dos limones.
  2. Corta la sandía en cubos.
  3. Agrega los cubos de sandía y el jugo de los limones a la licuadora.
  4. Licúa hasta obtener una mezcla homogénea.
  5. No añadas azúcar ni agua, ya que la sandía aporta suficiente líquido.
  6. Sirve el jugo recién hecho.
  7. Tómalo preferentemente en ayunas.

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