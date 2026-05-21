Tigres de bengala, droga y balas: el hallazgo insólito en una huerta de Chihuahua

Dos tigres de bengala de un año fueron hallados en un cuarto de adobe con puerta metálica dentro de una huerta nogalera en Nonoava, Chihuahua, durante un operativo de la Agencia Estatal de Investigación. Crédito: Especial

Dos tigres de bengala de un año fueron hallados en un cuarto de adobe con puerta metálica dentro de una huerta nogalera en Nonoava, Chihuahua, durante un operativo de la Agencia Estatal de Investigación y el Ejército Mexicano, en el que también resultó detenido un joven de 20 años con municiones y varios kilos de mariguana.

El hallazgo ocurrió un recorrido de vigilancia por la salida al poblado Humariza, en una calle colindante con la huerta nogalera. Allí, los elementos detectaron a tres hombres, dos de los cuales portaban armas largas.

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Al advertir la presencia de las corporaciones, los tres sujetos huyeron a pie; sin embargo, uno de los fugitivos fue interceptado antes de escapar

Durante la persecución, el sospechoso arrojó al suelo una bolsa de plástico con 41 cartuchos útiles calibre .223 mm. El detenido fue identificado como Jonathan V. C., de 20 años.

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Dos tigres de bengala de un año fueron hallados en un cuarto de adobe con puerta metálica dentro de una huerta nogalera en Nonoava, Chihuahua, durante un operativo de la Agencia Estatal de Investigación. Crédito: Especial

La Fiscalía de Distrito Zona Occidente recibió al detenido y lo puso a disposición del Ministerio Público para las diligencias correspondientes. Los otros dos sujetos lograron escapar de la escena.

Droga, semillas, cigarrillos y tigres asegurados

Al inspeccionar el área, los elementos de seguridad encontraron un costal de polietileno con 5.7 kilogramos de semilla de mariguana. También hallaron dos frascos grandes que sumaban 3.5 kilos de la misma droga.

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En el mismo lugar se aseguraron 10 cigarrillos de presunta mariguana y 29 paquetes de papel para cigarros saborizados. Asimismo, localizaron un cuarto de adobe con puerta metálica donde permanecían encerrados dos tigres de bengala de aproximadamente un año de edad.

Los felinos, considerados fauna silvestre protegida, fueron encontrados en condiciones de cautiverio, lo que agravó la situación detectada durante el operativo.

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Dos tigres de bengala de un año fueron hallados en un cuarto de adobe con puerta metálica dentro de una huerta nogalera en Nonoava, Chihuahua, durante un operativo de la Agencia Estatal de Investigación. Crédito: Especial

La Fiscalía de Distrito Zona Occidente señaló que los animales fueron adjudicados a una organización delictiva que opera en los municipios de Nonoava, Carichí, Cuauhtémoc, Gran Morelos, San Francisco de Borja y Belisario Domínguez.

Cabe mencionar que el operativo formó parte de las acciones coordinadas en las Mesas de Seguridad para frenar actividades ilícitas en la zona occidente de Chihuahua, región donde se registraron hechos violentos en fechas recientes. La Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) encabezó las acciones con el apoyo de la Fiscalía y la Secretaría de Seguridad Pública Estatal (SSPE).

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Tras los resultados del operativo, las autoridades anunciaron la permanencia de operativos especiales en la región de Nonoava con mayor presencia militar, además del despliegue de unidades de la Guardia Nacional y corporaciones estatales para combatir a la delincuencia organizada.