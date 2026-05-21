Fans del Mundial 2026 podrán intercambiar estampas y completar su álbum en este lugar de la CDMX

(Imagen Ilustrativa Infobae)

La expectativa por la Copa Mundial de la FIFA 2026 continúa creciendo en la Ciudad de México y uno de los puntos donde aficionados podrán reunirse para intercambiar estampas del álbum Panini será el centro comercial Encuentro Oceanía, que del 22 al 24 de mayo realizará diversas actividades relacionadas con el ambiente mundialista.

El espacio contará con zonas destinadas para el intercambio de estampas y álbumes, una dinámica que suele intensificarse previo al inicio del Mundial 2026 que reúne tanto a coleccionistas como a aficionados al futbol.

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Intercambio de estampas y actividades recreativas marcarán el fin de semana

(Redes sociales)

Además de las áreas para intercambiar estampas, durante el fin de semana se realizarán distintas actividades recreativas para asistentes de todas las edades.

Las actividades comenzarán el viernes con un taller de repostería dirigido al público familiar, mientras que el sábado se realizará un taller de abanicos enfocado en actividades recreativas y manualidades.

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Para el domingo está programada la dinámica “Wrecking Balls”, una actividad física y de destreza en la que los participantes deberán atravesar un circuito de bolas gigantes sin caer.