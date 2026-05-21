Matrimonio menores de edad indigna en Guerrero: Fiscalía investiga por el delito de trata de personas

La ceremonia entre dos menores en la zona de Cacahuatepec reavivó la discusión sobre los derechos de niñas, niños y adolescentes.

Una nueva controversia relacionada con matrimonios infantiles en Guerrero volvió a encender el debate público luego de que circulara en redes sociales un video donde aparece una pareja de adolescentes participando en una ceremonia nupcial en la comunidad de Huamuchitos, perteneciente al municipio de Acapulco.

Las imágenes muestran a los menores identificados como Jesús y Jennifer durante una celebración organizada con música, obsequios y asistentes en la zona rural de Cacahuatepec. La difusión del material generó críticas entre usuarios de plataformas digitales, quienes cuestionaron que este tipo de prácticas continúen realizándose pese a que el matrimonio infantil está prohibido en México.

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Un nuevo caso de matrimonio infantil fue difundido a través de un video en redes sociales, donde se observa la boda de una pareja de adolescentes, en la comunidad de Huamuchitos, municipio de Acapulco.

Fiscalía abre investigación por posible delito de trata

Después de que el caso se hiciera viral, la Fiscalía General del Estado de Guerrero confirmó el inicio de una carpeta de investigación por el delito de trata de personas en la modalidad de matrimonio forzoso o servil.

A través de un comunicado oficial, la dependencia explicó que las indagatorias comenzaron tras conocer públicamente el contenido difundido en internet. Asimismo, detalló que personal del Ministerio Público y elementos de la Policía Investigadora Ministerial ya realizan diligencias para esclarecer cómo ocurrieron los hechos y determinar posibles responsabilidades.

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La institución también indicó que el objetivo principal es proteger los derechos de niñas, niños y adolescentes, además de priorizar el interés superior de la niñez durante todo el proceso de investigación.

La Fiscalía de Guerrero abrió investigación por el presunto caso de trata de personas

Una práctica que ya había sido denunciada

El caso volvió a poner bajo la atención pública a la comunidad de Huamuchitos, ya que durante el año pasado se reportó un hecho similar relacionado con un arreglo matrimonial entre dos menores de apenas 12 años de edad.

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Matrimonio infantil Edomex pena de 22 años congreso local (especial)

En algunas regiones rurales de Guerrero, estas uniones todavía son vistas por ciertos sectores como parte de las costumbres comunitarias; sin embargo, organizaciones y usuarios de redes sociales han señalado que dichas prácticas representan una vulneración a los derechos de los menores.

Hasta el momento, la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Guerrero no ha emitido un posicionamiento oficial sobre este nuevo episodio registrado en la zona rural de Acapulco.

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